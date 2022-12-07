Сегодня представители клиники «Вивамеди», в которой проходит лечение Михаил Саакашвили, вновь заявили о преднамеренном уклонении экс-президента от приема пищи. С этими доводами солидарны в партии власти, призвав «Нацдвижение» не нагнетать страсти. В свою очередь, по словам родственников экс-президента, он физически не может принимать пищу. По утверждению представителей защиты, его лечили запрещенными российскими медикаментами.

Сегодня в клинику «Вивамеди» прибыл сотрудник следственной службы, которому поручено в очередной раз получить пробы крови Саакашвили. Как отметил в беседе с журналистами следователь, он получил на это отказ.

«Национальное бюро экспертизы ознакомилось с постановлением частной экспертизы, в том числе с вопросом о возможном отравлении. Я посетил Михаила Саакашвили для проведения следственных действий, для взятия пробы. Мы предложили сдать кровь, но, по его словам, из-за проблем со здоровьем он не хотел сдавать пробу сегодня, хотя в конечном итоге он не отказался от процедуры, следственные действия будут проведены в ближайшие дни», – отметил Васил Какашвили.

Возможно, отказ президента был обусловлен позицией защиты. Там не раз заявляли, что в соответствии со всеми международными стандартами тяжелые металлы в организме выявляют при исследовании образцов ногтей или волос.

Между тем сегодня мать экс-президента Гиули Аласания категорически опровергла два идентичных по содержанию заявления директора клиники «Вивамеди» Зураба Чхаидзе о том, что Саакашвили преднамеренно не принимает пищу, что затрудняет лечение.

«Я навещаю его каждый день и свидетельствую, что он очень старается что-нибудь съесть, но два куска пищи – это иногда максимум, он очень тяжело держится, то начинает часто дышать, ему трудно глотать. Это мне кажется очень странным заявлением, потому что я тоже свидетель, так как я часто присутствую при приеме пищи», – заявила Гиули Аласания.

В «Нацдвижении» готовятся к любым сценариям. Сегодня политсовет партии обсуждал текущую повестку дня, и, по словам председателя партии Ники Мелия, в отношении протестного движения будут задействованы все рычаги, так как разногласий нет.

«Думаю, в последние дни мы услышали много комментариев о том, что ресурсы лечения исчерпаны и невозможно создать даже не положительную динамику, а поддерживать текущее состояние. Поэтому остается решение как можно скорее перевести Михаила Саакашвили за границу. Мы вступили в кульминационную фазу, когда судья должен принять решение – либо в пользу сохранения жизни Михаила Саакашвили, либо он должен вынести смертный приговор по указанию правительства. Все усилия «Национального движения» будут направлены на активизацию вокруг судебных процессов», – пообещал Ника Мелия.

В «Стратегии Агмашенебели» заявили о своей солидарности в этом вопросе. По мнению лидера партии Георгия Вашадзе, проблемы здоровья Саакашвили чреваты для евроатлантических перспектив Грузии.

«Никто не может сказать, в том числе Зураб Чхаидзе, клинический директор «Вивамеди», что ситуация с Михаилом Саакашвили сегодня удовлетворительная. Никто так не говорит, кроме «Грузинской мечты», которая потеряла мораль, всякую человечность, лицо. Вот и сегодня спикер парламента не дал мне возможности увидеться с Саакашвили. Если дело экс-президента закончится плохо, считайте, что двери Европейского союза закрываются, не потому, что они приветствуют Михаила Саакашвили лично, вопрос здесь в том, что они считают, что если мы убьем президента в тюрьме, как мы можем проситься в Европу?! Даже в России такое не происходит», – подытожил Георгий Вашадзе.

В партии власти по-прежнему говорят о симуляции. По словам главы юридического комитета Анри Оханашвили, государство не может заставить силой принимать пищу:

«Пенитенциарное учреждение предлагает всевозможные услуги, в которых он нуждается, но второй вопрос – если этот заключенный намеренно не получает лечение, то где гарантия, что он получит его за границей? Я не услышал ответа на эти вопросы. Это печальная прихоть, создание политической повестки дня, скорее всего, со стороны представителей его партии, чем с его стороны».

Ближе к вечеру с новым заявлением по этому вопросу выступил адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе. По его словам, Михаила Саакашвили лечили запрещенными препаратами:

«Я получил письма от врача, который сообщил, что его лечили запрещенными препаратами. Есть некоторые лекарства, которые запрещены ВОЗ и которые, как правило, не следует принимать. Российские лекарства шли в основном на его лечение. Если заключенный отказывается от еды, то есть он объявляет голодовку, то заключенного переводят в другое помещение, в другие условия, и заключенный, объявивший голодовку, называется так».

По утверждению стороны защиты, в истории болезни, в записях, с которыми они ознакомились, нет записей о голодовке заключенного. На основании каких документов делается вывод, что пациент отказывается принимать пищу, неясно, задал вопрос Хачапуридзе.

Напомним, судебная инстанция обсудит вопрос освобождения Михаила Саакашвили или его перевода на лечение за границу 9 декабря. Как полагают адвокаты, на вынесение вердикта понадобится не одно заседание.

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