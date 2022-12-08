Абхазский экспертный фонд «Аамта» и общественное движение «Аидгылара» опубликовали заявления с протестом против увольнения председателя комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз. Они уверены, что его отставка связана с отказом выполнить поручение президента передать спортивную базу «Эшера» частному инвестору.

В заявлении экспертного фонда «Аамта» выражается возмущение кадровой политикой президента Аслана Бжания, который 7 декабря уволил председателя комитета по делам молодежи и спорта Джамала Губаз. В указе президента нет ни слова о причине увольнения министра, но, как водится в Абхазии, общественность прекрасно информирована об этом.

Ситуацию прокомментировали члены экспертного фонда – Гиви Кварчия и Гарри Кокая, они объяснили, за что уволили Джамала Губаз и как это происходило.

Гиви Кварчия сообщил, что у них вызывает возмущение непоследовательность в кадровой политике президента Аслана Бжания, который никак не реагирует на невыполнение его поручений одними чиновниками и вдруг увольняет за это успешного руководителя ведомства. По словам Кварчия, им стало известно, что Джамал Губаз был уволен, потому что отказался участвовать в сделке по передаче спортбазы «Эшера» частному инвестору:

«В случае с Джамалом Губаз невыполнение одного из поручений по спортбазе «Эшера» стало причиной его отставки. По нашей оперативной информации, объект «Спортбаза «Эшера» должен был быть передан одному из ООО. Председатель комитета по делам молодежи и спорту Джамал Губаз не увидел в такой передаче выгоды для государства. Он подошел, на мой взгляд, очень патриотично и по-государственному к решению данного вопроса и отказался участвовать в такой сделке. С советских времен спортбаза «Эшера» – это был государственный объект, в те времена спортбаза была номер один на территории Советского Союза, потом она стала собственностью абхазского государства. Да, она сильно разрушена в результате Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, но все-таки остается важным государственным активом и потенциалом для развития спорта и тренировочных баз Абхазии».

Экспертный фонд «Аамта» выражает протест против практики давления Службы государственной безопасности на чиновников и политиков, их попытки подавить свободу слова в Абхазии. Гиви Кварчия пояснил:

«По нашей информации, к нему приезжали сотрудники Службы государственной безопасности, видимо, для проведения какой-то беседы. Более точных деталей я вам сказать не могу, но удивляет сам факт приезда СГБ к чиновнику в связи с его профессиональной деятельностью, которая, как мы все понимаем, не связана ни с какой секретностью или с военными тайнами – это комитет по вопросам молодежи и спорта. Сами визиты сотрудников спецслужбы к чиновникам по таким вопросам вызывают иногда возмущение. Возможно, изменились какие-то критерии работы в структуре самой службы, ибо мы уже не первый раз слышим о таких элементах работы службы, о которых раньше не доводилось слышать, это и приглашение ряда политиков на беседы после определенных заявлений. Во все времена у нас свобода слова стояла на первом месте, не важно, какая у нас была власть и какой строй. Даже в те периоды, когда она у нас каралась смертной казнью, я имею в виду 1930-е и 1940-е годы, даже жесточайшие репрессии не смогли сломить абхазский народ в том плане, чтобы закрыть ему рот».

Гарри Кокая дополнил и рассказал о том, какие условия для инвестора выдвигал Джамал Губаз:

«Этот человек много сделал для спорта, для наших детишек, пользуясь своими личными связями, он привлек небюджетные средства. У него много друзей в российском спорте, они приезжали и помогали, свыше 100 млн рублей инвентарем он сумел за эти два с половиной года привезти в Абхазию, открыли какие-то спортзалы, очень много помощи было. Возмутило и то, что он пострадал из-за своей стойкости в отстаивании интересов государства. Понятно, что очень сложно восстановить своими силами такие большие объекты, конечно, нужны инвестиции. Но он требовал соблюдения условий в договоре, который должен был подписать, чтобы для абхазских спортсменов на этой территории тоже было что-то построено, чтобы Джамал Губаз мог направлять туда на сборы наших детей, но на это не пошли и решили его уволить».

Гарри Кокая считает, что особенно возмущает увольнение министра спорта при сравнении его с председателем Государственного комитета по управлению имуществом и приватизации Бесланом Кубрава, который подписал документ по Пицунде, в котором указал ошибочные координаты участка, существенно его увеличив. Но его не только не уволили, но даже выговора ему никто не объявил.

Заместитель председателя общественного движения «Аидгылара» Эшсоу Какалия заявил, что они полностью разделяют заявление фонда «Аамта»:

«Вчера мы все вместе созерцали, как власть отреагировала на отказ чиновника поддержать распродажу активов страны. Мы слышали о том, что Джамала Ревазовича приглашали в СГБ, пытались уговорить, какие-то аргументы до него донести, однако его позиция осталась неизменной. Результатом этого стало его увольнение. К большому сожалению, таких фактов за два с половиной года накопилось огромное количество. Мы создали реальность, в которой людей увольняют и никому не объясняют основания принятых решений. Более того, когда назначают новых управленцев, никто не сообщает, по каким критериям их отбирали. Одна проблема стала наслаиваться на другую. Тут у нас не закрыт вопрос по Пицунде, неизвестно еще, чем это кончится, к чему приведет, а у нас встал вопрос спортбазы «Эшера». У нас полный завал в энергетике, но на этом фоне идет повышение тарифов за потребляемую электроэнергию. То есть какой-то алогизм постоянно присутствует. Происходят вещи, которые не укладываются в простую человеческую логику».

Действия власти, по словам Эшсоу Какалия, ведут к обострению внутриполитической ситуации, и ответственность за это будет нести действующая власть.

В заявлении «Аидгылара» говорится, что Джамал Губаз пытался противодействовать продаже спортивного комплекса «Эшера» «очередному инвестору из числа личных друзей-соратников Аслана Бжания». А вопрос личной ответственности перед законом президента Бжания встанет более остро, чем во время политических кризисов 2014-го и 2019-го годов. «Аидгылара» призывает представителей оперативных служб отказаться от практики давления на руководителей с целью вынудить их к соглашению с позицией руководства страны в деле распродажи государственной собственности.

Нам удалось связаться с Джамалом Губаз, он отказался в данный момент комментировать свое увольнение и сказал, что, возможно, сделает это позже.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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