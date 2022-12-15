Фортуна имени Иванишвили

Итак, слово «санкции» в отношении главаря кооператива посредственностей, управляющих Грузией, впервые прозвучало открыто, демонстративно и в практической плоскости. Понятно, что резолюция Европарламента – это только первый, сугубо теоретический шаг, от которого до реальных решений – возможно, годы. Европейская бюрократия неповоротлива, и ей очень сложно понять, каким образом вчерашний надежный партнер в лице Грузии мог пасть настолько низко, что понадобилось говорить о санкциях.

Еще очень долго мелкие мошенники из «Грузинской мечты» смогут продолжать соревнование в антизападной риторике и при этом исправно посылать своих детей жить в лучшие города Европы и Америки, не боясь, что их не пропустят через границу или им заблокируют счета. Но тем не менее слово «санкции» все же прозвучало, и это повод для беспокойства.

Раньше о такой возможности говорили лишь отдельные евродепутаты, и это позволяло властям Грузии не просто игнорировать их мнение, но и осыпать их оскорблениями и проклятиями, но вот с Европарламентом это вряд ли сработает. Вообще, «мечтуны» просто напрашиваются на то, чтобы их показательно высекли на глазах у всего мира, чтобы другим неповадно было. Они позволяют себе говорить о Западе в тоне, который не позволяет себе даже Путин. Это язык рынка, уличного базара, так говорят о Европе и Америке где-нибудь на деревенской пьянке местные бездельники.

Тон, которым лидеры «Грузинской мечты» говорят уже не просто об отдельных политиках, а о Западе в целом, по идее, мог бы стать поводом для гомерического смеха. Представляющие незначительную страну, которая не научилась производить даже пластмассовые тазики, они ругают последними словами цивилизацию, которая на днях сумела осуществить управляемую термоядерную реакцию.

Когда смотришь и слушаешь, что они несут и что позволяют себе говорить, кажется, что сама природа больше не сможет выносить этого и нашлет на них какую-нибудь страшную кару, ну или, по крайней мере, хотя бы западные политики перестанут с ними здороваться за руку. Увы, пока судьба им благоволит – Запад сейчас полностью сосредоточен на Украине и просто не обращает никакого внимания на хамство тбилисских бездельников.

Вообще же, им страшно везет. Бидзина Иванишвили – баловень судьбы, у него по жизни одна сплошная белая полоса, которая, вопреки обычной человеческой логике, так ни разу и не сменилась на черную. Его фарт – эпического масштаба и в определенном смысле даже какой-то мистический: будь я верующим, обязательно бы сказал, что он продал душу дьяволу, и это единственное разумное объяснение тому нечеловеческому везению, которое сопровождает его по жизни. Один мой друг, описывая этот феномен, сказал: «Бог решил выбрать простого, ничем не примечательного деревенского парня и поцеловал его в темечко».

Конечно, у Бидзины есть ряд черт характера, которые придают какую-то логику его везению – например, он умеет плести интриги, создавать всеобщий хаос и атмосферу войны всех против всех и при этом оставаться как бы в стороне. Вероятно, именно таким образом ему и удалось заработать миллиарды в бандитской России 90-х годов. Он дисциплинирован, умеет не привлекать к себе излишнее внимание, он не имеет человеческих слабостей, которые обычно делают людей уязвимыми, - женщины, выпивка, наркотики, азартные игры. Десятки лет он держится на плаву, не попадая ни в какие скандалы и не оставляя за собой горы грязного белья.

Никто не смог найти на него сколь-нибудь значимый компромат, хотя ищут многие, – разные смешные истории вроде продажи оружия в Анголу в середине 90-х годов не в счет. Кому есть до этого дело? Все продают оружие в Африку, одним больше, одним меньше.

Везение продолжается в грузинской политике – Иванишвили сумел уникальное: как говорится, скрестить ежа и ужа, сделать то, что еще никому не удавалось. В мире много некомпетентных властей, но в основном им удается держаться на плаву благодаря жесткой диктатуре или большим природным ресурсам, а часто – и тем и другим вместе. Также в мире много относительно демократических стран, в которых правители не прибегают к жестким методам и держатся главным образом за счет более или менее разумной и эффективной политики.

«Грузинская мечта» – пожалуй, единственный в мире пример того, как некомпетентная власть спокойно и без проблем существует, не применяя особо жестких мер. В любой более или менее свободной стране, каковой, несомненно, является Грузия, бидзинообразный политик уже давно бы покатился, как говорится, колбаской по Малой Спасской.

Но не Иванишвили. Ему опять чертовски везет – его властвование совпало с периодом усталости грузинского народа от политики и беспрецедентной общественной апатии. Ему прощают то, за что других бы съели заживо… Это называется «подфартило, так подфартило».

А его везение в период войны России и Украины вообще не поддается описанию. 24 февраля все грузинские экономисты предсказывали сущий Армагеддон – инфляцию, девальвацию, рецессию. Но случилось невероятное – в конце февраля в тбилисском аэропорту приземлился самолет из Минска, заполненный российскими и белорусскими айтишниками. Все страшные прогнозы были благополучно отменены – российская миграция плюс невероятный рост транзитных перевозок по территории Грузии привели к тому, что вместо рецессии у нас двузначный рост, а у Национального банка новая головная боль – как не допустить излишнего укрепления курса лари.

Вот повезло, так повезло…

Везение продолжается. «Мечтатели», предчувствуя возможные санкции против их папы родного, развернули масштабную антизападную кампанию в лучших традициях русского мира. Уже, казалось, европейских и американских политиков хоть это могло бы разозлить, для них уничтожить власть «Мечты» – все равно, что букашку раздавить легким движением ноги.

Но везение и тут продолжается. Запад почти не реагирует, крупнокалиберные «мечтуны», соревнующиеся между собой, кто сильнее лягнет Запад, в реальной жизни продолжают ездить на шопинг в Милан, а их дети – жить в Европе и Штатах.

Но, вопреки всему, я верю в человеческую логику и естественную закономерность. Везение когда-то закончится, и на его улице когда-то будут висеть траурные ленточки.

Возможно, резолюция Европарламента – первый шаг на этом долгом пути.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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