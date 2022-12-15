Соратники Саакашвили объявили голодовку в парламенте Грузии

Три депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» объявили голодовку в парламенте — до тех пор, пока не будет принято решение о транспортировке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Это Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов.

«Мы не можем смотреть равнодушно на кадры, обнародованные правительством. На них мы увидели, в каком ужасном состоянии третий президент страны и что на самом деле делает с ним правительство Грузии», — сказал Киркитадзе.

Он отметил, что во фракции были разногласия по поводу дальнейших действий, и решение о голодовке пока приняли только три депутата, передает агентство «Новости-Грузия».

«Были разногласия во мнениях, но мы приняли решение. Мы уверены, что протест будет нарастать как внутри, так и за стенами парламента», — сказал Киркитадзе.

Отметим, что накануне голодовку объявил и сам Саакашвили, однако спустя несколько часов прекратил её по просьбе европарламентариев.

Сегодня адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в целях безопасности Саакашвили больше не будет принимать продукты, прошедшие через пенитенциарную систему. В связи с подозрениями о возможном отравлении он будет использовать лишь ту еду, которую приносят члены его семьи.

Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.

Пенитенциарная служба в среду выложила в открытый доступ видеокадры из клиники «Вивамеди», утверждая, что они демонстрируют, как бывший президент симулирует свое тяжелое состояние. Но соратники Саакашвили увидели на видеокадрах что он неестественно худой, с трудом передвигается и не может контролировать свое психофизическое состояние.