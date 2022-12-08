Пару слов о «Дожде»

Ситуация, в которой оказалась телекомпания «Дождь», стала одной из тем для дискуссий на постсоветском пространстве. При этом сама телекомпания – это лишь часть одной большой проблемы. Вопрос – как относиться к т.н. хорошим россиянам, то есть гражданам России, которые против Путина, за Украину, которые покинули свою страну и живут кто в Грузии, кто в Латвии, кто в Турции? Кто они – наши союзники или волки в овечьей шкуре? Можем ли мы им доверять и считать их надежными партнерами или же следует смотреть на них с подозрением, так как «любой русский – изначально имперец»?

Вопросы далеко не праздные, если учитывать, что даже в случае поражения в войне с Украиной Россия никуда не денется. Не стоит ждать ее развала на мелкие кусочки и десятки независимых государств. Вполне возможно, что Россию ждет большая смута, война всех против всех, когда, оказавшись без Путина, все эти десятки вооруженных банд – вагнеровцы, кадыровцы, росгвардейцы и т.д. – схлестнутся друг с другом в смертельной схватке. Но любая смута рано или поздно заканчивается тем, что кто-то победит и начнет собирать страну по кусочкам.

Подход к русским, которые противопоставляют себя путинскому режиму, можно назвать слишком жестким и пристрастным – в частности, любые их прошлые ошибки или где-то не очень правильные слова или действия становятся чуть ли не приговором. Кто-то что-то сказал 10 лет назад, кто-то что-то написал 15 лет назад – все это становится поводом для обвинений здесь и сейчас.

Ходорковский сказал какую-то глупость про российский Кавказ после выхода из тюрьмы – ну все, он такой же имперец, как и Путин, нам с ним не по пути. После того высказывания прошло много-много лет, бывший российский олигарх уже давно доказал своей деятельностью, что та цитата была, по сути, случайностью, но она и сегодня висит над ним дамокловым мечом.

В студии телекомпании «Дождь» какой-то ведущий в 2014 году сказал что-то не то про Крым – ну все, они такие же держиморды, как и все остальные, только лучше маскируются. Кто-то недостаточно ясно выразился про статус Крыма, кто-то не отреагировал на вторжение России в Грузию в 2008 году, кто-то где-то использовал карту, на которой Крым в составе Российской Федерации... Все это – обвинения, которые могут сломать жизнь и карьеру людям сегодня, здесь и сейчас.

Классикой жанра является отношение грузин к Навальному – ему никак не могут простить действительно хамского, имперского заявления в августе 2008 года, но при этом не хотят понимать: главный российский оппозиционер, конечно, не идеал, мы бы все предпочли, чтобы на его месте сегодня была Валерия Новодворская, но что есть, то есть.

При этом мало кто вспоминает другие, не менее важные заявления Навального о том, что Россия не должна содержать непризнанные территории, не должна тратить на них миллиарды ежегодно, да и вообще: хотят быть независимыми – пусть учатся себя содержать и не сидят на шее у Москвы.

Все вспоминают про неопределенную позицию Навального по Крыму, но при этом игнорируют то обстоятельство, что, например, по поводу Донбасса его позиция еще в 2014 году была куда более понятной и ясной. Если с Крымом российский оппозиционер действительно придерживался размытой позиции, то по поводу агрессии Москвы на Востоке Украины он был против с самого начала.

«Правильные русские» оказались между молотом и наковальней – их презирают в своей стране, которая теперь их в упор не признает, при этом им не доверяют там, где они сейчас находятся. Негативное отношение к ним основано на двух заблуждениях. Первое – «все русские одинаковые имперцы, и никакой разницы между ними нет». Заблуждение состоит в том, что говорящие это не учитывают, что имперский синдром – он разный. Навальный – безусловно, русский имперец, и Дугин тоже, но расстояние между ними измеряется световыми годами.

Надо наконец понять: да, вполне вероятно, в «правильных русских» вы встретите определенную дозу имперского высокомерия, однако есть существенная разница: в их случае имперский синдром – это в определенной степени вопрос культурной идентификации, а не руководство к действию. Иначе говоря, умеренный либеральный имперец не считает, что Россия должна прирастать чужими территориями и развязывать войны с соседями. Это более легкий, культурный вариант имперскости, который не несет никому угрозы.

Второе заблуждение – классика жанра, вопрос Арестовича Латыниной: чьи Чечня и Татарстан? Заблуждение состоит в том, что многие за пределами России не очень хорошо понимают, насколько пропаганде удалось промыть мозги не только русским, но и национальным меньшинствам. Идеи независимости, суверенитета, национального самоопределения – сегодня это все в далеком прошлом. В национальных республиках ватный дух процветает больше, чем в Москве и Питере, верноподданничество охватило все слои населения – от элит до низов.

Дагестан, Чечня, Татарстан, другие республики РФ на сегодняшний день абсолютно зомбированы пропагандой, и в последние годы я постоянно сталкиваюсь с потрясающим феноменом: дагестанцы, татары, чеченцы, говорящие словами Соловьева. Невероятная, немыслимая промывка мозгов, масштабы которой не с чем сравнить. Национальные окраины рвутся на сугубо империалистическую, захватническую войну – в первые ряды…

Исходя из этого и надо формировать отношение к «правильным русским», понимая два основных постулата: имперскость не приговор, и с «имперцами лайт» вполне можно иметь дело, и Россия не распадется. Ее ждут большие потрясения, тут сомнений нет, но тем не менее она сохранится в нынешнем формате.

Поэтому надо понимать: все мы люди, все мы человеки, и никто не совершенен. Неважно, что говорил Ходорковский про Кавказ в 2013-м году – сегодня он наш с вами союзник и борется за правое дело. Точно так же огромное количество российских блогеров, журналистов и аналитиков, которые пытаются пробить стену российской пропаганды, – наши союзники, вне зависимости от того, что они делали и говорили 15 лет назад.

Правильная позиция в 2022 году смывает все грехи прошлого – тем более если эти грехи носят риторический характер и ограничиваются неправильными заявлениями в публичном пространстве.

Неважно, насколько по-хамски звучало «грызуны» от Навального в августе 2008 года – мы должны понимать, что завтра или послезавтра, возможно, ему и таким же как он русским придется взять на себя тяжелейшую миссию денацификации Российской Федерации. Огромная 145-миллионная страна никуда не денется, и те, на кого мы сегодня с лупой смотрим, изучая все их слова и поступки, возможно, завтра займут в ней руководящие посты. Будет хорошо, если в это время они будут нашими союзниками.

Люди имеют право на ошибки. И ошибки всегда можно исправить. Не ищите в людях совершенства, никто не совершенен, но не стоит искать врагов в тех, кого можно сделать друзьями.

В полной мере это касается и телекомпании «Дождь».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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