В Абхазии надеются на открытие объектов «Вкусно – и точка» в 2023 году

Торговый представитель самопровозглашенной республики Абхазия в России Олег Барциц заявил РИА Новости, что франшиза компании «Вкусно — и точка», заменившей в России «Макдоналдс», уже приобретена и сеть ресторанов может быть открыта в Абхазии уже в 2023 году.

Накануне генеральный директор сети «Вкусно – и точка» Олег Пароев рассказал, что компания хочет выйти на рынок Абхазии, но этому пока мешает соглашение с американской корпорацией. Согласно договору с McDonald’s, «Вкусно – и точка» не может работать на тех рынках, где присутствует американский бренд, а Абхазия для американской корпорации – часть Грузии.

Торговый представитель Абхазии Олег Барциц при этом говорит об отсутствии «правовых и иных противопоказаний».

«В Абхазии уже приобретена франшиза компании, мы ожидаем оперативного развертывания этого объекта в Республике Абхазия. Никаких противопоказаний правовых и иных к этому нет. Все жители, эксперты, обозреватели с глубоким удовлетворением воспринимаем такие новости, думаю, это будет не единичный пример.... Пока есть принятое решение, дальше начнутся инфраструктурные вещи. Это не вопрос одного месяца, но, я уверен, в 2023 году это произойдет», – сказал Барциц.

Он назвал логичным решение российской компании об открытии объектов в «дружественных странах на постсоветском пространстве».

«Многие компании после ухода определенных западных структур – им ничего не мешает осваивать этот инвестиционный рынок, в том числе абхазский, который достаточно либерален в плане законодательства и гибок в плане налоговой политики», – добавил Барциц.

Отметим, что в 2014 году грузинский бизнесмен Темур Чкония заявлял, что хочет открыть в Абхазии рестораны быстрого питания McDonald’s. Именно Чкония владеет франшизой McDonald’s в Грузии.

В 2022 году Чкония рассказал, что ищет пути для легального ввоза в Абхазию продукции Coca-Cola, которая, по его словам, сейчас поступает туда контрабандным путем из России.