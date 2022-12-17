Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния подписали соглашение о зеленой энергии

Лидеры Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подписали на встрече в Бухаресте «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии». Церемония прошла во дворце Котрочень. На ней присутствовала и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает SOVA.

«Я рада быть здесь в этот важный день. Это соглашение сблизит ЕС с нашими партнерами в регионе Южного Кавказа, поможет нашим регионам обеспечить более чистые энергоресурсы и энергоносители», - заявила глава Европейской комиссии.

По ее словам, после российского вторжения в Украину в ЕС решили отказаться от российских энергоносителей, чтобы укрепить свою энергетическую и геополитическую безопасность. Говоря о новом соглашении, Урсула фон дер Ляйен, в частности, отметила, что этот проект «превратит Грузию в хаб электроэнергии и улучшит внутренний энергетический рынок».

В свою очередь премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что геостратегическое положение Грузии естественным образом делает ее мостом, соединяющим Запад и Восток, а также воротами для восьми стран Южного Кавказа и Центральной Азии, не имеющих выхода к морю.

Четырехстороннее межправительственное соглашение предусматривает реализацию проекта подводного кабеля, который соединит Черное море с Каспийским через территорию Грузии с целью транспортировки электроэнергии из возобновляемых источников. Документ призван укрепить национальную и региональную энергетическую безопасность, диверсифицировать источники поставок и повысить потенциал производства возобновляемой энергии.

Проект подводного кабеля, который пройдет по дну Черного моря, является частью соглашения в области энергетики между Еврокомиссией и Азербайджаном. В то же время, это флагманский проект для Грузии в рамках Стратегия «Глобальные ворота» ЕС.