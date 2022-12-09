Мастер-класс осетинского танца в Тбилиси, который в прошлом месяце провели солисты североосетинского ансамбля «Алан», вызвал политический скандал в Цхинвале. Депутаты югоосетинского парламента пообещали дать правовую оценку их действиям.

– Как к произошедшему относятся жители Цхинвала?

Элина: Я отношусь отрицательно, очень отрицательно. Негативно, потому что, когда говорят, что искусство вне политики, это тоже не совсем правильно. Как бы это по-детски ни звучало, но все-таки они наши враги. Они претендуют на нашу землю, мы не подписали с ними окончательного договора, чтобы как-то урегулировать и разрешить конфликт. Не вижу, что в скором будущем это наладится.

Алла: Честно говоря, я знаю только, что у них медицина хорошая, но это уже другая тема. Но что касается развлекательных поездок и мастер-классов, то я, конечно, против всего этого. Я сама не одобряю и не еду туда. Конечно, я не судья тем, кто ездит туда, но у нас такая накаленная обстановка, никто не знает, что будет завтра. Это считается горячей точкой. Они мечтают нас погубить, а мы что, концерты им показываем? Я против всего этого. Мне больше нечего сказать.

Джемма: Южные осетины остро воспринимают любые мероприятия, проводимые Грузией или грузинами. Двоякое, конечно, ощущение. С одной стороны, музыка, искусство вне политики, а с другой стороны, так или иначе, ее всегда вмешивают в политику, и манипулируют такими вещами, как искусство. Насколько я прочитала, там тоже не обошлось без этого. Я не знаю досконально, кто это организовывал, негативное отношение у меня к этому. Если бы это организовывали официальные лица Южной Осетии и Грузии, были бы какие-то другие мысли по этому поводу, но у нас геополитическая ситуация между двумя странами не меняется, и я думаю, в ближайшем будущем это невозможно.

Зема: Головой же надо думать! Мастер-класс в Грузии по осетинским танцам! Что это за ерунда такая? Если в Грузии ненавидят осетин, давайте правду говорить, а они там танцуют осетинские танцы! Надо трезво мыслить по этому поводу. Если бы это были уроки по кавказским танцам… Когда-то, когда был Советский Союз, тогда бы поехали люди, а сейчас это ненависть грузин к осетинам. Ну какие там могут быть осетинские танцы? Не знаю, сказать, что осуждаю, нет, это неправильно, не мое это дело. Это все индивидуально. Но я бы не приветствовала.

Инга: Я не слышала об этом, но я отношусь очень настороженно к грузинам, даже когда вывозят больных туда, я все равно против. Я не знаю… Я им не доверяю. А то, что поехали, я их не осуждаю, но какая была необходимость ехать и давать мастер-классы? Зачем это надо было? Я их не осуждаю, у всех свой взгляд, своя позиция, но надо от них подальше держаться. Общего с ними я вообще не вижу ничего, вообще их не вижу в нашей жизни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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