Грузия может повысить свою значимость в транзите между Востоком и Западом. В последнее время Евросоюз высказывает заинтересованность в строительстве альтернативных транспортных и энергетических коридоров через Южный Кавказ.

Евросоюз и страны Центральной Азии заинтересованы в углублении взаимоотношений и развитии транспортных коридоров в обход России. Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Сегодня государства Центральной Азии имеют доступ к европейскому и мировому рынку только через Россию. «Чрезмерная зависимость и отсутствие выбора могут обойтись дорогой ценой – мы усвоили горький опыт», – написал Боррель.

Главным образом речь в статье идет о Транскаспийском коридоре, соединяющем Китай и Европу через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Боррель отмечает, что Европейский банк реконструкции и развития работает над технико-экономическим обоснованием этого коридора и тем, как преодолеть его узкие места.

До этого Жозеп Боррель сопредседательствовал на 18-й встрече министров стран ЕС и Центральной Азии в Самарканде (Узбекистан). Встреча прошла 17 ноября при участии министров иностранных дел Казахстана, Таджикистана и заместителей министров иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана.

Туркменистан уже говорил, что рассматривает возможность транзита природного газа через территорию Азербайджана и Грузии. Для этого туркменская сторона намерена проложить собственный газопровод по дну Каспийского моря. По сообщению туркменских СМИ, на проходящей в начале ноября международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби заместитель председателя кабмина Туркменистана Шахым Абдрахманов заявил об этом: потенциальные ресурсы Туркменистана составляют 71,2 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из них 53 миллиарда тонн на суше и 18,2 миллиарда тонн на море.

«Транскаспийский проект не снимается с повестки дня. Он предполагает строительство газопровода из Туркменистана через территорию Азербайджана в Грузию и далее в европейские страны. Вопрос поставок газа в Европу сегодня является одним из самых актуальных для Туркмении», – отметил чиновник.

Напомним, в августе 2018 года прикаспийские государства подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, которая позволяет Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт.

Тем временем Грузия и Азербайджан проектируют терминал для сжиженного газа для его последующего экспорта в страны Евросоюза. Об этом 21 ноября сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили. Кроме того, в скором времени представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии подпишут соглашение о поставках электроэнергии в ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

Находящийся в конце октября в Грузии президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Азербайджан намерен экспортировать электроэнергию на мировые рынки именно через Грузию.

«10 ГВт – это наш ресурс возобновляемой энергии, и через Каспийское море у нас есть возможность экспортировать 157 ГВт. Это показатель, установленный международными расчетами и прогнозами. Мы верим, что появится новый целевой ориентир по экспорту электроэнергии и потенциал энергетических коридоров возрастет», – заявил Алиев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

И, наконец, на эту же тему в рамках визита в Грузию говорил еврокомиссар по европейской политике соседства и расширению Оливер Вархей. 15 ноября он затронул приоритетные экономические проекты, которые Евросоюз планирует реализовать в Грузии. Как подчеркнул еврокомиссар, прокладываемая по дну Черного моря высоковольтная линия передачи транспортировки электроэнергии в Европу должна стать «символом сотрудничества с Грузией и всем регионом Кавказа». Также на встречах речь шла о развитии черноморских портов Грузии, через которые идут «транспортные потоки из Грузии в Евросоюз», отмечал еврокомиссар.

Мурман Маргвелашвили, специалист в области энергетики и один из основателей Аналитического центра «Мировой опыт для Грузии» (WEG), говорит, что все эти проекты имеют реальную перспективу, так как Грузия в этом контексте – основное звено в цепи поставок из Азербайджана и Центральной Азии в обход России.

«Азербайджан достиг соглашения с ЕС об удвоении поставок газа через проходящие по Грузии газопроводы к 2027 году, до 20 миллиардов кубометров в год. Это не потребует дополнительной инфраструктуры, зато Грузия удвоит транзитную прибыль. Кроме того, было заявлено о планах экспорта электроэнергии в Европу по подводному кабелю в Румынию. На этом фоне Грузия выглядит довольно бледно, не имея другой функции кроме транзитной - не реализован энергетический потенциал, наши потребности в электроэнергии зачастую покрываются за счет импорта, нет газохранилищ или нефтеперегонных заводов. Словом, Грузия выступает в роли статиста в важнейшем геополитическом проекте. Нужно время, чтобы максимально закрыть этот пробел хотя бы к тому времени, как к проекту присоединятся государства Центральной Азии», – заявил эксперт.

И, наконец, по данным Минэкономики Грузии, в 2022 году грузооборот в проходящем через Грузию транспортном коридоре увеличился на 30%. Рост по большей части приходится на Турцию, Россию, Узбекистан и Казахстан. Согласно прогнозам аналитиков, в этом году Грузия получит дополнительно 300 млн лари дохода от транзита и логистики.

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