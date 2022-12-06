Тема возможного освобождения Михаила Саакашвили по состоянию здоровья будет рассмотрена в суде. Его лечащие врачи ходатайствуют об отправке экс-президента на лечение за границу. Власти выступают против и обвиняют Саакашвили в симуляции.

Судебное заседание назначено на 9 декабря. На нем будет рассматриваться ходатайство адвокатов, которые в связи с тяжелым состоянием здоровья своего подзащитного требуют отсрочки приговора либо полного освобождения. Как заявили сегодня адвокаты Михаила Саакашвили, судья ознакомлен с материалами дела.

Бывший президент уже несколько месяцев не показывается перед публикой, о его состоянии можно судить лишь со слов его посетителей. Напомним, 1 декабря центр «Эмпатия» опубликовал заключение экспертизы о состоянии здоровья Михаила Саакашвили. Согласно этому документу, Михаилу Саакашвили, который на момент ареста был «практически здоров», сейчас угрожает летальный исход. Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе на основании этого заключения обратился в суд и потребовал освобождения заключенного.

Власти решительно возражают. По словам министра культуры Теи Цулукиани, Саакашвили придется смириться со своей участью.

«Мы хотим, чтобы он проходил курс лечения, осознавая, что он совершил множество преступлений. Это его реальность, и было бы правильным осознать ее, чтобы добиться положительного влияния на психологическое и физическое состояние, чтобы заключенный осознавал, что он совершил преступление, и поэтому проявлял адекватное реагирование на приговор. Думаю, что у него болезнь в кавычках, и у него проблема восприятия собственного поведения в прошлом и к вердикту, который вынес независимый судья», – сказала Цулукиани.

Тем временем изменил тональность своих заявлений и клинический директор «Вивамеди» Зураб Чхаидзе. Вчера она была тревожной:

«У пациента отмечается снижение веса, общая слабость и замедленность движений. Кроме того, есть заболевания, которые у него были. Я не буду делать прогноз, клиника делает все возможное для его выздоровления».

Сегодня Чхаидзе заявил, что состояние Саакашвили обусловлено его неадекватным поведением.

«Состояние стабильное, жизненно важные показатели также в норме, поэтому лечение продолжается. Эпизода судорог не было, было незначительное колебание давления. Больному назначаются все методы лечения, которые используются сегодня, но, как известно, лечение – это сложный процесс, от больного многое зависит, конечно, он должен хорошо питаться, и надо сказать, что он не соблюдает режим. Больной принимает только ту пищу, которую хочет, и то в те дни, когда хочет, а не каждый день. Это не значит, что он не может есть, скорее, он не ест. Его состояние, конечно, достойно внимания, но лечение продолжается, и, соответственно, он пойдет на поправку, но еще раз говорю, многое зависит и от больного, он должен полноценно питаться», – подчеркнул врач.

С этим не согласен американский адвокат Михаила Саакашвили Массимо Данжело. В эфире телеканала «Формула» он рассказал о состоянии здоровья своего подзащитного.

«Он [Саакашвили] был здоровым 54-летним мужчиной с очень темными волосами. После помещения в клинику его состояние резко ухудшилось – он похудел примерно на 22 кг. Его волосы уже не такие черные, и они стали выпадать. Я ходил к нему с доктором и видел, как он удалял волосы с головы. Сейчас этот энергичный мужчина в крайне плохом состоянии. В США, когда вы хотите оценить состояние пациента, который находится в больнице или тюрьме, вы можете снять видео, чего у вас здесь делать нельзя», – посетовал адвокат.

С заявлением по этому вопросу выступили бывшие дипломаты Грузии. В своем открытом обращении около 30 дипломатов попытались привлечь внимание международного сообщества к ситуации с Михаилом Саакашвили.

«Группа врачей обнаружила в организме президента Саакашвили следы мышьяка и тяжелых металлов, в том числе ртути. Поэтому эксперты настоятельно рекомендуют его немедленный перевод в медицинское учреждение в США или Западной Европы», – говорится в заявлении.

В связи с предстоящим заседанием суда «Нацдвижение» объявляет мобилизацию своих сторонников. В открытом обращении председателя партии Ники Мелия содержится призыв к партактиву партии завтра в полдень собраться для обсуждения плана действий по освобождению экс-президента.

Подписывайтесь на нас в соцсетях