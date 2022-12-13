Обзор грузинской прессы

«Власти рассматривают грузинских военных как будущих оппонентов», – статью под таким заголовком публикует газета «Квирис палитра». «Грузинский легион» в основном укомплектован людьми, критически настроенными в отношении правящей партии, в местной армии для них не нашлось места, и многие из них решили проявить свои способности в Украине, говорит политолог Александр Твалчрелидзе. Явное большинство граждан считает, что сейчас они борются, в том числе, и за Грузию, считает респондент издания.

«Поэтому их имидж в грузинском обществе растет, скорее всего, именно поэтому наше правительство рассматривает их как будущую политическую силу, которая может с ними посоперничать и которой они боятся. Как обычно, они начинают вести себя глупо. Лучше молчать, чем делать заявления, которые они делают в последнее время. Но я не думаю, что кто-то осмелится лишить кого-либо из них гражданства», – сказал Александр Твалчрелидзе.

Политическая ситуация и сохранение власти – две основные темы, которые сегодня беспокоят власть, считает политолог. Ее отношение к грузинским военным эксперт называет национальным эгоизмом: таким образом они показывают, что, несмотря на иной настрой общества, «Грузинская мечта» будет поступать так, как считает нужным, пишет «Квирис палитра».

Вступление в религиозную организацию «Библейская свобода», основанную партией «Гирчи», больше не позволит гражданам уклоняться от обязательной военной службы, о чем сделал заявление премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

«Это вредоносная, антинародная и антигосударственная программа, с помощью которой людей вводили в заблуждение и предлагали пройти альтернативную службу. Эта якобы религиозная служба на самом деле фиктивная, что является самым большим богохульством. Мы также обсудили этот вопрос с патриархией. Закрыть на это глаза мы не сможем. Наш долг решить этот вопрос, и мы его решим. Будет исправлен законодательный недочет, которым пользовался господин Зураб Джапаридзе», – цитирует премьера информационное интернет-агентство netgazeti.

За этим заявлением последовал ответ «Гирчи – больше свободы». Представители этого политического объединения считают, что армия должна состоять из мотивированных и заинтересованных в службе людей:

«Патриархия Грузинской православной церкви – единственная, которой все эти годы поперек горла было то, что другая конфессия воспользовалась прописанной в законодательстве привилегией. ГПЦ – главный центр русской резидентуры в этой стране, в интересах которой Грузия поддерживает эту архаичную и дорогую систему, чтобы максимально затянуть начало построения эффективной системы обороны. Грузии нужна армия из целеустремленных и заинтересованных в военном деле людей, а не тех, кого призывают туда против их воли».

С критикой в адрес Гарибашвили выступили и другие представители оппозиции. К примеру, лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия сказал:

«Нет сомнений в том, что сегодняшнюю порочную систему нужно менять. У нас должна быть профессиональная система, когда никого не принуждают. Но если существует необходимость призыва, это должно в равной степени распространяться на людей любого религиозного убеждения, и должна существовать альтернативная служба, где человек с пацифистскими взглядами не будет браться за оружие, а будет санитаром. Однако самая скандальная часть заявления премьера – это сообщение о том, что они сделали это, согласовав все с патриархией. Какое отношение патриархия имеет к светскому государству? Есть ли у нее какие-то исключительные функции или права по какому-либо вопросу политики или национальной обороны?»

Согласно действующему законодательству, священнослужители, независимо от того, к какой церкви они принадлежат, освобождаются от призыва в армию. В 2017-м партия «Гирчи – больше свободы» официально зарегистрировала организацию «Библейская свобода», в которой наделяла статусом священника любого гражданина, не желающего проходить обязательную военную службу.

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Грузинская борьба под логотипом российского энергогиганта. Чемпионат «Палавноба – 2022» прошел в кутаисском Дворце спорта, причем спортсмены выходили на мат с логотипом «Роснефти». На этом турнире присутствовали представители местной мэрии, которые отказались отвечать на вопрос, почему главный чемпионат года прошел под логотипом российской санкционной компании, сообщает телекомпания «Мтавари». Руководство Дворца спорта заявляет, что якобы своевременно не обратило внимания на мат, иначе логотип был бы удален. Президент Федерации грузинской борьбы Гела Беруашвили на вопрос, спонсировала ли «Роснефть» чемпионат, отвечать отказался, а вице-президент Отар Курашвили сообщил журналистам, что ничего не знает об этом. В это отказываются верить некоторые гражданские активисты, среди которых и Акакий Сагинадзе:

«Необходимо выяснить, откуда появился этот логотип, а ответственные за это люди должны ответить – общество потребует, чтобы их наказали. Кроме того, не стоит забывать, что у нас есть законы, которые запрещают использовать символы тоталитарного режима в государственных учреждениях. Я не знаю, ошибка это или преднамеренное действие, однако точно скажу, что это способствует усилению российской мягкой силы в Грузии».

И это не первый скандал, развернувшийся в последнее время вокруг Федерации грузинской борьбы. Летом в Кахетии проходил турнир, его спонсировал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов, который неоднократно нарушал закон Грузии «Об оккупации», сообщают журналисты «Мтавари».

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