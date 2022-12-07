Мастер-класс осетинского танца в Тбилиси вызвал политический скандал в Цхинвале. Депутаты югоосетинского парламента упрекнули североосетинских танцоров в контактах с временной администрацией, созданной Тбилиси, под патронажем которой и прошло мероприятие, и пообещали дать правовую оценку их действиям. Югоосетинской общественности турне тоже не понравилось, но, как обнаружилось, там нет единого мнения о том, как реагировать на подобные истории и стоит ли реагировать вообще.

Парламентский комитет по национальной политике, культуре, религии и СМИ осудил недавнее посещение артистами североосетинского ансамбля «Алан» мероприятий так называемой временной администрации Южной Осетии в Грузии. Эта поездка, по словам председателя комитета Амирана Дьяконова, вызвала негативную реакцию в республике. Как подчеркнул депутат, речь идет о контактах артистов с организацией, которая вне закона в Южной Осетии, следовательно, считает Дьяконов, необходима правовая оценка:

«В свое время в отношении этой организации было возбуждено уголовное дело, связанное с посягательством на захват государственной власти, терроризмом и другими статьями Уголовного кодекса… Я считаю, что действия, связанные с посещением этой так называемой временной администрации, должны стать объектом пристального внимания органов государственной безопасности и прокуратуры».

Министр культуры Рада Дзагоева, принимавшая участие в работе комитета, отметила, что это не единичный случай – грузинские коллективы выступают в Северной Осетии, североосетинские артисты - нередкие гости в Грузии. Это неправильно, сказала министр, но это факт:

«Проблема намного глубже, чем мы себе представляем. Взаимосвязь между югом и севером Осетии нарушена, интеграционные процессы не налажены. Наши структуры должны заниматься всеми этими вопросами в тесном взаимодействии со своими североосетинскими коллегами. Мы можем сейчас выразить протест по поводу произошедшего, но дальше этого ничего сделано не будет, не примут никаких мер».

Депутат Алан Тадтаев добавил, что со стороны западных стран Грузии выделяются баснословные средства для того, чтобы путем мягкой силы вернуть Южную Осетию и Абхазию.

«Я так думаю, что вот этот визит североосетинских артистов в Грузию без этой финансовой составляющей не состоялся бы.… Нам надо более строго подходить к таким проявлениям, так как мы знаем, что для некоторых деньги решают все», – сказал депутат.

Амиран Дьяконов предложил коллегам провести по данному вопросу совместное заседание с комитетом по обороне и безопасности с привлечением КГБ РЮО и представителей прокуратуры. Кажется, артистам до поры лучше воздержаться от поездок в Цхинвал. Скандал начался с новости, опубликованной на «Эхе Кавказа»:

«В Тбилиси, в Государственном центре фольклора Грузии имени Анзора Эркомаишвили провели мастер-класс осетинского танца гости из Владикавказа – танцоры Государственного академического ансамбля «Алан» Майя Дзагоева и Асланбек Гогичаев, концертмейстер и гармонист Зарина Гучмазова… Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. В официальном открытии мастер-класса принял участие новый руководитель администрации Южной Осетии в изгнании Тамаз Бестаев».

Это новость от 18 ноября. В Цхинвале на нее обратили внимание не сразу, но и не после заявления парламентского комитета по культуре. В этом смысле депутаты не провоцировали скандал, они лишь отреагировали на активные обсуждения в югоосетинском обществе, которые начались в начале декабря. Собственно, дискуссия все еще продолжаются.

«Эхо Кавказа», пообщавшись с жителями республики и изучив отзывы в социальных сетях, обнаружило большой разброс мнений об этой истории. Приведем полярные.

Одни посчитали заявление парламентского комитета едва ли не пиаром – депутаты просто нашли способ напомнить о себе.

Давно пора привыкнуть, что у северян и даже у южан, выросших на севере, свое отношение к Грузии, отличное от того, которое выражают южане, пережившие конфликт. Это обидно, это не по-братски, это означает, что «Северная и Южная Осетия» не тождественно «Север и Юг Осетии», но это факт – у Северной Осетии своя история отношений с Грузией, которую она не спешит редактировать из-за конфликта на юге.

В разное время это подтверждали и североосетинские власти. Например, когда устраивали встречи местных депутатов с парламентариями из Грузии, и видные представители североосетинской диаспоры в Москве, когда ходили на прием к Патриарху всея Грузии Илие II выразить свое почтение.

Северяне едут в Грузию массово – на море, на шопинг, погулять в Тбилиси, к родственникам, на лечение – оно там и дешевле, и качественнее. На владикавказском автовокзале неизменно стоят такси на Тбилиси, и водитель никогда не остается без клиентов.

Кроме того, считают они, довольно странно упрекать североосетинских танцоров и в том, что финансирование мероприятия проходило под эгидой альтернативной грузинской администрации Южной Осетии. Дорогостоящее лечение жителей РЮО в клиниках Тбилиси за счет грузинского бюджета также финансируется через структуру временной администрации, и ничего, никто не возмущается…

И, наконец, третий аргумент: все, что направлено на замирение людей, – во благо, будь то сотрудничество в культурной сфере или просто частные поездки.

Это аргументы не то чтобы в поддержку владикавказских артистов, они скорее про неуместность возражений и требований к ним принять сторону.

На противоположном полюсе мнений подобные культурные обмены воспринимаются крайне негативно. Как часть грузинской политики по разобщению Севера и Юга Осетии, или хотя бы по снижению уровня сочувствия Севера к Югу.

«Вы в самом деле думаете, что в Грузии хуже танцуют или не знают осетинских танцев? – спросил меня один из спикеров общественного мнения. – Им важно было продемонстрировать именно это: с северными осетинами у нас нормальные отношения, иначе и быть не может. Это на юге какие-то странные товарищи, которые и сами не живут, и другим не дают».

В подобных информационных сюжетах, продолжает спикер, как в мине, нет ничего лишнего, каждый кадр на своем месте. Девушка вспоминает, что родилась в Тбилиси в 1990 году, но почему-то забыла упомянуть, по какой причине ее родители уехали из Грузии (собеседник предположил, что из-за гонений на осетин в то время).

Неслучайно в этом сюжете оказалась и временная администрация. Сотрудничество с ней означает символическое присоединение к позиции Тбилиси по Южной Осетии: оккупированная территория, на которой нет и не может быть никаких законных представительных органов, кроме администрации в изгнании.

«Не участвуй в этом сюжете хотя бы коллаборационисты, было бы не так скверно», – заключил собеседник.

Еще одно наблюдение сегодняшних респондентов. По их мнению, реакция в этот раз была жестче, чем обычно, да и не по чину. Возможно, это связано с растущей после 24 февраля напряженностью в югоосетинском обществе и ощущением надвигающейся угрозы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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