Дело «грузинской шпионки» направили в абхазский Верховный суд

Уголовное дело по обвинению гражданки Грузии Кристине Такаландзе, обвиненной в шпионаже, направлено в Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Такаландзе по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 абхазского Уголовного кодекса*. Об этом сообщается на сайте абхазской прокуратуры.

Такаландзе задержали 20 июля текущего года в селе Набакеви Гальского района. Её обвинили в шпионаже.

Ранее СМИ писали, что в телефоне Такаландзе якобы нашли фото российского блокпоста. Утверждается, что этот снимок она отправила грузинской разведке. Сама гражданка Грузии отрицает эти обвинения. Свидетелями по ее делу проходят сотрудники ФСБ России.

В Службе госбезопасности Грузии ранее заявили, что активно работают «для освобождения гражданки Грузии из незаконного заключения». Была активирована «горячая линия», проинформированы наблюдательная миссия ЕС и сопредседатели Женевских дискуссий.

Статья 274. Шпионаж