Мать Михаила Саакашвили: «Прошу всех, спасите моего сына»

На фейсбук-странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опубликовано обращение его матери, Гиули Аласания. Она призвала граждан 9 декабря собраться у здания Тбилисского городского суда, где будет рассмотрено ходатайство защиты об отсрочке приговора для Саакашвили по состоянию здоровья.

«Я хочу обратиться к грузинской общественности обществу. Мой сын, третий президент Грузии и глава Национального совета реформ Украины находится на грани смерти. Врачи клиники в отчаянии.

Прошу всех – власть, грузинское и международное общество, спасите моего сына. Когда (судебный) процесс состоится, прошу всех неравнодушных людей прийти к суду и мирно, без всякой политики, выразить позицию для спасения жизни человека.

Никогда в жизни я не обращалась с таким призывом, но сейчас для меня наступил очень тяжелый момент, и я надеюсь на всеобщую солидарность и великодушие», – сказано в обращении Гиули Аласания.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», cегодня же сразу два представителя Евросоюза прокомментировали сообщения об ухудшении состояния здоровья Саакашвили.

«У нас есть информация о недавних сообщениях об ухудшении состояния здоровья экс-президента… Конечно, мы очень обеспокоены этими сообщениями, – сказал посол ЕС Грузии в Грузии Павел Герчинский.

По его словам, очень важно, чтобы права экс-президента были полностью защищены. От отметил, что посольство поддерживает связь по этому вопросу как с семьей и адвокатами Саакашвили, так и с представителями правительства Грузии.

Официальный представитель дипломатической службы ЕС Питер Стано опубликовал пост в Twitter, где отмечает, что Евросоюз внимательно следит за недавними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили.

«Грузинские власти несут ответственность за его здоровье и благополучие и обязаны принять все необходимые меры для обеспечения ему надлежащей медицинской помощи», – написал Стано.