Саакашвили от руки написал обращение к своим сторонникам

На странице Михаила Саакашвили в Facebook опубликовано его обращение, написанное от руки. Третий президент пишет, что чувствует плохо, но собирается в пятницу, 9 декабря, присутствовать на процессе, потому что речь идет о жизни и смерти. Здесь же Саакашвили благодарит всех, кто за него переживает.

Ходатайство с просьбой отсрочить исполнение наказания в связи с состоянием здоровья подали представители защиты на прошлой неделе.

Процесс начнется в Тбилисском городском суде в 13.00, сообщает агентство «Новости-Грузия». На это же время запланирована акция сторонников Саакашвили. За последнее время это будет вторая попытка Михаила Саакашвили появиться в здании суда. Ранее врачи клиники «Вивамед» не разрешили его транспортировку для участия в заседании по делу о незаконном пересечении границы. В оппозиции тогда заявили в ответ, что власти боятся, что люди своими глазами увидят, в каком состоянии сейчас Саакашвили и не допускают его появления на публике.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили находится в заключении с 1 октября прошлого года, он тайно прибыл в страну из Украины и был арестован по двум делам, решение по которым было вынесено заочно. Полгода назад Саакашвили был переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед». Адвокаты и независимая экспертиза заявляют о катастрофическом ухудшении его состояния, что может привести к коме и летальному исходу, власти это отрицают.