«Мечта» оценила Саакашвили выше Евросоюза

Ввести санкции в отношении основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили, и освободить экс-президента Михаила Саакашвили – депутаты Европарламента 430 голосами против 52 приняли резолюцию о реализации Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС. При этом 126 европарламентариев от голосования воздержались. В «Грузинской мечте» разочарование итогами голосования по резолюции не скрывают и предлагают Европе оставить себе статус кандидата на членство в ЕС.

Наказать Бидзину Иванишивли и освободить Михаила Саакашвили – шестая поправка к проекту резолюции, принятой Европарламентом, вызвала шквал негодования в «Грузинской мечте». Документ, призванный оценить реализацию Соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, содержит целый ряд критических замечаний в адрес официального Тбилиси. В частности, Европарламент призывает Совет ЕС и страны-партнеры использовать персональные санкции в отношении Иванишвили «из-за ухудшения демократических процессов внутри страны». При этом сам миллиардер и основатель правящей партии в документе прямо назван олигархом и ответственным за ослабление демократии в Грузии.

«Депутаты Европарламента призывают Совет и демократических партнеров принять соответствующие меры, в том числе ввести персональные санкции в отношении Иванишвили и всех, кто несет ответственность за ухудшение демократического политического процесса», – говорится в резолюции.

Одним из адресатов резолюции является президент Грузии Саломе Зурабишвили. Евродепутаты просят гаранта Конституции использовать предоставленные этой самой Конституцией полномочия для освобождения Михаила Саакашвили, а также помилования гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамия.

Основные претензии европарламентариев к грузинским властям озвучил председатель комитета по внешним связям Европарламента Дэвид Макаллистер:

«К сожалению, напряженная политическая ситуация тормозит развитие страны. Хочу сделать пять замечаний. Первое: политические стороны должны воздерживаться от любой агрессивной риторики и объединить силы для повышения доверия между политическими и институциональными акторами. Второе: чрезмерное влияние частного интереса в экономической, политической и общественной жизни должно быть устранено. Третье: власть Грузии должна обеспечить свободу СМИ, что подразумевает редакционную независимость, прозрачное владение СМИ и плюралистическое, беспристрастное и недискриминационное освещение политических взглядов. Четвертое: политические лидеры Грузии должны прекратить агрессивные словесные нападки против европарламентариев и представителей других стран-партнеров, и, наконец, я, как председатель комитета по внешним связям Европарламента, призываю правительство Грузии: прошу, освободите бывшего президента Саакашвили и дайте ему возможность пройти соответствующее медицинское лечение».

Известная своей критикой властей Грузии депутат Виола фон Крамон была более жесткой, проведя прямые параллели между действиями представителей «Грузинской мечты» и интересами Москвы:

«Мне трудно это признавать, но Грузия, которая когда-то была лидером Восточного партнерства, теперь является государством-заложником. Демократический откат ускоряется, судебная система находится в ведении клана, а громкие дела имеют политическую подоплеку. Например, несправедливое заключение Ники Гварамия. Правительство взяло несколько подсказок из путинской методички по дезинформации и распространяет ложь против ЕС, США и даже НАТО. То, что Запад пытается втянуть Грузию в войну, – наглая ложь. Свободе СМИ наносится ущерб, когда пророссийским радикалам позволяют нападать на журналистов и меньшинства. Корнем этой демократической гнили является не кто иной, как крупнейший олигарх страны Бидзина Иванишвили. 10 лет назад он обещал нам прекрасную демократию, а в итоге мы получили порабощенное государство. Из-за всего этого Грузия не получила статуса кандидата. Интеграция в Евросоюз прописана в Конституции Грузии, и тем, кто этого не сделает, придется отвечать перед следующим поколением. Разумеется, нам также необходимо, чтобы Михаила Саакашвили освободили из гуманитарных соображений».

В Тбилиси оценкой Европарламента остались крайне недовольны. Генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе недвусмысленно дал понять: если предоставление статуса кандидата на членство в ЕС зависит от того, отпустят или нет Саакашвили, то Европа может оставить этот статус себе:

«За последние несколько дней мы стали свидетелями нескольких удивительных заявлений. Даже выступил один из адвокатов Саакашвили, который сказал, что без его освобождения нам не предоставят статус на членство в ЕС. В общем, зачем тогда нужно было предъявлять план из 12 пунктов и вообще зачем его тогда реализовывать, если все зависит от конкретного уголовного дела?! Если отношение именно такое, то пусть оставят себе этот ничего не дающий статус, мы всегда будем делать то, что должны».

В «Грузинской мечте» считают, что трибуна Европарламента использовалась для дезинформации и пропаганды, а высказанные мнения принадлежат самопровозглашенным друзьям Грузии, целью которых является возвращение Михаила Саакашвили в политику. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе не скрывает, что мнение евродепутатов официальный Тбилиси учитывать не намерен:

«Эти люди политически мотивированы. Что за этим стоит – решать обществу. Политический интерес вынуждает этих людей, с одной стороны, требовать освобождения преступника Саакашвили, с другой стороны, требовать наказания мецената, благотворителя Бидзины Иванишвили. Такова их политическая мотивация… На самом деле эти конкретные люди, отдельные депутаты Европарламента чувствуют ответственность перед Саакашвили, потому что они подтолкнули его к приезду в Грузию. Это не наше дело. Переживать по поводу заключения Саакашвили в тюрьму должны те, кто поощрял его возвращение. Единственное, о чем нам нужно беспокоиться, так это о верховенстве закона, об исполнении закона, что является основой сохранения государственности в Грузии».

Тем не менее, как отмечают наблюдатели, мнение Европарламента учитывает как Еврокомиссия, так и Совет ЕС, который буквально 13 декабря признал, что «будущее Украины, Молдовы и Грузии в Европейском союзе». К вопросу о членстве этих трех стран в ЕС в Брюсселе намерены вернуться весной 2023 года, после получения обновленной информации от Еврокомиссии.

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