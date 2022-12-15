Алеко Цкитишвили: «Это отказ власти от выполнения 12 рекомендаций»

Часть грузинских неправительственных организаций обратилась с совместным заявлением в Европейскую комиссию с просьбой усилить контроль за выполнением рекомендаций, данных Грузии для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Его авторы отмечают, что гражданское общество Грузии твердо поддерживает интеграцию страны в Евросоюз. Однако полную ответственность за выполнение рекомендаций несут власти Грузии, и то, как они относятся к данному вопросу, вызывает тревогу общественности.

«С одной стороны, правительство Грузии заявляет, что выполнит рекомендации, данные в качестве предварительного условия для получения статуса членства. С другой стороны, в обществе идет большая дискуссия о том, действительно ли решения, принятые правительством Грузии, принесут Грузии статус страны-кандидата в Европейский Союз. Потому что на данном этапе у правительства, похоже, нет надлежащей политической воли и готовности полностью реализовать 12 рекомендаций, представленных в качестве обязательного условия для получения статуса кандидата", - сказано в заявлении.

Глава Центра по правам человека Алеко Цкитишвили, который также подписался под обращением к Еврокомиссии, ответил на вопросы «Эха Кавказа».

- Насколько тревожными вам кажутся та реакция и те заявления, которые последовали за резолюцией Европарламента со стороны «Грузинской мечты»?

- Заявления, которые делаются со стороны «Грузинской мечты», оставляют впечатление, что они или плохо оценивают те риски, которые могут принести эти заявления, и фактически это означает отказ от выполнения тех рекомендаций, которые должны принести Грузии статус кандидата в члены Евросоюза. Или другой вариант: они, напротив, хорошо все осознают, и намерены и дальше целенаправленно отказываться от продвижения страны вперед и использования того шанса, который есть у Грузии в данный момент для получения этого статуса.

Среди проблемных вопросов по-прежнему остро стоит вопрос политзаключенных.

Соответственно, вызовы, которые отражены в этих 12 рекомендациях, по-прежнему остаются, и вместо того, чтобы выполнять эти рекомендации, делается все, чтобы этого не случилось. Среди проблемных вопросов по-прежнему остро стоит вопрос политзаключенных. Власти не пошли на уступки и не рекомендовали суду пересмотреть дело Ники Гварамия или действующему президенту его помиловать. Более того, мы видим, что состояние здоровья третьего президента Михаила Саакашвили ухудшается с каждым днем, однако со стороны чиновников высокого ранга и представителей партии власти продолжаем слышать все более и более циничные высказывания в адрес заключенного.

- Когда ваша организация обращается в Еврокомиссию, в чем она видит выход? В использовании большего количества рычагов для того, чтобы избежать этих угроз?

- Мы думаем, что в той единой геополитической данности, которая существует в отношение всех трех стран – Украины, Грузии и Молдовы, есть шанс рассмотрения вопроса Грузии в едином контексте с этими странами. И здесь решающую роль должно сыграть отношение грузинского народа к вопросу евроинтеграции, его европейские устремления, а не позиция грузинских властей, даже если рекомендации не удастся выполнить в те сроки, которые для нас определены. Поэтому думаем, что для грузинского народа может быть сделан жест доброй воли, если вопрос будет решаться в едином для трех стран контексте.

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