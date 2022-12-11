Андрей Зубов: Развал России будет иметь ужасные последствия для Запада и Украины

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Российский историк Андрей Зубов дал большое интервью Настоящему Времени о своей эмиграции, войне в Украине и происходящем в России. В нем он сравнивает поражения российской армии в Украине с ситуацией, в которой оказалась немецкая армия к концу 1942 года: именно тогда, по его словам, экспертам стало очевидно, что войну Гитлер проиграет. Зубов также рассуждает о двух вариантах свержения Путина в России разными группами – "элитой" или средним звеном силовиков – и рассуждает, какой из них хуже. Он также призывает не ждать "развала" России и говорит, что у большинства ее жителей велико "сознание единства страны". И замечает: "Развал России создаст головную боль для всего мира: его единственным бенефициаром будет не Украина, а Китай".