Грузинские добровольцы могут поплатиться за участие в украинской войне гражданством Грузии, предупреждают в «Грузинской мечте». Кроме того, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие лидеры правящей силы обвинили командира «Грузинского легиона» в Украине Мамуку Мамулашвили в связи с «Нацдвижением», а также в желании нажиться на рекрутировании грузинских добровольцев.

Почему «Грузинская мечта» решила вступить на минное поле, подняв вопрос о лишении гражданства бойцов добровольцев из Грузии? У командира «Грузинского легиона» Мамуки Мамулашвили есть две версии.

«Эта напрямую связано с нашей активностью в Украине. Мы часть военной разведки (ВСУ), нанесли довольно большой ущерб российской армии. Там раздражены, мы создаем им большой дискомфорт, имею в виду грузинский легион. Думаю, остановить эту волну кураторы поручили нашему пророссийскому правительству, которое выполняет соответствующие задания».

В сегодняшнем выступлении на ТВ «Формула» Мамулашвили отметил, что Гарибашвили выполняет не только поручение российских кураторов, но и личную волю Бидзины Иванишвили:

«Видимо, Гарибашвили обиделся, что недавно, выступая в Европарламенте, я сказал, что Бидзина Иванишвили взял в плен грузинский народ, манипулирует Грузией и не ведет ее тем прозападным вектором, которого требует грузинское общество. Соответственно, Гарибашвили говорит то, что ему поручает свой куратор и кураторы его куратора».

При этом Мамулашвили категорически опроверг утверждения «Грузинской мечты» о его связи с «Нацдвижением», отметив, что его сестра Нона Мамулашвили всего год была в этой партии и недавно покинула ее ряды. Командир грузинского легиона назвал «бредом» обвинения в том, что на «вербовке добровольцев у него построен бизнес». По его словам, в легион не берут тех, кто спрашивает о зарплате, там обращают внимание на военный опыт добровольца, а при оформлении контракта с Минобороны Украины оплата такая же, как у других украинских военнослужащих.

Представители «Грузинской мечты» указывают на 1-й пункт 21-й статьи закона «О гражданстве Грузии»: «Гражданин Грузии утрачивает гражданство Грузии в случае его поступления на военную службу либо на службу в полицию или в органы безопасности иностранного государства без разрешения компетентных органов Грузии».

Правда, там есть и исключения. Этот пункт не распространяется на обладателей двойного гражданства и тех, кто поступил на военную службу или в полицию Грузии. Отдельно оговариваются и те, кто имеет особые заслуги перед Грузией.

На это в своих комментариях грузинским СМИ обращали внимание многие грузинские добровольцы. Большинство из них – ветераны войн за территориальную целостность Грузии. Несмотря на утверждения депутатов партии власти о том, что «этих ребят обманывают и, нанимая их за деньги, не сообщают об утере гражданства Грузии», они демонстрируют знание этого закона, как и того, что «волонтерство» по грузинскому законодательству не преследуется. Хотя идея борьбы против общего врага России для них превыше всего.

В своих заявлениях депутаты «Грузинской мечты» больше акцентировали внимание на так называемом моральном облике «Нацдвижения» и других представителей оппозиции, которых они называют радикальными. Они, по утверждению партии власти, агитируют грузин воевать на стороне Украины, не говоря о неминуемости возбуждения дела против грузинских добровольцев. Депутат Алуда Гудушаури возмущался:

«Аморально, когда людям предлагают заплатить деньги за то, что их заберут на войну. Когда знаешь, что твоему согражданину тяжело, ему нужно оказать помощь, просто дать деньги, а не говорить, что дашь денег в том случае, если он пойдет и будет воевать».

Неизвестно, апробировал ли он сам этот способ помощи и смог ли он отговорить кого-нибудь из добровольцев.

Почему в «Грузинской мечте» затеяли вообще эту кампанию? У депутата «Лело» Анны Нацвлишвили есть свое объяснение:

«Не удивлюсь, если против этих ребят возбудят уголовные дела. Потому что «Грузинской мечте» сложно выносить существование этих людей, они доказывают ее моральный крах».

В грузинском обществе неоднозначно восприняли заявления премьер-министра Ираклия Гарибашвили и депутатов партии власти после гибели шестерых грузинских добровольцев в начале декабря под Бахмутом. Пока доставили лишь тело одного погибшего Джамбулата Хоперия. Разгневало многих и молчание власти на просьбу Киева предоставить Украине электрогенераторы. В «Грузинской мечте» наотрез отказались поставить военную помощь Украине, о чем два дня назад заявил украинский дипломат в Тбилиси Андрей Касьянов.

Оппоненты власти сегодня обращали внимание на то, что нападки на бойцов «Грузинского легиона» и его командира Мамулашвили созвучны с риторикой Москвы. Там еще в апреле решили привлечь к уголовной ответственности участвующего в боевых действиях в Украине на стороне Киева грузинского командира.

Такая риторика власти особенно болезненно воспринимается в семьях погибших, говорит журналист грузинской службы Радио Свобода Нино Тархнишвили. Она ведет статистику погибших в Украине грузинских бойцов с начала российской интервенции в Украину и общалась с большинством семей погибших 33-х добровольцев:

«Почти каждый второй из семей погибших повторяет одни и те же слова о том, что их родственники отправились воевать с общим врагом, понимая, что нельзя сидеть дома и ждать, когда Россия опять вторгнется в их дома. Об оплате вообще не заходит речь. Добровольцы – почти со всех регионов Грузии. Многие из них – беженцы из Абхазии, участники войн в Абхазии и в Цхинвальском регионе в 90-х, августовской войны 2008-го. Примечательно, что многие не говорят семьям, что уезжают в Украину. Есть случаи, когда добровольцы направлялись в Украину из Польши, других европейских стран. Анализируя данные, большинство погибших – это мужчины от 40–50 лет, хотя есть и помоложе, самому молодому был 21 год».

Многие из тех, кто воюет в грузинском легионе, родом из Грузии, но стали гражданами Украины. Точных данных о количестве граждан Грузии в легионе нет.

В Украину направляются добровольцы не только из Грузии. Есть информация о погибших гражданах других государств. Как правило, власти западных стран официально не поддерживают и не поощряют решение своих граждан добровольно воевать на стороне Киева, но и не устраивают такую травлю и публичную порку, как власти Грузии.

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