ПРАГА---Грузинских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, могут лишить гражданства страны. Tакое предупреждение вынесли представители правящей «Грузинской мечты», ссылаясь на законодательство. Ну а премьер-министр Ираклий Гарибашвили на днях заявил, что бедных ребят обманом рекрутирует партия войны (имеется в виду оппозиционное «Нацдвижение»), отправляя туда за деньги. О том, почему эти вопросы возникли сейчас, говорим с юристом, правозащитником Лией Мухашаврия и бывшим замглавы МИД Грузии, основателем Ассоциации реформ Серги Капанадзе.

– Батоно Серги, с чем связаны заявления представителей грузинской власти, почему сейчас они озаботились юридическим статусом грузинских добровольцев, ведь некоторые из них воюют в Украине с 2014 года?

Серги Капанадзе: Так и есть – большинство из этих людей там находятся уже 8, 9, 5 лет. Да, конечно, есть люди, которые поехали туда воевать уже после февраля, но на самом деле большинство там уже многие годы. Почему сейчас? Я думаю, что несколько задач было у «Грузинской мечты». Первая состоит в том, что они не хотят, чтобы там воевали грузины – прямо вот так. Потому что, я думаю, они боятся России, не хотят, чтобы это было использовано против «Грузинской мечты». Они сейчас позиционируют себя как будто они нейтральны в отношении Украины, т.е. они как бы поддерживают это на дипломатическом уровне, а в других областях не вмешиваются. А если там грузины воюют и погибают, в том числе, скорее всего, это плохо воспринимается Россией. Поэтому это такое послание Москве, что вот мы как бы недовольны этим – это раз. А второе, чтобы превентивная мера некая была, потому что послали тем самым послание гражданам Грузии, которые, может, сейчас думают поехать и воевать там против России, что, «знаете, если вы туда поедете, то потеряете гражданство».

Не думаю, что это сработает, потому что это люди, которые поехали туда и готовы рисковать своей жизнью, и вряд ли вопрос паспорта и гражданства их остановит

А в-третьих, я думаю, что они в некоторой степени боятся даже этих людей, потому что у меня такое подозрение, что большинство из этих людей – добровольцев, которые сейчас находятся в Украине и воюют там против российских оккупантов, они не совсем на стороне «Грузинской мечты». Несмотря на то, что большинство из них, я бы даже сказал, подавляющее большинство не политически активные люди, но это те люди, которые, когда сюда вернутся, они вряд ли будут поддерживать «Грузинскую мечту». Поэтому тем самым тоже как бы послание и им, что, «знаете, вы там особо не высовывайтесь, потому что мы можем лишить вас грузинского гражданства». Я не думаю, что это сработает, потому что это люди, которые поехали туда и готовы рисковать своей жизнью, и вряд ли вопрос паспорта и гражданства их остановит, если они решаются идти воевать против оккупанта, рискуя самым драгоценным, что у них есть, – жизнью.

– Госпожа Мухашаврия, а каковы требования грузинского законодательства и как оно исполнялось все эти годы?

Лия Мухашаврия: Это очень сложный вопрос. В правовом смысле этот вопрос приводит к термину, который гласит о политической и правовой целесообразности. То есть в нашем законе – Уголовном кодексе – есть статья, которая считает преступлением участие в вооруженных конфликтах наемных лиц, но те лица, которых мы сейчас называем добровольцами, – грузин, которые воюют на войне в Украине, – они не являются добровольцами, потому что я уверена, что они зачислены в Вооруженные силы Украины, т.е. они имеют официальный…

– …Контракт?

Я уверена, украинская сторона информирована о том, что для наемников у нас в Уголовном кодексе есть статья, которая запрещает такие действия

Лия Мухашаврия: Это может быть не контракт. Я думаю, что они наверняка зачислены официально в Вооруженные силы Украины, они являются сейчас выполняющими официальный долг по присяге, поэтому их нельзя сейчас по грузинскому законодательству рассматривать как контрактников, или как наемников, или как людей, которые добровольно участвуют в этих военных операциях. Поэтому они, конечно, участвуют как члены вооруженных сил. Я не исключаю, что некоторые из них получили также гражданство Украины, поэтому их нельзя считать наемниками и контрактниками. Если они получают какую-то зарплату или какие-то денежные средства, это не означает, что они выполняют эту работу, эту сложнейшую миссию как наемные лица. Я уверена, украинская сторона информирована о том, что для наемников у нас в Уголовном кодексе есть статья, которая запрещает такие действия.

– А этот закон исполнялся? Есть ли прецедент, когда человека, в частности, который воевал на стороне Украины, лишали гражданства, отбирали у него грузинский паспорт – такой прецедент существует?

Лия Мухашаврия: Мы сейчас говорим об уголовной ответственности, которая никогда не настала, если посмотреть прежнюю историю этих событий. Во-первых, потому что не было предъявлено никому таких обвинений, во-вторых, если нет оснований и невозможно будет доказать, что эти люди были наемниками, то тогда нечего представлять им такое обвинение. В-третьих, еще раз можно повторить этот термин «правовая целесообразность» – это очень серьезный принцип, по которому такие обвинения представить будет невозможно.

– То есть правовая целесообразность – это политический вопрос в данном случае?

Я думаю, что эти высказывания останутся какими-то горячими словами некоторых частных лиц, и они к правовым последствиям не приведут

Лия Мухашаврия: Это политический вопрос и частично это и правовой вопрос. А что касается лишения гражданства, то в этом направлении, конечно, есть какие-то основания, но эти заявления, которые сейчас возмущают всех, включая меня, были сделаны политиками – членами парламента, которые не уполномочены на такие решения. Присвоение/лишение гражданства Грузии – это эксклюзивная компетенция президента Грузии, которая, я не думаю, что решится на такое или даже поддержит вот эти высказывания, которые мы слышали недавно, которые, по-моему, не только неправильны в политическом смысле, но и неправильны в официальном правовом смысле. Наше правительство официально, на всех уровнях – и политических, и правовых, и на парламентском уровне - на международных встречах и по международным документам поддерживает украинский народ в борьбе за свою свободу против российского нападения. Поэтому, я думаю, что эти высказывания останутся какими-то горячими словами некоторых частных лиц, и они к правовым последствиям не приведут.

– Кстати, о словах. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, в частности, сказал, что этих бедных ребят обманом рекрутирует партия войны – оппозиционное «Нацдвижение» отправляет туда за деньги. Батоно Серги, на какую часть общества или избирателей было рассчитано это заявление, и в целом, каков общественный настрой в Грузии, изменился ли он из-за потерь – там уже погибли 33 грузинских добровольца?

Серги Капанадзе: Даже 34, по-моему. В обществе Грузии очень большая поддержка Украины, и, кстати, этот последний период, когда шестеро наших соотечественников погибли, стал очень знаменательным. Я помню, это случилось в прошлую субботу, и два дня со стороны правительства не было ни одного слова по этому вопросу, все молчали, и когда было большое возмущение и в соцсетях, и в целом, я думаю, они увидели, насколько люди соболезнуют, насколько они болеют за наших ребят, которые там сейчас воюют, и уже, начиная с понедельника, премьер-министр и другие были вынуждены этот вопрос поднять и соболезнования свои послать и что-то сказать. Поэтому в обществе очень большая поддержка. А что касается того, почему такая позиция у «Грузинской мечты»…

– …Точнее, кому она адресована, какой части грузинского общества – с кем говорит Ираклий Гарибашвили?

Все эти вопросы упрощаются и доходят до очень простой риторики: если ты против «Грузинской мечты», ты – за войну, если ты болеешь за «Грузинскую мечту», ты – за мир

Серги Капанадзе: Дело в том, что за последнее время абсолютно кристаллизировалась позиция «Грузинской мечты», что абсолютно все для них сводится к войне, и, так сказать, кто за мир и кто за войну. То есть их риторика сейчас такова, что все, в принципе, кроме «Грузинской мечты», за войну, а единственная партия мира – это «Грузинская мечта». И поэтому абсолютно все вопросы – и те, которые связаны с евроинтеграцией, и те, которые связаны с добровольцами, с Украиной и т.д., – в принципе, все эти вопросы упрощаются и доходят до очень простой риторики: если ты против «Грузинской мечты», ты – за войну, если ты болеешь за «Грузинскую мечту», ты – за мир.

Кому это адресовано? Я бы сказал, тем людям… Знаете, у нас в обществе очень большая поддержка не только Украины, но и евроинтеграции, – это порядка 70% населения. И у «Грузинской мечты» одна большая проблема (и, конечно, у государства одна большая проблема) в том, что мы не получили статус кандидата, и те 12 требований, которые Еврокомиссия нам выдвинула, их не очень легко имплементировать. Нелегко, потому что там есть системные реформы, которые касаются, например, коррупции, судов и т.д., которые «Мечта» не будет проводить, поэтому они знают, что если еще один негативный ответ получат от Евросоюза, это может стоить им следующих выборов. Поэтому они сейчас работают над электоратом, чтобы вот эта их прозападная, так сказать, позиция плавно переросла в позицию про мир, антивоенную. А так как якобы все за войну и только «Грузинская мечта» за мир, – плавно как бы в поддержку из-за того, что смогли и не открыли тут «второй фронт». Они хотят всю свою выборную кампанию или даже следующие полтора года до выборов строить на том, что именно они являются партией мира, и даже такой гуманитарный, я бы сказал, человеческий вопрос, как наши добровольцы, которые там погибли героически на одном из самых трудных участков войны, в Бахмуте, – даже этот вопрос они могут использовать в своих политических целях и представить так, что, «знаете, эти люди на самом деле попали из-за того, что их рекрутировали тут те, которые хотят включить Грузию в войну». Вот такая пропаганда.

– А насколько успешна такая избирательная стратегия, например, когда Ираклий Гарибашвили говорит, что в российско-украинской войне он на стороне Грузии? Насколько эту позицию разделяют избиратели «Мечты»? Это может принести ему дополнительные политические очки, конвертироваться в голоса и успех на следующих выборах? Он работает на свою базу?

Они теряют эту проевропейскую базу, они хотят ее либо заменить, либо переделать на другой лад, чтобы эта база отличалась не тем, что они хотят в Европу, а тем, что они хотят мира

Серги Капанадзе: Он работает на свою базу, он работает над тем, чтобы их база, которая до февраля 2022 года была все-таки проевропейски настроена – и прорусские за «Мечту», конечно, голосовали, но база все-таки была проевропейской, – но сейчас они теряют эту проевропейскую базу, они хотят ее либо заменить, либо переделать на другой лад, чтобы эта база отличалась не тем, что они хотят в Европу, а тем, что они хотят мира. Насколько это работает, я пока не знаю, потому что у нас выборы все-таки через полтора года, а разные опросы общественного мнения, которые делаются, показывают, что есть некий сдвиг в общественном мнении, и очень трудно и очень рано говорить, насколько это работает.

Еще раз: логику надо понять. Логика на самом деле очень проста: никто не хочет войны, нет человека в Грузии, который хочет войны и который хочет ввязать Грузию в войну, – это абсолютно понятно для всех. Просто когда они говорят, что все хотят войны или кому-то приходится оправдываться, что «нет-нет-нет, на самом деле я не хочу войны», в этом режиме очень трудно с ними спорить.

– Госпожа Мухашаврия, я хочу вернуться к правовой составляющей этого вопроса. Получается, что законодательная норма – это дубинка избирательного действия, и власти применяют ее исходя из политической целесообразности. Как насчет добровольцев из Южной Осетии, из Абхазии, которые часто вольно или невольно оказываются по другую сторону фронта?

Они не выражали свою волю, когда были участниками этих военных действий. Поэтому я не думаю, что им грозит какая-либо уголовная ответственность или международного плана

Лия Мухашаврия: Да, это очень сложный вопрос. По-моему, не было никаких официальных заявлений о том, что грузинское правительство как-то смотрит на это как на проблемный вопрос – участие наших граждан из Абхазии и Южной Осетии в военном конфликте на стороне России. Но как правозащитник и юрист я могу в их защиту сказать, что раз они являются гражданами той территории, которая официально признана правительством оккупированной территорией, то в их оправдание можно привести очень простой аргумент: что они были вынуждены и поэтому участвовали в этом конфликте – т.е. они не выражали свою волю, когда были участниками этих военных действий. Поэтому я не думаю, что им грозит какая-либо уголовная ответственность или международного плана, но это очень важный вопрос, и нужно, конечно, потребовать, чтобы грузинские власти об этом задумывались и у них было свое официальное мнение.

– Батоно Серги, Ираклий Кобахидзе на вопрос: Россия – враг или нет, сказал, что это непростой вопрос. Почему представителям власти на него сложно ответить?

Реверансы, которые грузинское правительство делает в адрес Москвы, исходят из того, что они просто не верят в то, что Россия проиграет войну, не верят, что Украина выиграет и не верят вообще, что евроинтеграция Грузии возможна

Серги Капанадзе: Я не думаю, что это сложный вопрос, на самом деле, не знаю, почему он так считает. Грузия Россию считает оккупантом, – это на уровне стратегических документов. Если государство оккупировало твои территории, если с этим государством у тебя нет дипломатических отношений, которые были разорваны именно вследствие оккупации, он, конечно, не является твоим другом, тем самым, значит, он является твоим врагом. Я не понимаю, почему трудно это сказать – то, что и так ясно, и особенно в этом году, когда после агрессии против Украины Россия еще раз показала, кем она является. Я думаю, что эти реверансы, которые грузинское правительство делает в адрес Москвы, исходят из того, что они просто не верят в то, что Россия проиграет войну, не верят, что Украина выиграет и не верят вообще, что евроинтеграция Грузии возможна. Я думаю, что это люди в правительстве, у которых нет на самом деле ценностей, они просто исходят из каких-то типа национальных соображений, прагматичных, но на самом деле это в ущерб нашим национальным интересам.

Я хочу вернуться к вопросу гражданства. То, что этот вопрос был поднят, – это уже показывает, что это вообще политическое решение, потому что есть в Конституции Грузии статья 32-я часть 3-я, где прямо написано, что лишение гражданства не допускается – вот буквально три слова. То есть по Конституции Грузии нельзя лишить гражданина Грузии гражданства…

– …Даже если вы без ведома властей участвуете в конфликте на стороне другого государства?..

Серги Капанадзе: Нет, смотрите…

– …Я уточняю…

Даже если они сейчас захотят, я не уверен, что смогут вот так лишить гражданства, потому что это будет серьезным конституциональным спором

Серги Капанадзе: …Конституция стоит выше всех других (законов), – потом уже есть закон «О гражданстве», и в законе «О гражданстве» есть статья 21-я пункт 1-й, где написано, что гражданин Грузии потеряет гражданство Грузии, если без ведома или с позволения компетентных органов войдет в состав военных сил, полиции или сил безопасности другого государства. В принципе, когда эти две статьи принимались, я могу понять, потому что, во-первых, реалии были другие, во-вторых, и так понятно, что другое государство не допустит принятие в свои военные силы гражданина другой страны. Но, на самом деле, вот этот 1-й пункт 21-й статьи, подпункт «а» – он не совсем в соответствии с Конституцией, и что, самое главное, не так легко его использовать и лишить гражданства исходя из этой 21-й статьи. Поэтому, даже если они сейчас захотят, я не уверен, что смогут вот так лишить гражданства, потому что, еще раз говорю: это будет серьезным конституциональным спором.

Подписывайтесь на нас в соцсетях