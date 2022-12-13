Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили запретили курить электронные сигареты. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в Министерстве юстиции Грузии.

«Обвиняемый/осужденный Михаил Саакашвили употреблял большое количество электронных сигарет, что стало основанием для принятия группой врачей, лечивших его в медицинском учреждении, а также соответствующим подразделением Департамента исполнения наказаний решения об ограничении использования им электронных сигарет по состоянию здоровья», — говорится в сообщении Минюста.

Адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе назвал запрет еще одним «примером бесчеловечного обращения», так как Саакашвили, по его словам, использовал электронные сигареты без никотина.

Ранее о том, что Михаил Саакашвили, имеющий проблемы со здоровьем, курит электронные сигареты, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе.

В Тбилиси в среду, 14 декабря, состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Саакашвили в связи с критическим состоянием здоровья.