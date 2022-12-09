В Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны на фоне акции протеста

Перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны. В мероприятии принял участие мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с этого момента начинается отсчет новогодних дней.

«Жизнь, любовь, солидарность, мир – вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши страстные пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой. Давайте вместе загадаем все эти желания и зажжем столичную елку как символ новой жизни и счастливого будущего», - сказал Каладзе, обращаясь к собравшимся, передает SOVA.

После этого на центральном проспекте Тбилиси – Руставели – начался концерт.

Между тем, параллельно с торжествами недалеко от здания парламента – на Площади свободы – проходит акция протеста. Гражданские активисты вновь выступают против выбранного тбилисской мэрией новогоднего слогана «Город мира». На фоне войны в Украине они призывают заменить его на лозунг «Город солидарности».

Отметим также, что перед церемонией зажжения главной елки муниципальные службы убрали с центра города фотографии грузинских добровольцев, погибших в Украине. Их перенесли на Площадь героев – к Мемориалу погибших за единство Грузии. Как заявил мэр Каха Каладзе, «таким образом, в первую очередь, мы почтим память погибших, а жителям Тбилиси будет предоставлена возможность подобающим образом встретить Новый год».