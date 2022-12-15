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Соратники Саакашвили объявили голодовку в парламенте Грузии
Три депутата от оппозиционного «Единого Национального движения» объявили голодовку в парламенте — до тех пор, пока не будет принято решение о транспортировке экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение за границу. Это Давид Киркитадзе, Анна Цитлидзе и Абдулла Исмаилов.
«Мы не можем смотреть равнодушно на кадры, обнародованные правительством. На них мы увидели, в каком ужасном состоянии третий президент страны и что на самом деле делает с ним правительство Грузии», — сказал Киркитадзе.
Он отметил, что во фракции были разногласия по поводу дальнейших действий, и решение о голодовке пока приняли только три депутата, передает агентство «Новости-Грузия».
«Были разногласия во мнениях, но мы приняли решение. Мы уверены, что протест будет нарастать как внутри, так и за стенами парламента», — сказал Киркитадзе.
Отметим, что накануне голодовку объявил и сам Саакашвили, однако спустя несколько часов прекратил её по просьбе европарламентариев.
Сегодня адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что в целях безопасности Саакашвили больше не будет принимать продукты, прошедшие через пенитенциарную систему. В связи с подозрениями о возможном отравлении он будет использовать лишь ту еду, которую приносят члены его семьи.
Власти Грузии не признают тяжелое состояние Саакашвили спустя год и два месяца после ареста. Представители правящей партии и правительства утверждают, что экс-президент притворяется и занимается членовредительством, чтобы добиться выхода на свободу.
Пенитенциарная служба в среду выложила в открытый доступ видеокадры из клиники «Вивамеди», утверждая, что они демонстрируют, как бывший президент симулирует свое тяжелое состояние. Но соратники Саакашвили увидели на видеокадрах что он неестественно худой, с трудом передвигается и не может контролировать свое психофизическое состояние.
Другие новости дня
В Перу ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов
Новые власти Перу объявили чрезвычайное положение на 30 дней в ответ на массовые протесты, начавшиеся в стране после объявления импичмента президенту Педро Кастильо.
Декрет был принят на заседании правительства Перу. Согласно документу, перуанцы на месяц лишаются права свободно собираться и передвигаться по стране. Полиции разрешено при поддержке военных проводить обыски в домах без судебного ордера. Кроме того, правительство обсуждает введение ночного комендантского часа.
По словам министра обороны Перу, принятые меры направлены на поддержание порядка, защиту тысяч семей и экономики страны.
Протесты в Перу начались на прошлой неделе – после того, как Конгресс страны объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Кастильо попытался распустить Конгресс, однако тот проголосовал за отставку самого Кастильо. Сейчас он находится под стражей по обвинению в злоупотреблении властью и попытке госпереворота. Его место заняла бывшая вице-президент Дина Болуарте.
Участники протестов перекрывают улицы и парализуют аэропорты, требуя свободы Кастильо, отставки Болуарте и назначения досрочных всеобщих выборов. Также сообщается о поджогах несколько полицейских участков, региональных прокуратур и налоговых управлений. В ходе столкновений с полицией были застрелены как минимум восемь человек, в том числе несколько подростков, раненых – более двадцати.
Болуарте сообщила, что всеобщие выборы могут быть назначены на декабрь 2023 года. Ранее она заявляла, что намерена остаться на президентском посту до 2026 года – официального окончания полномочий Кастильо.
- Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
- Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
Европейский парламент признал массовый голод 1932–33 годов – Голодомор – актом геноцида народа Украины. За принятие соответствующей резолюции проголосовали 507 депутатов Европарламента, против выступили 12, еще 17 воздержались.
"Европейский парламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательными действиями советского режима, геноцидом против народа Украины" , – отмечается в тексте резолюции.
Европарламент также осуждает вновь совершаемые против украинского народа преступления России, в том числе целенаправленное уничтожение гражданской энергетической инфраструктуры Украины в зимний период.
"Резолюция обвиняет нынешний российский режим в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, стремлении ликвидировать Украину, как национальное государство, и уничтожении самобытности и культуры ее народа", – говорится в пресс-релизе.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию максимальным большинством голосов.
"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", – сказал Зеленский во время выступления на церемонии вручения премии Сахарова.
Аналогичные резолюции уже приняли целый ряд стран. 30 ноября Бундестаг – нижняя палата парламента Германии – признал Голодомор геноцидом украинского народа. Ранее такое же решение приняли сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии. США приняли соответствующую резолюцию еще в 2018 году.
- Голодомор – массовый голод в Украинской ССР в 1932–1933 годах – был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что речь шла о целенаправленно организованном советскими властями голоде на территории Украины. Верховная рада Украины признала Голодомор геноцидом в 2006 году. Власти России выступают против такой оценки.
СМИ: требования азербайджанских активистов изменились
Азербайджанские активисты, пикетирующие единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией, озвучили новое требование. Об этом пишет агентство Trend.
«Активисты, в частности, требуют установления отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в Лачинском направлении. Они подчеркивают, что на суверенных землях Азербайджана должны быть размещены КПП всех госструктур, в том числе МВД, Государственной пограничной службы и Госкомтаможни», – говорится в сообщении азербайджанского информагентства.
Активисты говорят, что «перевозка вооружения на территорию Азербайджана допускаться не будет». Они утверждают, что через Лачинский коридор в Карабах завозят мины.
По информации СМИ, накануне четыре сотрудника компании, занимающейся ремонтно-строительными работами, подорвались на противопехотной мине в Кельбаджарском районе Азербайджана. Четверо военнослужащих, направлявшихся на место происшествия, также подорвались на мине. Один из них погиб, трое получили травмы различной степени тяжести.
Отметим, что Нагорный Карабах находится в фактической блокаде уже четвертый день. Ранее пикетчики говорили, что они протестуют против действий российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на контролируемых ими территориях.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретился в Баку с представителями дипкорпуса. По его словам, «ответ на требования экоактивистов Азербайджана все еще не дан».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в «прямом и грубом» нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Подчеркнув, что Азербайджан сначала заблокировал Лачинский коридор, а затем закрыл газопровод, снабжающий Нагорный Карабах природным газом, премьер-министр Армении назвал действия Баку провокационными.
Русская служба Би-би-си указывает, что по внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений, говорится в статье Би-би-си.
Установлен новый рекорд по объему денежных переводов из России в Грузию
В ноябре по системам денежных переводов из России в Грузию была переведена рекордная сумма – 316 миллионов долларов, сообщил грузинский Нацбанк.
Эта сумма на 819% больше, чем в ноябре прошлого года, пишет агентство «Новости-Грузия».
Суммы, переведенные из Российской Федерации, составляют 60,66% от общего объема денежных переводов.
С начала года по системам денежных переводов из России было переведено в Грузию 1,75 млрд долларов — для сравнения, за весь прошлый год этот показатель составил 411 миллионов.
Всего из разных стран в ноябре в Грузию было переведено 521,2 млн долларов, в лари это почти полтора миллиарда – это также рекордный показатель. По сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 151,4%.
Денежные переводы из России значительно выросли после начала войны в Украине и прибытия в Грузию российских граждан. До марта из России в Грузию переводилось до 30 миллионов долларов, но уже в мае показатель вырос более чем в десять раз, составив почти 314 миллионов.
В дальнейшем сумма переводов уменьшалась, но с сентября, после объявления мобилизации в России и второй волны переезда россиян в Грузию, объемы переводов снова возросли.
В Цхинвали отменили новогодние мероприятия – «как в регионах России»
Новогодние мероприятия в этом году в Южной Осетии пройдут в ограниченном формате, «как почти во всех регионах России», заявила министр культуры самопровозглашенной республики Рада Дзагоева. По её словам, оставили лишь часть торжеств, которые рассчитаны на детей.
«Министерство культуры республики не проведёт традиционные концерты на центральной площади в канун Нового года и в новогоднюю ночь. Не будет ни фейерверков, ни массовых гуляний. Единственное, что из ранее запланированного на Новый год остаётся неизменным – это мероприятия для детей. В Госдрамтеатре 23 декабря пройдёт традиционная Посольская елка, в последние дни уходящего года пройдёт открытие республиканской ёлки, а в первые дни Нового года в Госдрамтеатре пройдут показы детского мюзикла», – сказала в комментарии агентству «Рес» Дзагоева.
Она добавила, что решение о внесении ограничений в план новогодних мероприятий согласовано с руководством республики.
Как сообщалось ранее, почти все регионы России приняли решение частично отменить праздничные мероприятия по случаю Нового года – в первую очередь традиционные фейерверки и корпоративы. Но часть торжеств, рассчитанные на детей, все же состоится, пишет ТАСС.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Михаил Саакашвили: «Сломать меня вы не сможете»
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал решение Специальной пенитенциарной службы опубликовать видеозаписи его пребывания в клинике «Вивамеди».
«Вчера система перед всем миром окончательно опозорилась. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с чувством достоинства. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-нибудь стране мира, в том числе в России, такую дикость и безобразие? Больше всего мне жаль медперсонал, взятый в заложники бандой разбойников и всячески ими терроризируемый. Что бы со мной ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты врачи, и пусть никто не пытается свалить все на них. Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломать меня вы не сможете», – говорится в письме Саакашвили.
Сын Михаила Саакашвили считает, что больше всего радуются положению его отца российский политический истеблишмент и российские СМИ.
«Российский политический истеблишмент вполне доволен теми экстремальными страданиями, которые мой отец перенес за последний год», — сказал Эдуард Саакашвили.
«Очевидно, что у правительства Грузии есть своя политическая программа, но если вы посмотрите российское государственное телевидение, которое освещает ситуацию с моим отцом — факт, что они рады и развлекаются тем, в каком он состоянии, и что он заключенный», — добавил он.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Эдуард Саакашвили напомнил, что его отец впервые в истории Грузии мирно передал власть в стране путем выборов, при этом зная, что новые власти будут его преследовать. Ему ничего не угрожало за пределами Грузии, ни США и ни одна страна в Европе не пошла бы на экстрадицию. Но он все равно вернулся на родину, отметил сын Михаила Саакашвили.
Сегодня Михаил Саакашвили находится в гораздо более тяжелом положении, он не может передвигаться самостоятельно, заявила член «Единого национального движения» Хатия Деканоидзе.
«Государство нарушает права Михаила Саакашвили, государство нарушает права личного пространства человека. Публикация без его согласия каких-либо кадров или видеозаписей скрытого наблюдения является катастрофой и уголовным преступлением», – добавила она.
Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «правительство обязано обеспечить защиту прав Михаила Саакашвили, предоставить ему необходимую медицинскую помощь, психологическую заботу и справедливый суд».
В Службе защиты персональных данных заявили, что приступили к изучению вопроса об огласке личных данных бывшего президента Грузии.
«14 декабря 2022 года Специальная пенитенциарная служба, государственное подразделение системы Министерства юстиции Грузии, обнародовала видеозаписи пребывания Михаила Саакашвили в медицинском учреждении…. Служба защиты персональных данных изучит вопрос в установленные законом сроки и проинформирует общественность о результатах», – говорится в сообщении.
В Новосибирске отменили два концерта Валерия Меладзе
В Новосибирске отменили два концерта певца Валерия Меладзе, которые ранее перенесли с мая 2022 года на апрель 2023. В начале российского военного вторжения в Украину Меладзе призвал прекратить боевые действия.
Об отмене концертов Меладзе говорится на сайте бронирования билетов, которые продавались вплоть до 7 декабря. Концерты в рамках юбилейного тура должны были состояться 26 и 30 апреля в новосибирском ДК Железнодорожников. Деньги обещают вернуть покупателям на карты в течение 30 рабочих дней. Сам певец и его менеджмент отмену концертов пока не комментировали.
В первый день войны в Украине Валерий Меладзе записал видеообращение, в котором призвал прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. "Люди должны уметь договариваться, для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить", - сказал Меладзе. Брат певца – композитор Константин Меладзе имеет звание заслуженного деятеля искусств Украины.
В августе депутат Государственной думы от Красноярского края Юрий Швыткин обратился в Следственный комитет с заявлением на организаторов концерта Валерия Меладзе, который прошёл в одном из московских клубов.
- Ранее СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди "запрещенных" артистов и групп есть ДДТ, Земфира, Noize MC, Оксимирон, "Машина времени", "Аквариум", "Каста", "Би-2", "Несчастный случай", Валерий Меладзе, Anacondaz, Louna, "Порнофильмы", "Ногу Свело!", "Кровосток", "Элизиум", "2Маши", Манижа, Монеточка, Гречка, Face, Моргенштерн, IC3PEAK, Little Big, Вася Обломов, "Дора", "Алоэ Вера" и другие. Почти все из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.
Родственники задержанных по делу Джабиева требуют их освобождения
У здания Генеральной прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне вечером собрались родственники задержанных по делу Инала Джабиева, сообщил источник «Эха Кавказа».
Родственники требуют немедленного освобождения лиц, заключенных под стражу. С ними встретился югоосетинский президент Алан Гаглоев.
Напомним, что пятерых фигурантов уголовного дела, которые ранее находились под подпиской о невыезде, в конце октября задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще двоим обвиняемым изменили меру пресечения – их отпустили под подписку о невыезде. Среди них – Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле текущего года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
WP: США могут передать Украине оборудование для «умных» бомб
США могут передать Украине электронное оборудование, которое превращает неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные" бомбы, способные с высокой степенью точности поражать позиции противника. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.
Комплект оборудования, так называемый "совмещённый боеприпас прямой атаки" Joint Direct Attack Munition (JDAM) включает в себя устройство глобального позиционирования (GPS) и может быть прикреплен к различным видам оружия. Американские военные использовали эту технологию для авиабомб весом до 900 кг.
Издание отмечает, что пока не ясно, одобрил ли президент США Джо Байден или кто-либо из его главных советников по национальной безопасности предложение передать JDAM Украине.
Собеседники газеты также не уточнили, в каких системах из арсенала ВСУ эти комплекты могут использоваться. Дело в том, что на вооружении украинской армии много техники советского образца.
Ранее США уже оснащали Украину передовым вооружением, в том числе высокоскоростными противорадиолокационными ракетами HARM и высокоточными ракетными системами HIMARS.
В конце октября США передали Украине первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS - новейшую систему противовоздушной обороны средней дальности .
13 декабря телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщили, что администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot – самое современное средство противовоздушной обороны. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.
- США и ЕС ускорили поставки средств противовоздушной обороны Украине после массированных ракетных обстрелов и атак дронов со стороны России начиная с 10 октября.
Сейм Польши признал Россию страной, которая поддерживает терроризм
Нижняя палата Национальной Ассамблеи Польши признала Россию государством, которое поддерживает терроризм. Об этом говорится в одобренном в среду Сеймом постановлении.
Как указано в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН, ряд других обязательств", "атакует территории других государств, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид". Также отмечается, что Россия "занимается враждебной экономической деятельностью", в частности, в сфере энергетики.
Ранее в связи с российским военным вторжением в Украину парламенты нескольких стран объявили Россию спонсором терроризма или террористическим режимом. Такую же резолюцию одобрил и Европейский парламент.
В Конгресс США уже несколько раз вносились аналогичные документы, однако ни один из них до сих пор не был принят. При этом недавно комитет американского Сената по международным отношениям одобрил резолюцию о признании действий России против Украины геноцидом украинского народа. Инициаторы документа предложили президенту Джо Байдену ввести санкции в рамках "акта Магнитского" против людей, причастных к геноциду.
Россия отрицает, что ее военные намеренно убивали мирных жителей в Украине. Распространение информации об убийствах может грозить уголовным преследованием по статье о фейках об армии.
Югоосетинский президент до конца года посетит Москву
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев планирует до Нового года посетить с визитом Россию и провести ряд встреч, заявил РИА Новости председатель югоосетинского парламента Алан Алборов.
«Насколько я знаю, президент республики Алан Эдуардович Гаглоев в ближайшее время, до Нового года, планирует посетить Москву. У него будут встречи с руководителями администрации президента и с федеральными министрами», – сказал Алборов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоров с Гаглоевым в графике Владимира Путина пока нет.
По информации СМИ, делегация югоосетинского парламента сейчас находится в Москве, где проходит III Международная конференция «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ». В рамках визита состоится встреча Алана Алборова с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
В Украине конфисковано всё движимое и недвижимое имущество Януковича
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции и взыскал в доход государства движимое, недвижимое имущество и деньги бывшего президента страны Виктора Януковича.
Как сообщил ВАКС в фейсбуке, были конфискованы в частности бывшая резиденция Януковича Межигорье под Киевом, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартира на Оболонской набережной в Киеве, финансовые средства на счетах (более 1 миллиона долларов), доли в предприятиях, а также, как говорится в сообщении, 537 культурных ценностей, стоимость которых оценивается более чем в 18,7 млн евро. Это книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья и даже пушка XIX века.
Янукович был президентом Украины с 2010 до 2014 года. В феврале 2014 на фоне массовых уличных выступлений его противников (Майдан) он бежал из страны; это стало одним из поводов для аннексии Крыма и последующего начала конфликта в Донбассе. В Украине Януковича обвинили в госизмене и других преступлениях; по одному из дел он был заочно осуждён к 13 годам лишения свободы. Янукович живёт в России, он давно не появлялся на публике.
"Межигорье" - один из наиболее известных активов экс-президента, приватизированная связанной с ним компанией правительственная резиденция в глазах многих граждан Украины стала символом коррупции. После победы Майдана по резиденции проводились экскурсии, участники которых могли увидеть знаменитый "золотой батон" и другие артефакты.
Депутат Госдумы пообещал «мальчику Вове из Киева» ракеты на Новый год
Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов во время благотворительной акции для детей под названием "Ёлка желаний" пообещал "мальчику Вове из Киева" подарок в виде российских ракет. Соответствующее видео опубликовали в среду десятки СМИ и телеграм-каналов.
"Ёлка желаний" - ставшая уже традиционной предновогодняя акция Госдумы, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из нуждающихся семей, а также дети-сироты присылают написаные на открытках новогодние желания, а депутаты их зачитывают и исполняют. В нынешнем году открытки с желаниями писали также дети мобилизованных россиян и дети, проживающие на оккупированных российскими войсками украинских территориях.
Депутат Олег Нилов, взяв с ёлки одну из открыток, прочитал: "Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди". После этого Нилов добавил, что "это шутка", но стоящий за ним председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев закрыл, тем не менее, лицо рукой.
- C начала полномасштабного вооружённого вторжения на территорию Украины российские войска выпустили по украинским городам десятки тысяч ракет. По данным ООН, к началу декабря в результате боевых действий погибли 6702 мирных украинца, в том числе 424 ребёнка. Эти данные могут быть неполными, подчёркивают в организации.
Конгресс рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН
Американские законодатели - члены Хельсинской комиссии Конгресса США внесли в Конгресс резолюцию с призывом к администрации Джо Байдена инициировать процесс исключения России из Совета безопасности ООН, сообщает американское издание Foreign Policy.
В резолюции говорится, что "вопиющие нарушения" Россией Устава ООН, среди них попытка незаконной аннексии части территории Украины, преступления против мирного населения в Украине, ядерные угрозы и другие действия ставят под вопрос право России на постоянное членство в Совете безопасности ООН.
В Уставе ООН не предусмотрена возможность лишения страны постоянного членства в Совете безопасности ООН. Для исключения страны из ООН требуется согласие двух третей членов Генеральной ассамблеи ООН и единодушное одобрение этого решения Советом безопасности ООН.
В то время, как подобные резолюции Конгресса не являются обязательными для исполнения, эта акция, пишет Foreign Policy, отражает настроения в Конгрессе и Белом доме, где обсуждается вопрос об ограничении влияния России в ООН. Идея, поддерживаемая Хельсинской комиссией, заключается в попытке оспорить статус России, как законного наследника Советского Союза в ООН. Украина, будучи, наряду с Россией и Беларусью, одним из государств-основателей ООН, может заявить о своем праве на место в Совете безопасности ООН как единственное из этих трех государств-наследников СССР, не нарушившее Устав ООН, и предоставить своему представителю полномочия в качестве члена Совета безопасности. В таком случае для одобрения этих полномочий теоретически требуется лишь согласие 9 членов Совета безопасности ООН. Исполнимость такого плана, отмечает Foreign Policy, остается предметом споров специалистов. Его осуществление сопряжено с трудностями из-за тридцатилетнего прецедента, когда право России на постоянное членство не подвергалось сомнению.
Адвокат Саакашвили назвал уголовным преступлением действия пенитенциарной службы
Адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что действия пенитенциарной службы, опубликовавший видеокадры пребывания в клинике «Вивамед» третьего президента Михаила Саакашвили, являются уголовным преступлением.
«Распространение этой видеозаписи является уголовным преступлением. Этот видеоматериал относится к категории персональных данных и не может быть обнародован без согласия заключенного», - сказал адвокат Саакашвили.
При этом он отметил, что как ни пытались авторы монтажа скомпоновать кадры, они получили совсем не тот эффект, которого добивались. «Любой нормальный мыслящий человек увидит, что человеку на кадрах плохо», - цитирует Хачапуридзе агентство «Новости-Грузия».
Пенитенциарная служба опубликовала кадры с находящимся в заключении третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили из клиники «Вивамед» сегодня вечером. Видео без звука длится 10:29 минут, смонтировано и включает в себя кадры, снятые камерой наблюдения в разное время. На кадрах эпизодически указаны три даты: 9 августа, 4 октября 2022 года и, наконец, на несколько секунд - 12 декабря.
Перед этим министр юстиции заявил, что видео будет опубликовано, чтобы защитить имидж государства и доказать, что Саакашвили никто не мучает в заключении, а сам он имитирует свое тяжелое состояние. На видео без звука видно как Саакашвили, лежа в постели, спорит и ссорится с медперсоналом, также есть кадры, где он ходит по палате, ест и пьет и что делает, оставаясь один.
- Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о критическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, власти «будут вынуждены опубликовать определенные кадры».
- В прошлом году Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Минюст за публикацию кадров с Михаилом Саакашвили из руставской тюрьмы, однако позже Тбилисский городской суд отменил штраф.
Госдума предлагает не наказывать за уголовные преступления в Украине
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, снимающий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены ради «защиты интересов России». В пояснительной записке к законопроекту указано, что закон будет касаться действий в так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также в Херсонской и Запорожской областях до 30 сентября 2022 года - то есть на территориях, об аннексии которых 30 сентября объявила Россия. Какие именно уголовные преступления должны трактоваться как совершенные в интересах России, в документах не указано.
Авторы законопроекта - член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Конкретно в законопроекте сказано: «Не является преступным и наказуемым деяние, ответственность за совершение которого установлена нормативными правовыми актами Украины, если оно содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, но было направлено на защиту интересов Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики либо охраняемых законом интересов граждан или организаций Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, населения и организаций Запорожской области, Херсонской области».
На принятие законопроекта в первом чтении обратило внимание юридическое издание «Адвокатская улица». Один из его экспертов, юрист Михаил Беньяш, считает, что подобная норма позволяет судьям освободить от ответственности любого преступника и открывает огромные возможности для коррупционных схем. «Страна по сути заявляет: “Совершайте любые преступления в защиту моих интересов, я вам все прощу”. Это просто дичь», - сказал Беньяш.
Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анастасия Гарина подчеркнула, что в законопроекте не уточняется, какие преступления могут быть оправданы государственной пользой.
Помимо того, как сообщает «Коммерсантъ», согласно законопроекту на аннексированных территориях не предусматривается действия судов присяжных как минимум до 2027 года. Также Россия отказывается от возмещения вреда, понесенного жителями территорий до их аннексии.
Поправки к законопроекту будут приниматься до 17 декабря.
- Генеральная прокуратура Украины, Международный уголовный суд в Гааге и правозащитные организации ведут учет и расследование предполагаемых военных преступлений в ходе войны в Украине как с российской, так и с украинской стороны. Среди них - разрушение гражданской инфраструктуры, пытки и убийства мирных жителей, сексуальное насилие, грабежи, жестокое обращение с военнопленными и похищения людей.
- Аннексия четырех областей Украины не признана Украиной и подавляющим большинством стран мира. Часть территорий, об аннексии которых объявила Россия, находятся под контролем Украины.
Карабах остается без газа – у 120 тысяч жителей нет отопления
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика находится в блокаде: азербайджанская сторона продолжает «экологическую акцию протеста» в Лачинском коридоре, в районе Шуши (Шуша), фактически перекрыв единственную дорогу, соединяющую Карабах с Арменией и внешним миром. Кроме того, в Карабахе прекращено газоснабжение: 120 тысяч жителей остались без отопления, все отапливаемые газом учебные заведения не работают, сообщает Радио Азатутюн.
«Мы не знаем, как долго это будет продолжаться, мы ввели режим экономии, режим экономии в том числе для правительства», – заявил госминистр НКР Рубен Варданян.
Госминистр 14 декабря утром заявил, что топливо в первую очередь будет предоставляться только службе скорой помощи, общественному транспорту и спецслужбам. В Карабахе уже возникла нехватка бензина, дизельного топлива, сжиженного и сжатого газа.
Азербайджанская сторона в марте этого года перекрыла входящий в Нагорный Карабах газопровод, который местами проходит по территории, перешедшей под контроль Азербайджана. Компания «Азеригаз» выступила с заявлением о том, что Баку не имеет отношения к прекращению газоснабжения.
«Газоснабжение территорий, на которых временно размещены российские миротворцы, осуществляется Арменией, и указанные территории пока не интегрированы в систему газоснабжения Азербайджана», – говорится в заявлении «Азеригаз».
С 14 декабря жители Степанакерта (Ханкенди) перешли на использование дровяных печей.
В правительстве Карабаха сейчас идут обсуждения о том, как в нынешней ситуации позаботиться о первоочередных потребностях людей. Это не только вопрос отопления – многие цеха, в том числе большая часть цехов по выпечке хлеба, работают на газе.
- Конфликт между Баку и Ереваном о принадлежности Нагорного Карабаха длится много лет. В ходе войны начала 90-х годов ХХ века армянские сепаратисты заняли азербайджанские территории, на которых проживает преимущественно армянское население. Тогда погибли около 30 тысяч человек. Дипломатическим путем урегулировать конфликт не удалось, и в сентябре 2020 началась новая война. Она продлилась шесть недель и закончилась подписанием соглашения о прекращении огня при посредничестве России.
- По соглашению, отдельные территории Нагорного Карабаха и семь смежных районов были возвращены Азербайджану. В регионе размещены, по некоторым оценкам, 2000 российских миротворцев.
- Новый маршрут Лачинского коридора, связывающего Армению с Нагорным Карабахом, был задействован в конце августа. На дороге дислоцируются российские миротворцы.
Власти РФ планируют ввести запрет на работу из-за границы для части россиян
До конца года в Госдуму будет внесен законопроект, который вводит запрет на удаленную работу из-за границы для россиян, занятых в госсекторе, сфере информационной безопасности и ряде других важных для государства областей, сообщил один из авторов законопроекта, член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
Ранее Клишас заявлял, что власти разрабатывают меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для россиян, уехавших из страны после начала так называемой «специальной военной операции» и объявленной Владимиром Путиным «частичной мобилизации». Сенатор пояснял, что меры нужны прежде всего для того, чтобы контролировать поступление налогов от покинувших Россию граждан.
- В сентябре, после объявления в России мобилизации, европейское агентство по контролю границ сообщало, что число российских граждан, еженедельно пересекающих границы государств – членов Евросоюза, выросло на 30 процентов. Издание «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России утверждало, что за первые четыре дня после объявления мобилизации из России выехали 261 тысяча мужчин. Официального подтверждения этой информации не было.
Сейм Латвии утвердил новый кабинет. Премьером остался Кариньш
Сейм Латвии в среду проголосовал за утверждение состава нового кабинета министров страны. Правительство составили три политические силы - правоцентристское «Новое единство», правоконсервативное «Национальное объединение» и союз малых и региональных партий «Объединенный список». Премьером остался представитель «Нового единства» Кришьянис Кариньш.
У депутатов от правящей коалиции в Сейме 54 голоса из 100, столько голосов и было подано за доверие правительству. Переговоры о формировании кабинета продолжались после выборов более двух месяцев. В них участвовала и партия «Прогрессивные», имеющая леволиберальную программу, однако в конце концов правительство сформировали без нее.
Министром обороны в новом правительстве стала Инара Мурниеце («Нацобъединение»), министром иностранных дел остался Эдгар Ринкевич («Новое Единство»).
Ожидается, что новое правительство Латвии продолжит жесткий курс по отношению к России и безоговорочную поддержку Украины.
В декларации правительства предусматривается увеличение расходов на оборону, укрепление патриотического воспитания молодежи, укрепление «механизма борьбы с организациями и лицами, поддерживающими агрессивную политику России». Латвия также будет выступать за создание особого трибунала по расследованию и осуждению военных преступлений России против Украины. Правительство обязалось дополнительно поддерживать образование и медиа на латышском языке. Все партии коалиции договорились о том, что будут поддерживать единую внешнюю политику, а разногласия допустили по внутренним вопросам - например о правах ЛГБТ+.
Путин может снова не выступить с посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин может не выступить с посланием Федеральному собранию в этом году – в нарушение Конституции России.
Источник ТАСС в парламенте отметил, что к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени». По официальным сообщениям, Путин начал подготовку к посланию еще в феврале 2022 года, до своего вторжения в Украину. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно обещал, что послание состоится до конца года.
В соответствии с Конституцией России президент обязан обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
Позднее Песков подтвердил, что послание президента вероятно будет перенесено на следующий год.
Однако в 2017 году ежегодного послания Путина не было: его перенесли на март 2018 года, ближе к президентским выборам. В публичном поле нарушение Путиным Конституции тогда не вызвало особой реакции. После появления информации об этом в СМИ руководитель юридического отдела ФБК Иван Жданов сказал, что «готовится правонарушение», и заявил, что они обратятся в Генпрокуратуру России. Было ли это сделано, неизвестно.
В противоречие Конституции член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что главный закон страны никаких сроков для президентского послания не устанавливает. Клишас – один из авторов поправок к Конституции, внесенных в 2020 году.
Ранее Путин отменил свою традиционную большую пресс-конференцию. Ежегодной «Прямой линии», в ходе которой Путин отвечал на вопросы россиян, вероятно, также не будет: ее даты продолжают переноситься. В ноябре издание РБК писало, что в Кремле еще не определились, будут ли проводить традиционные эфиры с Путиным – на это среди прочего влияет ход войны в Украине.
- Большая пресс-конференция президента России традиционно проводится с 2001 года, когда Путин стал президентом. Не было ее лишь однажды – в 2005 году.
- «Прямая линия» с Владимиром Путиным не проводилась в 2004 году, а в 2020 году была объединена с большой пресс-конференцией.
- По окончании мероприятий провластные СМИ фиксируют продолжительность общения Путина с людьми и количество заданных ими вопросов.
- Также Путин не будет участвовать в хоккейном матче на Красной площади, который традиционно проходил перед Новым годом.
Пенитенциарная служба опубликовала кадры Саакашвили из клиники «Вивамеди»
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала новые видеокадры заключенного Михаила Саакашвили, снятые в тбилисской клинике «Вивамеди» в августе, октябре и декабре текущего года.
В ведомстве говорят, что на них видны «симулятивные действия» политика. Власти утверждают, что Саакашвили воспрепятствует осуществлению правосудия, вводит в заблуждение общество и международных партнеров. Подчеркивается, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если не прекратится «симуляционная кампания» о критическом состоянии здоровья Михаила Саакашвили, власти «будут вынуждены опубликовать определенные кадры».
- В прошлом году Служба государственного инспектора Грузии оштрафовала Минюст за публикацию кадров с Михаилом Саакашвили из руставской тюрьмы, однако позже Тбилисский городской суд отменил штраф.
В Тбилиси совершено ограбление филиала «Банка Грузии»
Вооруженное ограбление отделения «Банка Грузии» совершено в Тбилиси, на проспекте Пекина.
В отделение ворвался вооруженный человек в Маске, который заставил кассиров отдать деньги, угрожая расправиться с посетителями, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Мтавари».
Сумма, которую унес грабитель, не называется. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает полиция. МВД пока не делало комментариев.
Оппозиционный мэр Стамбула приговорен к тюремному сроку
Суд в Стамбуле приговорил мэра города Эркема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление власти. Также после освобождения ему будет запрещено заниматься политической деятельностью. Имамоглу был одним из самых ярких политиков, противостоявших президенту Турции Реджепу Эрдогану.
Суд признал «оскорблением власти» высказывание Имамоглу в 2019 году. Тогда он избирался на пост мэра Стамбула и по результатам голосования победил кандидата от правящей партии. Однако избирательный комитет признал выборы недействительными, заявив о фальсификациях. Имамоглу победил и на повторных выборах, но публично назвал членов избирательного комитета «дураками» - это суд в 2022 году счел составом преступления. По турецкому законодательству за оскорбление власти предусматривается наказание до четырех лет лишения свободы.
Эркем Имамоглу - член Республиканской народной партии, главной в Турции оппозиционной и светской партии, основанной реформатором и первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком. Ранее в течение 25 лет руководство Стамбула состояло из представителей консервативных исламистских партий. Имамоглу рассматривали как потенциального соперника Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут в Турции в следующем году.
На Канарах задержан главный подозреваемый в деле Магнитского
На Канарских островах (это часть территории Испании) задержан главный подозреваемый в отмывании денег в рамках дела о коррупционных схемах, расследованием которых занимался аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, погибший впоследствии в московском СИЗО. Об этом сообщает Европол.
Имя задержанного не называется. По данным следователей, преступная группировка под руководством подозреваемого вывела из российского бюджета 219 миллионов евро.
Кроме того, Европол сообщил, что на сегодняшний день в Испании в рамках дела Магнитского арестовано 75 объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Эта сумма также была выведена из российского бюджета. Недвижимостью владели граждане России или подставные компании, имеющие связи с русскоязычным сообществом в Испании.
- Аудитор Сергей Магнитский, сотрудничавший с фондом Hermitage Capital, занимался расследованием коррупционных схем в России. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО «Матросская тишина» после ареста по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Официальной причиной смерти руководство изолятора назвало сердечную недостаточность. Но коллеги и близкие Магнитского уверены, что в изоляторе ему намеренно отказывали в медицинской помощи и, возможно, пытали, а впоследствии скрыли реальную причину смерти.
- В 2012 году в США был принят «акт Магнитского», по которому лицам, подозреваемым в причастности к гибели аудитора, запрещался въезд в США. В отношении них также были предусмотрены финансовые санкции. Впоследствии закон приобрел глобальный характер и распространился на россиян и граждан других стран, не связанных с делом Магнитского, но подозреваемых в нарушениях прав человека.
- Российские власти утверждают, что преступление совершил сам Магнитский.
- Фонд Hermitage Capital возглавляет финансист Билл Браудер. Он является инициатором «акта Магнитского».
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