Грузия пока не удовлетворила просьбу Украины о поставках генераторов – дипломат

Украинская сторона обратилась к правительству Грузии с просьбой о поставках генераторов и трансформаторов, однако пока не получила положительного ответа. Об этом на брифинге заявил временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов.

«Украине сейчас крайне необходима помощь в восстановлении электроэнергетической системы. Речь идёт о генераторах и трансформаторах, чтобы обеспечить освещение больниц, домов и школ. Кремлевские нелюди и палачи искренни в своих намерениях – они хотят уничтожить украинцев холодом. Месяц назад мы обратились к правительству Грузии с соответствующей просьбой, но, к сожалению, по сей день положительного решения не получили», – заявил Касьянов.

Дипломат сообщил и о «многочисленных запросах» относительно поставок оружия, боеприпасов и техники двойного назначения.

«Мы всегда были искренни и открыты в своих намерениях. По-прежнему верим, что обращение Украины за военной помощью к братской Грузии в то время, когда речь шла о выживании, жизни и смерти, было совершенно оправданным, справедливым и необходимым, так как в свое время правительство Украины помогло в эвакуации грузинских беженцев в горах Сванетии, оказывало Грузии сильнейшую гуманитарную помощь в 1993 году, а также военно-техническую и политическую помощь в 2008 году.

Также была оправдана и необходима организованная попытка отправки в Украину самоотверженных грузинских храбрецов, решивших защитить наши страны от общего врага – Российской Федерации.

Также мы отвергаем любые обвинения против Украины касательно попытки втянуть Грузию в войну с Российской Федерацией. Мы очень обеспокоены постоянными обвинениями и спекуляции на эту тему во внутренней политике Грузии», – сказал Касьянов.

Он также рассказал, что посольство обратилось к тбилисскому городскому собранию (сакребуло) с инициативой открыть в грузинской столице улицы героев Украины и Грузии, однако не получило ответа на повторное обращение с соответствующей просьбой.

Касьянов прокомментировал и сообщения об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили.

«Я лично провел ряд встреч с руководством медицинского центра «Эмпатия», а также с адвокатами Михаила Саакашвили. Кроме того, 2 декабря 2022 года Михаила Саакашвили посетил консульский сотрудник посольства, о чем мы оперативно проинформировали руководство Министерства иностранных дел Украины. Сегодня я лично подниму этот вопрос на рабочей встрече, которая состоится в Министерстве иностранных дел Грузии. Хочу подчеркнуть, что украинская сторона продолжит принимать все консульские и правовые меры для защиты законных прав и интересов граждан Украины, в том числе Михаила Саакашвили», – сказал Касьянов.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Украины. Андрей Касьянов предполагает, что новый глава дипмиссии будет назначен в 2023 году.