Каладзе заявил, что не даст никому «испортить Новый год»

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Новый год - это особый праздник и недопустимо его «портить». Так он прокомментировал протесты против новогоднего слогана мэрии «Тбилиси - город мира». Противники считают, что такой слоган некорректен, когда часть территорий страны оккупирована, в Украине идет война и в Грузию прибывают беженцы.

На прошлой неделе гражданские активисты повесили вокруг елки на площади Свободы траурные ленты в знак скорби по погибшим в войне в Украине. Организаторы акций заявляют, что они не против праздника и Нового года, а опротестовывают слоган, установленный мэрией, не спрашивая мнения у жителей города. Очередная акция протеста против слогана запланирована на вечер пятницы, одновременно с церемонией зажжения главной новогодней елки, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы никому не позволим с темными, злыми намерениями испортить новогодние и рождественские праздники в Грузии и Тбилиси», - заявил Каладзе.

«Eсть определенные даты, которые, хотим мы этого или нет, нравится нам или не нравится, нуждаются в особом праздновании, потому что всем нужно чувство надежды, радости и счастья. Именно такая дата - Новый год. Желаю, чтобы никогда, ни в одном городе мира у людей не пропадало желание отмечать этот праздник должным образом», - заявил Каладзе.

Он назвал протесты против слогана «отвратительными политическими заявлениями», сказав, что не даст сорвать планы мэрии и позвал жителей города отпраздновать зажжение елки в 20:00, в пятницу.

В этом году мэрия Тбилиси запланировала праздничные мероприятия на 22 дня - с 23 декабря до 14 января. Центром проведения концертов, театральных представлений, рождественских ярмарок, фестивалей и шоу станут пространства в районе площади Орбелиани, Сухого моста и парке 9 апреля. На празднование Нового года мэрия выделила - 4 994 200 лари, это около 1 млн 850 долларов.