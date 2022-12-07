На войне в Украине погиб уроженец Абхазии, воевавший на стороне России

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что находящийся в заключении экс-президент страны Михаил Саакашвили, по сути, занимается членовредительством и не соблюдает курс лечения.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», он сделал это заявление после заключения независимой экспертизы центра «Эмпатия», в которой говорилось о том, что совокупность текущих диагнозов может привести к коме и летальному исходу, если не принять срочные меры. С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 килограммов – врачи говорят о кахексии, стремительной потере веса, на фоне еще около 20 диагнозов.

«Саакашвили принимает пищу, когда хочет, в то время, когда хочет, и можно с уверенностью сказать, что этот человек не подчиняется курсу лечения, который подбирается непосредственно врачами», — сказал Брегадзе в интервью ТВ «Имеди».

По его словам, «это оставляет много знаков вопроса», и «это в какой-то степени действие, направленное на членовредительство».

Брегадзе заявил, что в публикации в прессе, в которых говорится о критическом состоянии и возможном отравлении Саакашвили — заказные и для этого его семьей и сторонниками была нанята лоббистская компания.

Клинический директор «Вивамеди», где более полугода находится Саакашвили, заявил, что «он ест только то, что хочет, в те дни, когда хочет, и это не значит, что он не может есть, скорее, он не ест». Он утверждает, что состояние экс-президента стабильное и опроверг, что у него за последние дни были случаи потери сознания.

Отметим, что на следующей неделе, 9 декабря, Тбилисский городской суд должен рассмотреть ходатайство защиты об отсрочке приговора для Михаила Саакашвили по состоянию здоровья.

Грузинский врач и кардиолог Нана Гегечкори, работающая в США, заявила, что заявление клиники о том, что «пациент просто сам не принимает пищу» – неэтично и не снимает ответственности с врачей.

По ее словам, один из предположительных диагнозов Саакашвили — анорексия, и необходима оценка его психического статуса и степени дееспособности при принятии решений.