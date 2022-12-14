Леван Микаа: «Договор составлен некомпетентно и непрофессионально»

Общественные организации Абхазии требуют, чтобы Генеральная прокуратура провела процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые создавали, согласовывали и подписывали соглашение по передаче в собственность Российской Федерации территории госдачи в Пицунде. По мнению авторов обращения, при этом были нарушены сразу несколько законов Республики Абхазия и виновные должны быть наказаны.

Две республиканские общественные организации – «Аидгылара» и «Аиааира», и Комитет по защите суверенитета Абхазии обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой провести процессуальную проверку законности действий должностных лиц, которые подготовили и подписали соглашение о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования. Речь идет о госдаче в Пицунде, которую руководство Абхазии решило передать в собственность Федеральной службе охраны России.

Это обращение прокомментировал председатель Комитета по защите суверенитета Абхазии Леван Микаа. Он сообщил, что основанием для обращения в прокуратуру стали недостоверные координаты участка, указанные в соглашении, это выяснили представители общественности, когда обратились в Институт экологии:

«Удивительно, как это было сделано. Обычно в договоре указывается объект, но в данной ситуации были координаты, созданные в устаревшей форме, потому что сейчас уже многие пользуются более современной формой определения координат. Мы видели, что договор составлен некомпетентно и непрофессионально, и мы обратились в наш Институт экологии для того, чтобы перевести устаревшую форму координат в современную. И, когда это было сделано, оказалось, что далеко за рамки сегодняшнего объекта они вышли».

Леван Микаа пояснил, в чем суть расхождения координат:

«Так получилось у них, что туда вошла часть основной дороги, которая соединяет Пицунду и Лдзаа, туда вошла дорога, которая идет к курорту Пицунда, вошла часть территории государственной дачи, которая принадлежит Абхазии, мы называем ее «Ардзинбовской дачей». Так составлено, что, помимо самого этого объекта, туда вошли общего пользования дороги и участки. И там есть еще такая удивительная загогулина, которая вообще выходит в центр Пицунды. И нас это очень сильно возмутило, потому что эти данные те, кто составлял договор, могли легко определить и исправить».

Леван Микаа считает, что целый ряд профильных министерств кабинета министров согласовывали этот документ, но никто не удосужился проверить координаты:

«Договор-соглашение – это предмет согласия двух сторон по нашему законодательству и по российскому законодательству тоже. Этот договор должны были согласовать ряд министерств, что и было сделано. И если у нас, у общественников, возник вопрос, что это за координаты и соответствуют ли они действительности, то почему у профильных ведомств не возник этот вопрос? Речь же идет об общенациональном достоянии, как можно так непрофессионально, неквалифицированно относиться к этому вопросу? Как можно так халатно и безразлично относиться к этому вопросу? Это редкий случай, когда даже нет предмета договора, а есть какие-то координаты. Даже по интернету, по спутнику никто не утруждал себя проверить это!»

Главное ведомство, которое готовило документ и которое должно нести ответственность за сложившуюся ситуацию, – это Государственный комитет по управлению имуществом и приватизации Республики Абхазия и его руководитель Беслан Кубрава, подписавший с абхазской стороны соглашение.

Должностные лица Абхазии, по мнению авторов обращения, нарушили ряд абхазских законов, их перечень также указан в заявлении.

Обращение сдано в Генеральную прокуратуру, общественность ждет ответа на поставленные вопросы. «Все, что мы делаем, лежит в правовом поле. И мы хотим, чтобы все стороны соблюдали закон, поэтому и обратились в орган, надзирающий за соблюдением законодательства», – сказал Микаа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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