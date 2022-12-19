Грузия – ключевой поставщик питьевой и минеральной воды в Россию

Грузия по итогам последних трех месяцев была ключевым поставщиком питьевой и минеральной воды в Россию. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении оператора маркировки российского Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В частности, на Грузию пришелся 71% от всех ввезенных на территорию России бутылок воды, на Армению – 10%, Италию – 5%, Казахстан – 4%, Словению – 3%.

Сообщается, что общий импорт питьевой и минеральной воды в Россию в ноябре вырос почти на 25% по сравнению с показателем за октябрь

«Импортеры и торговые сети начали наращивать запасы питьевой и минеральной воды в преддверии Нового года, чтобы удовлетворить традиционно высокий спрос», – заявила руководитель управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Отметим, что сегодня же в Национальной службе статистики Грузии заявили, что внешнеторговый оборот страны за 11 месяцев текущего года превысил 17 млрд долларов. Крупнейшие торговые партнеры Грузии – Турция, Россия и Китай.

Импорт из России в Грузию вырос на 73.1%, экспорт из Грузии в Россию – на 8.9%. При этом, по информации Грузстата, экспорт минеральной воды из Грузии в Россию сократился по сравнению с прошлогодним показателям, составив в январе-ноябре 46.7 млн долларов.