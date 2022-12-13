Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера представил публике премьеру спектакля «Софичка» по повести Искандера. В спектакле отражена большая эпоха, охватывающая сталинские репрессии, войну и послевоенную жизнь, все события происходят в абхазском селе Чегем. Публика тепло приняла премьеру спектакля «Софичка», были аншлаги, долгие бурные овации и восторг зрителей.

Так, Наталья из Хабаровска сообщила, что в ее родном городе есть известный своими постановками драматический театр, и ее удивил сухумский Русдрам: «Я лично не ожидала, что в вашем городе такой сильный театр, такой великолепный актерский состав. Мы были на «Сандро из Чегема», это второй спектакль, мы поняли, что нужно еще идти. К сожалению, у нас не очень много времени, и вот поэтому мы сегодня пришли на «Софичку». О самом спектакле сказать что-то очень трудно в двух словах, потому что это – целая эпоха, очень непростая и очень неоднозначная в плане нравственности. Все-таки очень важно, что, наверное, красной нитью через весь спектакль идет тема безусловной любви к близким, к родине, к своим корням, которые она не делит на плохих и хороших, то есть ее любовь – безусловна, вот это очень важно!»

У спектакля «Софичка» есть своя предыстория. Его поставила режиссер и руководитель абхазского курса Театрального института имени Бориса Щукина – Елена Одинцова. Спектакль, поставленный ею со студентами 3-го курса, в 2017-м году открывал третий международный фестиваль Фазиля Искандера «Стоянка человека». По словам директора Русдрама Ираклия Хинтба, к спектаклю решили вернуться, потому что театр не может не пропагандировать творчество знаменитого писателя, чье имя он носит:

«Этот спектакль был поставлен в виде дипломного спектакля в свое время, пять лет назад, для этих ребят. Но сейчас пришло другое время, это уже абсолютно новая версия, новая постановка «Софички», начиная от сценографии и заканчивая концептуальными режиссерскими решениями, все поменялось, новые актеры, хотя костяк остался. Осман Абухба, Аманда Кварацхелия, Милана Ломия, Ирина Делба – это те, кто играл в этом спектакле пять лет назад еще в «Щуке». И там этот спектакль, кстати, в Москве шел на аншлагах два года и был сыгран более тридцать раз».

Ираклий Хинтба объяснил выбор актуальностью темы и желанием театра воспитывать своего зрителя, напоминать ему о ценностях, которые противопоставлены в прозе Искандера меркантильности:

«Фазиль Искандер – это всемирная ценность абхазского народа. Если брать уровень международной известности, никто больше и лучше не запечатлел нравственную высоту, которая была присуща абхазскому народу. И он сделал так, что это стало достоянием всего мира. И в то время, когда главное для людей сегодня – это деньги, потребительское отношение к природе, к своей стране, такого рода спектакли и такие темы абсолютно необходимы, потому что мы должны понимать, какими мы были, для того, чтобы оценить сегодняшний день и все-таки задуматься о будущем. «Софичка» – это образ абхазской женщины, которая прошла через множество испытаний, посвятила себя государству, людям, своим родственникам, сама была несчастной, но она все равно до самой смерти осталась честной, нравственной и больше думала о других, а не о себе. Это вот та модель нравственного человека, которого мы в Абхазии, к сожалению, теряем, уже практически потеряли».

Атмосферу спектакля создают декорации и костюмы, они передают дух времени и отражают состояние героев.

Художник по костюмам Наталья Шпанова говорит, что, работая над моделями, отталкивалась от абхазского костюма начала XX века, крой одежды, башлыки, черкески, бекеши – все это несет печать аутентичности. Многие вещи, по ее словам, приобретались на «Авито», а потом подгонялись под актеров. Автором декораций является главный художник театра Виталий Кацба, его декорации основаны на условности и минимализме. Сцены разворачиваются то в лесу, то в деревенском доме, то в кабинете следователя, в каждом случае они обозначены одним-двумя характерными предметами и вполне условными намеками на лес, речку или сельскую дорогу.