Сегодня состоялся организованный Центром социально-экономических исследований Абхазии видеомост «Сухум – Москва» из цикла круглых столов «К 100-летию образования СССР (история, экономика и культура Абхазии)».

Выступивший первым руководитель ЦСЭИ Олег Дамениа, в частности, сказал:

«Сто лет назад, 30 декабря 1922 года, была принята декларация об образовании СССР. И для нас это важно, поскольку Абхазия непосредственно участвовала в образовании нового государства. И дело не в том просто, что там стоит подпись представителя Абхазии, важен сам факт участия маленькой Абхазии в формировании такого большого евразийского государства… Она (Абхазия) добилась за двадцатые годы таких перемен! После всего того, что было в девятнадцатом веке, начале двадцатого века, абхазы в двадцатые годы делают такой рывок, равного которому трудно себе представить».

Известный абхазский историк Станислав Лакоба подробно остановился на деталях той исторической ситуации, когда представитель Абхазии поставил подпись под важнейшим документом – об образовании СССР. Он считает, что состоявшаяся в начале 1921 года поездка группы абхазских большевиков в Турцию и их негласные переговоры с тогдашними турецкими руководителями привели, среди прочего, к негласному соглашению: батумскую область Турция оставляет Грузии, а Абхазии предоставляется больше самостоятельности. Вот несколько фрагментов из выступления Станислава Лакоба:

«Уже на первом съезде Советов Абхазии в 1922 году был заключен союзный договор между ССР Абхазия и ССР Грузия. Он назывался финансово-экономический, политический и военный союз. В дальнейшем это все было закреплено в других документах, актах. И постольку поскольку мы говорим о создании Советского Союза, здесь необходимо вспомнить еще и такой момент, как Закавказская Федерация. Закавказская Федеративная Советская Социалистическая Республика. Мы знаем, что эта федерация была создана 13 декабря 1922 года. Ефрем Эшба и его сторонники настаивали на том, чтобы в Закавказскую Федерацию Абхазия вошла на равных с Грузией, Арменией и Азербайджаном как четвертая республика. Но этого, как мы знаем, не произошло в дальнейшем. Советский Союз тогда образовали четыре республики: это Российская Федерация, Белорусская, Украинская республики и ЗФССР. Это был такой весьма сложный процесс. И, как здесь уже говорилось, Николай Акиртава, в принципе, как представитель Абхазии, подписывает договор от 30 декабря 1922 года. Это очень важный факт. Но нужно тут отметить и другое. Грузия и Абхазия как бы присутствовали там в виде подписей своих представителей, но они не были самостоятельными субъектами в образовании СССР… В Конституции СССР 1924 года вдруг в первой статье – примечание. Отмечено, что в составе Грузинской ССР – Аджарская и Абхазская автономии. Что интересно, не сказано: «Аджарская АССР, Абхазская АССР». Почему? Потому что тогда Абхазской АССР не было. Они этот момент упустили. Более того, алфавитный прядок был нарушен, сперва надо было Абхазскую упомянуть, потом Аджарскую. Но этого тоже не произошло. Просто в качестве автономий надо было их представить. Но этого не было, потому что мы знаем: по договору 1922 года и в Конституции Грузии 1922 года прямо говорилось, что Абхазия – это Советская Социалистическая Республика и объединилась с Грузией на основе особого союзного договора».

Доктор экономических наук, член-корреспондент Российской Академии экономических наук и предпринимательства Валентин Касатонов поделился взглядом из Москвы на происходившие тогда процессы:

«Образование Советского Союза в декабре 1922 года было, будем так говорить, восстановлением разрушенной в течение нескольких лет Российской империи. Безусловно, Российская империя представляла собой не только некое политическое пространство. Это было еще и экономическое пространство. И, соответственно, были разорваны многие экономические, торговые и производственные связи. Это, конечно, не главное, но тем не менее разруха, о которой мы знаем, в начале двадцатых годов – это отчасти результат вот этого разрушения единого экономического организма Российской империи».

В заключение участники беседы обменялись мыслями на тему «Распад СССР и Абхазия». Станислав Лакоба напомнил, что Владислав Ардзинба с группой единомышленников разрабатывал в Верховном Совете СССР проект, по которому автономные республики уравнивались с правами с союзными, но противодействие этому проекту было слишком велико…

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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