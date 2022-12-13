Wizz Air открывает пять новых рейсов из Кутаиси в страны ЕС

Европейский лоукостер Wizz Air анонсировал пять новых рейсов из Кутаиси в страны ЕС. Третий самолет (Airbus A321) в аэропорт Кутаиси авиакомпания добавит летом будущего года.

В Wizz Air сообщили о начале полетов с июня 2023 года в Брюссель (Бельгия), Гамбург (Германия), Франкфурт (Германия), Мадрид (Испания) и Познань (Польша). Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Кроме того, по одному рейсу в неделю Wizz Air добавит на действующие направления – в Париж, Милан, Прагу и Мемминген.

Wizz Air оперирует в Грузии с 2012 года и является лидером авиационного рынка страны. К лету 2023 году авиакомпания будет выполнять рейсы в 27 городов Европы и Ближнего Востока.