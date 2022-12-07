Идентифицированы останки 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии

При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще 11 человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии. Среди них – восемь военных и трое гражданских лиц. Их останки уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия.

Как сообщили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия, гражданская панихида по погибшим будет проходить в соборе Святой Троицы 7 и 8 декабря.

Троих военных похоронят 8 декабря на братском кладбище в Дигоми, а остальных – на родовых кладбищах.

Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.