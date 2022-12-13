Reuters: Россия использует снаряды, произведенные более 40 лет назад

По мере истощения запасов вооружений Россия вынуждена использовать боеприпасы, произведенные более сорока лет назад, надежность которых крайне низка, утверждает высокопоставленный источник информационного агентства Reuters в Пентагоне.

По словам собеседника Reuters, Россия начала поставлять в войска боеприпасы из старых арсеналов, многие из этих боеприпасов были произведены десятилетия назад и их использование сопряжено с риском. "Когда вы заряжаете такой снаряд, вы держите пальцы скрещенными, надеясь, что орудие выстрелит и снаряд, попав в цель, взорвется", - говорит источник Reuters.

В последние месяцы американские разведслужбы сообщали о том, что Россия обратилась за помощью к Северной Корее из-за неспособности ее военно-промышленного комплекса произвести достаточное количество боеприпасов для ведения масштабной военной кампании. В частности, по разным данным, Россия резко уменьшила использование высокоточного вооружения, производство которого должно быть сильно затруднено из-за запрета на экспорт в Россию ключевых компонентов такого оружия. Но проблемы не ограничиваются высокоточным оружием. Как пишет Reuters, по оценке Пентагона, при сохранении нынешнего уровня интенсивности использования ракет и снарядов, российская армия исчерпает свой арсенал сравнительно недавно произведенных боеприпасов в начале 2023 года.

Согласно американским и британским официальным лицам, в дополнение к поставкам иранских самолетов-беспилотников, Россия пытается приобрести сотни баллистических ракет у Ирана, предлагая Тегерану масштабное военно-техническое сотрудничество.