«Грузинская мечта» ответила на просьбу Украины о поставках генераторов

Председатель фракции правящей партии в парламенте Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что он не в курсе просьбы украинской стороны о поставках генераторов и трансформаторов, пишет агентство «Новости-Грузия».

О том, что грузинская сторона уже месяц не отвечает на этот запрос, сообщил сегодня на брифинге временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

«Первый раз слышу о генераторах… Впервые слышу эту тему и буду узнавать», - сказал Мдинарадзе. По его словам, Тбилиси максимально поддерживает Украину на политическом уровне и оказывает гуманитарную помощь. Если генераторы попадают под гуманитарные цели, то Мдинарадзе не видит проблемы в их передаче.

Одновременно представитель «Грузинской мечты» заявил, что тема генераторов была второстепенной на брифинге украинского дипломата. «Основной мессидж Касьянова был о том, что Грузия должна записаться как сторона в войне, а остальное было просто мелкими порочащими месседжами», - сказал Мамука Мдинарадзе. По его словам, «все было направлено на то, чтобы нанести имидж правительства Грузии», но «участие в войне не в интересах Грузии и власти будут поддерживать мир».

«Когда представитель страны говорит, что Грузия должна была поставить (Украине) оружие, военную технику и так далее … это был основной мессидж, который озвучивал этот человек. Это значит, что Грузия должна быть записана как сторона конфликта…», - заявил депутат.

По словам Мдинарадзе, Грузия четко заявляет о своей поддержке Украины на разных уровнях, поддержала более 400 резолюций, оказывает гуманитарную помощь «сверх предела своих возможностей», принимает тысячи беженцев, но не может и не будет оказывать военную помощь.