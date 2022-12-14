Югоосетинские школы закрывают на карантин

Цхинвальскую школу №6 с сегодняшнего дня закрыли на карантин. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Южная Осетия Марина Кочиева.

По ее словам, решение принято в связи с превышением в школе эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Кроме того, закрываются и отдельные классы в гимназиях «Рухс» и «Альбион».

«Решается также вопрос о закрытии некоторых дошкольных образовательных учреждений», – сказала Кочиева.

Ранее на карантин до 19 декабря были закрыты цхинвальская школа-интернат и отдельные классы в школе №12. Дошкольные образовательные учреждения №9 и №13 также приостановили свою деятельность.

Были закрыты школа и дошкольное образовательное учреждение в поселке Знаури, школа и школа-интернат в Джаве, а также детский сад в Кваиси.

Школа и детский сад в селе Орчосани Ахалгорского района с сегодняшнего дня возобновили работу после карантина.

Сегодня же стало известно, что в Южной Осетии за сутки выявили девять новых случаев коронавируса.