Спустя десятилетия после вооруженных конфликтов в Грузии точное число без вести пропавших остается неизвестным. По данным Международного комитета Красного Креста таких более 2300. С 2010 года организация осуществляет программу по поиску пропавших без вести и поддержке их семей. По сегодняшний день идентифицированы останки 219 человек и возвращены их семьям. О дальнейших перспективах поисков и важности информированности общества рассказывает спикер Международного комитета Красного Креста в Грузии Софио Элизбарашвили.

– Ваша организация за эти десятилетия оказалась одной из действенных, в условиях пандемии продолжалась работа над поисками пропавших без вести во время вооруженных конфликтов. На каком этапе находитесь сейчас, через 30 лет после войны в Абхазии?

– В результате вооруженных конфликтов 1992-1993 годов в Абхазии и 90-х годов прошлого века (в Цхинвальском регионе), а также августовской войны 2008-го, без вести пропавшими считаются более 2300 человек. Тот факт, что не существует точного числа без вести пропавших, еще больше усложняет эту проблему. Международный комитет Красного Креста, который работает во многих странах в этом направлении, предполагает, что их число достигает сотни тысяч (в Грузии).

Если говорить об итогах, то по сегодняшний день мы смогли идентифицировать останки 219 человек и вернуть их семьям

За этими людьми стоят их семьи, большинство из которых страдают уже тридцать лет, не зная, какая судьба постигла родного им человека. Для того чтобы эти семьи получили ответы на их вопросы в 2010 году, Международный комитет Красного Креста (МККК) начал программу по поиску пропавших без вести и поддержке их семей. В том же году были созданы два координационных механизма. Один объединяет абхазских и грузинских участников и охватывает вооруженный конфликт 1992-93 гг. Второй работает в направлении вооруженных конфликтов 90-х (прошлого века) и августа 2008-го и объединяет грузинских, осетинских и российских участников. С 2010 года и по сегодняшний день участники регулярно встречаются в рамках этих механизмов. Они собирают информацию о без вести пропавших людях и потенциальных захоронениях, обмениваются ею, разрабатывают дальнейшие планы действий. Это продолжается несмотря на то, что пандемия создала нам, как и остальным, определенные проблемы. И если говорить об итогах, то по сегодняшний день мы смогли идентифицировать останки 219 человек и вернуть их семьям.

У этой программы есть и второе направление. Помимо поисков и идентификации, это содействие семьям в этом процессе, что очень важно, потому что отчасти их раны незримы, их боль не видна, но они нуждаются в поддержке со стороны общества. В сеть этой поддержки, созданной в рамках программы МККК, входят местные НПО, которые, к примеру, оказывают психологическую помощь этим людям. В процесс включено Общество Красного Креста Грузии. Это многосторонний процесс, в котором участвуют также представители академических кругов. Они стараются повысить среди студентов психологических факультетов знание об этой двойной потере, которую годами испытывают эти семьи. Пытаются внедрить этот вопрос в учебные программы, чтобы в будущем у нас были специалисты, которые могли бы оказать квалифицированную помощь семьям без вести пропавших людей.

– Из этого сотрудничества видно, что участники без оговорок соглашаются в существовании общечеловеческой ценности: у страданий, вызванных потерей близкого человека, нет этнического признака. Абхазу так же больно, как и грузину, как любому другому человеку...

Эта боль у всех сторон общая. И то, что эта программа продолжается по сегодняшний день, указывает на усилия и политическую волю участников процесса

– Да, вы правильно отметили: у этой проблемы нет этнического происхождения. Эта боль у всех сторон общая. И то, что эта программа продолжается по сегодняшний день, то, что у нас есть конкретные результаты, указывает на усилия и политическую волю участников процесса. Это подтверждает их осознанность того, что это исключительно гуманитарный процесс, у которого нет ничего общего с другими политическими и правовыми процессами, и что он служит лишь одной цели – прояснить участь без вести пропавших людей и вернуть их (останки) семьям.

– Насколько интенсивно идет процесс в Цхинвальском регионе?

– Эта 12-летняя работа показала, что у сторон действительно есть желание сотрудничать друг с другом, сотрудничать вокруг данной гуманитарной цели, чтобы достичь общего результата. Но проявились и какие-то проблемные направления, которые требуют более эффективных механизмов, чем существующие. С этой целью в прошлом году (2021) президент Международного комитета Красного Креста назначил посланника по вопросам пропавших без вести на Кавказе. Цель посланника – разработать более устойчивые, эффективные пути для продвижения программы вперед вместе с вовлеченными в процесс участниками.

Чем больше времени проходит, тем сложнее поиски, и со временем боль, переживания семей пропавших без вести людей не стихает

То, что мы опознали останки 219 человек и вернули их семьям, очень важно. Но я хочу здесь подчеркнуть, что числа не отображают переживания и проблемы этих семей, перед которыми они стоят на протяжении всех этих лет. Более 2300 человек все еще считаются пропавшими без вести. Это означает, что более 90% людей остаются неопознанными, их участь все еще неизвестна.

Время критически важно в этой программе. Чем больше времени проходит, тем сложнее поиски, и со временем боль, переживания семей пропавших без вести людей не стихает. Потому требуется действие, усиленное сотрудничество, чтобы стороны еще более были вовлечены в процессы, брали бы больше ответственности, чтобы больше семей получили ответы и больше людей были найдены.

– Что подразумевает эта стратегия?

В рамках нашей роли нейтрального посредника мы остаемся в процессе и готовы разговаривать с любой стороной. Что и делаем

– Данная программа с 2010 года осуществлялась под началом, руководством МККК. Глобальный и местный опыт нашей организации показал, что этого недостаточно. Нужно привлечение специалистов, создание таких структурных единиц, которые смогут взять под свою ответственность данную деятельность и главное по тем стандартам, которые соблюдал в этом деле Красный Крест. В этом направлении у нас прогресс. На примере Грузии с властями у нас тесное сотрудничество. Уже созданы три группы, и они работают по разным направлениям для нахождения ресурсов – человеческих, финансовых, административных и других, чтобы процесс управлялся на местном уровне и Красный Крест не был в нем ведущим. Конечно же, МККК не планирует прекращение данной программы. Мы не собираемся покидать этот процесс, и создание позиции посланника это подтверждает. В рамках нашей роли нейтрального посредника мы остаемся в процессе и готовы разговаривать с любой стороной. Что и делаем, чтобы на основе бесед со всеми участниками был разработан более устойчивый и эффективный план будущей работы.

– Насколько есть готовность сотрудничества в формате этой новой стратегии в Сухуми и Цхинвали?

– Наш опыт показал, что у существующих с 2010 года двух механизмов есть реальный потенциал стать более результативным. Посланник (президента МККК) ведет интенсивные переговоры с участниками для создания такого плана. Мы верим, что сможем дать ответ еще большему количеству семей.

– Красный Крест ежегодно 30 августа, в Международный день пропавших без вести, призывает лиц, имеющих информацию в этом направлении, предоставлять ее вам. Вы гарантируете их анонимность?

Нашей целью не является установление причины смерти или виновника. Наша цель – найти для семей пропавших родственников, сообщить об их участи или местонахождении

– Два важных аспекта этой программы – это время и информация. Если бы не достоверная информация о без вести пропавших и предположительных захоронениях, мы бы не получили результат. Мы стараемся собрать информацию из всех возможных источников. Все полученные нами данные, всю информацию мы используем исключительно в рамках этой гуманитарной программы. Мы обращаемся с этой информацией с сохранением полной конфиденциальности. Мы работаем в направлении гуманитарной идентификации, мы собираем информацию и анализируем ее только с этой целю.

Нашей целью не является установление причины смерти или виновника. Наша цель – найти для семей пропавших родственников, сообщить об их участи или местонахождении. Потому для нас очень важно соблюдение конфиденциальности, чтобы сохранить доверие и иметь прогресс в этом направлении. У Международного комитета Красного Креста есть иммунитет, который защищает как местное, так и международное законодательство. С любой попавшей нам в руки информацией мы обращаемся с полным сохранением конфиденциальности.

– Были ли отклики на просьбы о предоставлении информации?

– Да. В рамках в этой программы для нас важно не только собирать, но и распространять информацию по этому вопросу. Чтобы повысить информированность общества, мы проводим информационные кампании, нацеленные на то, чтобы люди поняли, что рядом с ними живут те, которые годами страдают из-за неопределенности, не зная, какая судьба настигла их родных.

Большинство близких без вести пропавших людей уже тридцать лет испытывают такие тревоги и переживания. Так и живут с ними

Вот представьте на несколько секунд, что не можете найти в толпе человека, с кем вместе вы там находитесь. Представьте те переживания, тревогу, которые вас охватывают за те несколько секунд, пока вы этого человека найдете глазами. Большинство близких без вести пропавших людей уже тридцать лет испытывают такие тревоги и переживания. Так и живут с ними. Важно, чтобы общество знало о нуждах этих людей.

Конечно, мы получаем отзывы, есть сообщения о неизвестных случаях. Остаются люди, которые, несмотря на наши усилия, до сих пор не обращались к нам, не поделились информацией о пропавшем (в те годы) близком им человеке.

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