Представители грузинской власти заявили, что могут лишить гражданства грузинских добровольцев, воюющих в Украине. Оппозиция и многие представители гражданского сектора подвергли за это власть жесткой критике. «Эхо Кавказа» узнавало, как отнеслись к этому пользователи социальных сетей.

– Должны ли грузинские добровольцы участвовать в войне в Украине?

Георгий: Участвовать в войне против России или нет – это решение, которое конкретные люди принимают для себя, и все мы должны уважать эти решения. Я знаю, что они едут туда не в качестве наемников, они становятся рядовыми украинской армии, им выдают соответствующий документ, их зачисляют в грузинский или какой-то иностранный легион. Для меня категорически неприемлема позиция властей, некоторые представители которой делают очень пагубные и неадекватные заявления. Хотят отнимать гражданство у грузинских героев, что за чушь?! Этим они отпилят ветку, на которой сидят. В случае поражения Украины Россия, рано или поздно, вторгнется и в Грузию, тогда дружественные страны нам скажут: «Это плохо, это оккупация, но что мы можем поделать, вы хотите, чтобы и у нас война была или мир?» Такой вот ответ у них будет.

Давид: Власти опираются на какой-то закон, когда говорят о лишении гражданства своих граждан, и мне кажется, если они еще не потеряли весь рассудок, им стоит задуматься о том, чтобы внести изменения в этот закон. Объявляйте врагами и забирайте гражданство у тех людей, которые воюют на стороне нашего общего врага. А если человек борется за твоего союзника и против государства, которое в августе 2008-го вторглось в твою страну, то, будь добр, поддержи этих ребят, этих героев, которые, в том числе, воюют сейчас и за Грузию. В общем, наши власти – это люди, устроившиеся на теплых местах, в них нет никакого мужества. Мне кажется очень подозрительным то, как их политика устраивает Кремль.

Като: С первых дней начала войны в Украине на передовой воюет множество грузинских добровольцев. Как можно им запрещать защищать дружественный народ? Как вы себе это представляете? Я считаю – это выбор каждого человека в отдельности – ехать в Украину, защищать ее или оставаться в Грузии и наблюдать за событиями отсюда. Ну а разговоры об аннулировании гражданства для меня лично вовсе неприемлемы.

Ника: Я считаю – это решение самих добровольцев. Нашу пророссийскую власть просто не устраивает такой расклад. Они просто выроют себе могилу, если попробуют отобрать гражданство хоть у одного добровольца. Я уверен, у них нет на это никакого права.

Александра: Есть ли у властей право отбирать гражданство у грузинских военных на юридическом уровне? В 21-й статье закона «О гражданстве» есть такой пункт, соответственно, такое право на законодательном уровне у них есть. Но у них нет никакого морального права делать это. Было бы правильно с самого начала дать нашим гражданам возможность легально отправляться в Украину, чтобы там они боролись и за нас, ведь это и наша война. А им приходится делать это без официального разрешения. Есть такая болезнь – проказа, один из симптомов которой – это потеря чувствительности конечностей, во всем мире к россиянам уже относятся как к прокаженным, и если мы не хотим, чтобы и к нам так начали относиться, то не нужно терять свои чувства.

Михаил: Доброволец – это человек, добровольно участвующий в этой войне, я бы не называл их боевиками или террористами. Проблема заключается в очень низком уровне политического сознания наших политиков. Есть вопросы, вокруг которых вообще нельзя разводить полемику. Оппозиция критикует власть за то, что та не дает официального статуса этим людям, сложно сказать, насколько правильна позиция властей, но они, естественно, ведут себя осторожно – не отпускают добровольцев официально в Украину, но при этом не мешают им в этом. И вернувшихся сюда добровольцев пока не задерживали, и никто из них не становился объектом преследования.

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