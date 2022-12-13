Абхазский президент Аслан Бжания 7 декабря подписал указ об освобождении Джемала Губаза от должности председателя Комитета по делам молодежи и спорта. В интервью СМИ Губаз заявил, что его уволили за то, что он не дал согласие на приватизацию спортбазы «Эшера». «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к этой отставке и в целом к кадровой политике президента.

– Как вы относитесь к отставке Джемала Губаз и в целом к кадровой политике президента Абхазии Аслана Бжания?

Давид Дасания: К отставке Джемала Губаз я отношусь отрицательно. Меня, как гражданина страны, общественного деятеля, не устраивает тот факт, что отставка Губаз была ничем не мотивирована. Я считаю, что в нормальных, цивилизованных государствах необходимость отставок членов правительства должны разъяснять. Народ должен знать, почему президент подписал указ об отставке того или иного чиновника. При этом личные симпатии-антипатии президента, конечно, не должны приниматься в расчет. Насколько мне известно, Джемалу Губаз президентом, по словам самого Губаз, было предложено поставить подпись под документом о продаже важнейшего в республике спорткомплекса. Губаз воспротивился этому. Я не против инвестиций, но я против продаж. Инвестиционную деятельность надо проводить грамотно и в интересах государства и народа. Возвращаюсь к Губаз: хочется отметить, что этот руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта при бюджете комитета в 20 миллионов рублей умудрился доставить в страну спортивный инвентарь на сумму более 100 миллионов рублей. И вместо благодарности президент его отстраняет от должности. Это недопустимо! И кто те покупатели, которые хотели приобрести эшерскую многофункциональную спортбазу? Губаз называет Александра Ткачева, экс-губернатора Краснодарского края. Что же касается кадровой политики президента, то она, на мой взгляд, провальная.

Алиса Пачалия: Мне кажется, что нынешнее руководство выбирает именно своих людей, которые не будут противоречить их видению на то, что нужно делать в Абхазии и вообще в каком направлении она будет идти. Их не интересует квалифицированный специалист, главное, чтобы это была марионетка, которая будет с ними соглашаться и не препятствовать тому, что они делают. Насчет Джемала Губаз: тот формат, в котором его уволили, и формат, который уже доступен в сети, мне кажется, что такие вещи нельзя делать. Даже если человек не соответствует компетенциям, увольнять из-за того, что он отказывается передать государственную собственность в руки инвесторов – это неправильно. Здесь уже нужно поднимать другие вопросы о компетентности самой власти или людей, которые принимают такие решения.

Омар Смыр: К отставке Джемала Губаз отношусь плохо. Очень плохо, что в нашей стране сложилась тенденция, что людей, которые борются за нашу государственную собственность, увольняют. Насколько мне известно, был проект по спортбазе с Министерством спорта Российской Федерации, и очень жаль, что это превратилось потом в очередную гостиницу. А к кадровой политике я отношусь также плохо, потому что, по моему мнению, ее вообще нет.

Асида Кортуа: Если говорить о Джемале Губаз, то он высказал свою гражданскую позицию, свою точку зрения, свою непримиримость именно с этим вопросом. И я считаю, что это не должно было быть основанием для увольнения человека с его должности. И если у нас кадровая политика будет звучать именно в таком контексте, я к этому отношусь очень негативно. Это неправильный подход.

– Как вы относитесь вообще к кадровой политике президента?

Асида Кортуа: Буквально на днях мы узнали, что Ращ Цвижба назначен заместителем министра внутренних дел Абхазии. Это несмотря на то, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту избиения 30 сентября 2021 года ветеранов Отечественной войны 1992-1993 годов. Я вообще не понимаю, как такое может происходить. Назначать людей на такие должности, нарушая все законодательные нормы, Конституцию РА. Я отношусь негативно именно к кадровой политике президента. Я считаю, что это неправильно построенная политика.

Руслан Барциц, археолог, историк: Джемала Губаз назначили после того, как пришла новая власть. Никаких скандалов, из-за которых могли бы уволить с должности Джемала Губаз, не было. Часто говорят, что в связи с переходом на другую работу или по собственному желанию. Ни того, ни другого в интернете нигде не было слышно.

– В целом к кадровой политике президента как вы относитесь?

Руслан Барциц: У нас Управление охраны памятников снова отделили от Министерства культуры, создали отдельную структуру. Как и раньше было Управление охраны историко-культурного наследия, но уже две недели не могут назначить начальника. А работа не идет. Там есть ребята, которые хорошо работают, я тоже всю жизнь в этой системе, несмотря на то, что я археологией занимаюсь. В основном я занимаюсь всю жизнь охраной памятников, и я знаю, кого можно было бы назначить. Но нас никто не спрашивает. Когда начальника Управления охраны памятников назначают, это прямая дорога в наш институт, в отдел археологии. Других структур нет, которые занимаются исследованием и охраной одновременно историко-культурного наследия. Это археологи, то есть нас, археологов, никто не спрашивает. Сейчас будут назначать совершенно другого, чужого, из другой области, кого-нибудь просто назначат.

Лиана: Это прецедент, ни один чиновник не говорил так открыто о том, что его просили передать государственное имущество, землю.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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