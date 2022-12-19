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Турция и Россия планируют активизировать торговлю через Грузию
Турция и Россия намерены обновить подписанное 34 года назад соглашение о наземном транспорте. Об этом со ссылкой на заместителя иностранных дел Турции Фарука Каймакчи сообщили российские и турецкие СМИ.
В Анкаре считают, что с заключением нового документа вырастет значение наземных перевозок в Россию через территорию Грузии, упрощение таможенных процедур же позволит увеличить объем двусторонней торговли. Соглашение, подписанное во времена Советского Союза, должно быть адаптировано к сегодняшней ситуации, пишет турецкое издание Yeni Şafak.
Выступая в парламенте, замглавы турецкого МИДа сказал, что в свете украинского кризиса возникли серьезные проблемы с перевозками в Россию наземным транспортом – главным образом, через Украину. Благодаря подписанию нового соглашения, которое будет ежегодно продлеваться 31 января, эти проблемы удастся решить, приводит газета слова Каймакчи.
Новое соглашение, в частности, предусматривает, что для транспорта, перевозящего грузы менее 6 тонн, транзитные документы требоваться не будут. Заключение нового соглашения откроет путь для использования в наземных перевозках электронных транзитных документов, отметил дипломат.
- На границе Грузии и России довольно часто образуются многокилометровые очереди грузовых автомобилей. Значительный рост товарооборота между странами, в том числе за счет транзитных грузов наблюдается после начала российского вторжения в Украину.
Другие новости дня
В России выступили против строительства Транскаспийского газопровода
Российский сенатор Александр Башкин заявил, что Россия не допустит строительства Транскаспийского газопровода из Туркменистана в Азербайджан. Вслед за этим министр энергетики и природных ресурсов Турции сообщил о создании рабочей группы для разработки «Дорожной карты» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу.
По словам Александра Башкина, западные эксперты считают, что туркменский газ может поступать из Баку в Турцию, а оттуда в Европу, что может помочь снизить зависимость Европы от российского газа. Но он отметил, что согласно документу о статусе Каспийского моря, подписанному пятью прикаспийскими государствами, все прикаспийские государства должны согласиться на реализацию чувствительных проектов с точки зрения экологической безопасности. Об этом 16 декабря сообщило издание «Turkmen.news» со ссылкой на астраханский сайт «Ast-News».
«Россия не может согласиться на строительство газопровода из-за возможной угрозы экологической безопасности Каспийского моря», – заявил российский сенатор.
Его выступление совпало с трехсторонней встречей на высшем уровне глав государств Туркменистана, Азербайджана и Турции в курортном городе Аваза, пишет Радио Азатлык.
На состоявшемся 14 декабря саммите было подписано соглашение между «Туркменгазом» и министерствами энергетики Азербайджана и Турции о развитии энергетического сотрудничества. Но ничего не было сказано о проекте Транскаспийского газопровода.
Между тем, как сообщает агентство «Анадолу», в своем выступлении на саммите президент Турции заявил, что Турция готова сотрудничать с Туркменистаном и Азербайджаном в вопросах поставок туркменского газа в Европу.
«В то же время не стоит беспокоиться об экономических интересах Туркменистана. Любой объем, произведенный в этой дружественной стране, может быть полностью принят Китаем, Индией и Россией», – сказал Башкин.
Вслед за заявлением российского сенатора министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез выразил надежду, что в ближайшее время будет разработана «Дорожная карта» по доставке природного газа из Туркменистана в Европу. Об этом 19 декабря сообщило издание «Туркменпортал» со ссылкой на турецкую прессу.
Фатих Донмез сообщил, что для работы над этим вопросом создана рабочая группа и что деятельность в этом направлении будет ускорена.
Также, ссылаясь на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, издание отмечает, что вопрос о поставках туркменского газа в Европу будет окончательно решен в ходе визита президента Туркменистана в Турцию в январе.
Ранее, вице-президент Турции Фуат Октай, посетивший Ашхабад в начале июля и встретившийся с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, сообщил, что разрабатываются три маршрута доставки туркменского газа в Турцию и завершается подготовительная работа в этом направлении.
- Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная 12 августа 2018 года и ратифицированная Туркменистаном 1 декабря 2018 года, предусматривает возможность «прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря» и открывает возможности для осуществления давно планируемому Транскаспийскому трубопроводу для поставок природного газа из Туркменистана в Азербайджан в Европу.
Большинство участников опроса в твиттере Маска – за его отставку
Большинство пользователей твиттера, принявших участие в опросе о том, следует ли ему оставаться во главе корпорации Twitter - владельца одноимённой соцсети, высказались за то, чтобы Маск ушёл с поста генерального директора.
Опрос организовал сам Маск в своём аккаунте. Перед опросом он обещал руководствоваться его результатами. На итоги голосования он пока не реагировал.
В опросе приняли участие около 17,5 миллионов пользователей, из них за отставку Маска голосовали более 57%.
Опрос проведён на фоне многочисленных скандалов, связанных с твиттером, после того, как в октябре Маск приобрёл эту соцсеть. Накануне возмущение многих пользователей вызвало объявление корпорации о том, что она будет блокировать аккаунты пользователей, которые будут давать ссылки на свои аккаунты в других соцсетях, включая фейсбук и инстаграм. Впоследствии это объявление исчезло из твиттера, а Маск принёс извинения и пообещал обсуждать важные изменения с пользователями. Также он в диалоге с пользователями скептически высказался о перспективах твиттера.
Ранее Маск в качестве главы Twitter уже несколько раз проводил опросы и исполнял волю большинства - например, он восстановил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Трамп, впрочем, им не пользуется.
15 декабря в твиттере были заблокированы аккаунты ряда журналистов, среди которых представители крупных международных изданий. По словам Илона Маска, журналисты нарушили правило о нераспространении персональных данных, включая данные о том, где он находится, и о якобы принадлежащем ему частном самолёте. Сами они это отрицают. Должностные лица Евросоюза считают это притеснением свободы прессы и сообщают, что Европа может подвергнуть соцсеть санкциям. Споры вызвали и другие шаги Маска на посту главы Twitter. Сам миллиардер, ставший знаменитым прежде всего как глава корпораций Tesla и SpaceX, объясняет свои шаги стремлением защитить свободу слова. Предыдущее руководство Twitter он обвинил в цензуре, в том числе по политическим мотивам.
Накануне Маск в Катаре посетил финал чемпионата мира по футболу и вёл в твиттере "репортаж" с трибун.
В Грузии планируют возобновить строительство Худони ГЭС
Правительство Грузии выкупило у инвестора проект Худони ГЭС. Министр экономики Леван Давиташвили утверждает, что осуществление проекта возобновится в 2023 году при активном участии государства.
По словам Давиташвили, Худони ГЭС – важнейший энергетический проект для Грузии, который также увеличит генерацию Ингурской гидроэлектростанции.
Министр экономики говорит, что государство в будущем будет играть важную роль в осуществлении всех крупных проектов в сфере энергетики.
Строительство крупной ГЭС проектной мощностью 700 мегаватт в деревне Хаиши началось еще в советское время, однако после проведения подготовительных работ оно под давлением общественности было заморожено.
При экс-президенте Михаиле Саакашвили власти передали существующую инфраструктуру частной компании за символическую сумму, но замыслу и тогда помешал протест местных жителей. Хаишцы поклялись в церкви, что ни за что не позволят построить ГЭС на месте своего селения. С тех пор, несмотря на неоднократные попытки, перспективы строительства ГЭС так и остались нереализованными. Предварительная стоимость проекта – около миллиарда долларов.
В Батуми напали на лидера аджарского отделения «Национального движения»
В Батуми напали на руководителя аджарского отделения «Единого национального движения» Георгия Киртадзе. Инцидент произошел во время прямого включения на телеканале «Формула».
Неизвестный бросил в Киртадзе яйцо. Когда пострадавший попросил агрессора представиться и сказать, кто его подослал, тот не ответил.
Злоумышленник также нанес физические и словесные оскорбления съемочной группе телеканала «Формула».
Как пишет издание СОВА, инцидент произошел у офиса прокремлевской радикальной организации «Альт-Инфо». Пострадавший считает произошедшее запланированной провокацией.
«То, что этим [провокациями] занимается вся служба госбезопасности, это факт. Я давал интервью, говорил в том числе о наших внутрипартийных выборах, как вдруг подошел человек, который сначала попытался сорвать интервью оскорблениями, а потом бросил яйцо», – рассказал он.
В Таиланде утонул военный корабль. Пропали 30 моряков
Корвет Королевских военно-морских сил Таиланда "Сукхотай" затонул во время шторма в Сиамском заливе. На борту корабля находились 106 военнослужащих. 75 человек удалось спасти, но 31 моряк до сих пор числится пропавшими без вести. Спасательную операцию осложняют высокие волны, передаёт Bangkok Post .
По словам одного из спасённых, он провёл в море три часа, пытаясь удержаться на поверхности воды. Волны остаются высокими и представляют опасность для небольших лодок, поэтому моряков приходится искать с вертолётов над акваторией в 16 квадратных рядом с местом затопления.
Корабль патрулировал Сиамский залив в 32 километрах от берега, чтобы, если понадобится, прийти на помощь рыболовецким судам. В воскресенье вечером высокие волны – по словам моряков, они достигали трёх метров – затопили корвет и вывели из строя его электрическую систему.
На помощь "Сукхотаю" отправили три фрегата и два вертолёта с мобильными насосами. Однако из-за сильного ветра откачать воду не удалось – корвет накренился и затонул.
В ЦАР сгорели здания миссии ЕС. Ранее там был ранен глава «Русского дома»
В столице Центральноафриканской республики Банги в ночь на понедельник сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза. Об этом сообщил в твиттере посол ЕС в ЦАР Дуглас Карпентер. По его словам, пострадавших нет.
Опубликованы фото последствий пожара, на которых видно, что здания получили серьёзные повреждения. Пока нет сообщений о предполагаемых причинах возгорания.
Пожар произошёл спустя несколько дней после предполагаемого покушения на главу культурного центра "Русский дом" в Банги Дмитрия Сытого. Российское посольство, Россотрудничество и глава "ЧВК Вагнера", наёмники которой находятся в ЦАР, Евгений Пригожин сообщали, что в руках у Сытого взорвалась полученная им посылка. Вначале утверждалось, что его жизнь вне опасности, однако в понедельник РБК сообщило, что его решили отправить на лечение в Москву, поскольку он остаётся в тяжёлом состоянии.
Пригожин обвинил в организации покушения "французов". По его утверждениям, Сытый ранее получал записку с призывом "русским убраться из Африки" и угрозами его живущему во Франции сыну. Пригожин призвал российские власти признать Францию страной – спонсором терроризма. Пожар в миссии ЕС Пригожин пока не комментировал.
Фамилия Сытого ранее упоминалась в журналистских расследованиях в контексте структур, связанных с Пригожиным.
ЦАР - бывшая колония Франции. В последние годы руководство страны заключило соглашения с Россией, согласно которым в стране официально находятся российские военные инструкторы. По данным многочисленных расследований, в ЦАР присутствуют бойцы "ЧВК Вагнера", а структуры Пригожина имеют в стране большое влияние. Международные правозащитные организации и местные противники властей обвиняют россиян в различных преступлениях, совершённых в стране, в том числе во внесудебных расправах и пытках.
На территории ЦАР до прошлой недели оставался небольшой контингент французских войск, 15 декабря было объявлено о завершении их вывода. Французские военные оказывали поддержку Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в ЦАР.
Адгур Ардзинба рассказал об «активной мобилизационной подготовке» в Абхазии
В Абхазии идет «полномасштабная мобилизационная подготовка», рассказал лидер оппозиционного Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
По его словам, «конфликт возможен в любую минуту», а главная гарантия его невозобновления – «готовность к этому конфликту».
«В Грузии есть определённые силы, которые считают, что нужно воспользоваться сегодняшней ситуации на Украине и открыть второй фронт. Они поддерживается со стороны ряда западных стран. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Грузии», – сказал Ардзинба в интервью Youtube-каналу «Сделано в КБР».
Лидер Абхазского народного движения рассказал, в частности, об учениях резервных батальонов.
«Все резервные батальоны обновились, их пополнила молодёжь. На данный момент по всей Абхазии идёт полномасштабная мобилизационная подготовка, боевое слаживание, обучение. Молодёжь с большим энтузиазмом и интересом подходит к этому делу. Только в Новом Афоне [численность обновленного батальона составляет] 520 человек. Там регулярно, на каждодневной основе проходят тренировки, обучение современному типу войны с применением современных технологий и видов оружия. В нашим батальоне присутствуют люди, которые имеют практический боевой опыт современной войны, в том числе и на Украине», – отметил Ардзинба.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
- Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Президент Грузии: «Гостеприимство не должно быть глупым»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Грузия столкнулась с вызовом, связанным с массовой миграцией из России, и «гостеприимство не должно быть глупым».
«Это вызов, который в какой-то мере является возможностью, поскольку он еще раз показывает нам, что означают грузинская толерантность и гостеприимство, но гостеприимство не должно быть глупым», – сказала Зурабишвили на предновогоднем приеме для представителей дипкорпуса во дворце Орбелиани.
По ее словам, допустимо, чтобы граница была открыта, особенно для российских граждан грузинского происхождения, но в то же время должно быть «соответствующие регуляции», чтобы «избежать нежелательных намерений» в будущем.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Зурабишвили подчеркнула, что проблема оккупации остро стоит перед Грузией, и Россия постоянно пытается навязать соседям свою волю.
По ее словам, к тому моменту, когда дойдет до переговоров с Россией, «должно быть ясно определено, что оккупация больше не приемлема на европейском континенте».
«Разумеется, придет время переговоров, и сейчас это в руках лишь украинского народа», — сказала Зурабишвили.
Одновременно она отметила, что Европа сегодня становится силой, которую все будут уважать и происходит демонстрация ее единства.
«Именно с этой Европой мы хотим интегрироваться… Сейчас в Европе есть вызовы и надежды. Целью единой Европы было избавление от войны навсегда, но война вернулась в самое сердце… Однако в результате этого вызова Европа реально открылась, появилась перспектива расширения, и это результат успеха европейской политики. Здесь мы имеем единую силу, которая без колебаний поддерживает и защищает своих партнеров, показывая, что значит быть новой силой», — заявила Зурабишвили.
- В октябре текущего года президент Грузии на пресс-конференции в Кишиневе заявила, что грузинские власти могут пересмотреть «либеральный визовый режим», действующий, в частности, и для граждан России. В правительстве Грузии, в свою очередь, заявляют, что не рассматривают возможность введения визового режима для россиян.
Минобороны России объявило о слаживающих учениях в Беларуси
Минобороны России объявило о батальонных тактических учениях в Беларуси. 18 декабря в Минске Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным, это первый визит российского президента в страну с начала военного вторжения в Украину.
Сроки учений Минобороны не уточнило. После их завершения – "на завершающем этапе слаживания" – командование даст "окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.
Первые группы российских солдат прибыли в Беларусь ещё в октябре. Перед этим Минобороны республики сообщало, что в страну для "участия в совместной группировке войск" прибудут до девяти тысяч российских военных, более сотни танков, бронированных машин и миномётов, а также авиация.
За несколько дней до этого Лукашенко в очередной раз обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь (Украина эти обвинения отвергла) и обосновал необходимость группировки "обострением на западных границах Союзного государства".
В начале декабря Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу сказал, что российские и белорусские военные проходят подготовку "как единая группировка, единая армия". 13 декабря в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная проверка боеготовности вооружённых сил страны.
Сегодня же в Беларусь к Лукашенко прилетит Путин – впервые после своего вторжения в Украину. По словам Лукашенко, на встрече они планируют обсудить "вопросы стратегии – прежде всего в сфере экономики", но будут говорить и "о военно-политической ситуации" вокруг Беларуси и России.
- Белорусская армия не принимает прямого участия в войне против Украины, однако с территории страны российские военные наступали на Киев в феврале-марте 2022 года. Кроме того, территория Беларуси используется для нанесения ракетных и авиа- ударов по Украине. В связи с этим страны Запада ввели против Беларуси санкции, хотя и менее жёсткие, чем против России.
- Украинская разведка отмечает переброску в Беларусь российских солдат и военной техники, но заявляет, что в данный момент не видит прямой угрозы наступления со стороны Беларуси. Украинские военные заминиривали дороги на границе страны и взорвали мосты через реки у границы.
В Австрии по подозрению в шпионаже задержали сына российского дипломата
Сын российского дипломата с гражданством Греции был задержан спецназом министерства внутренних дел Австрии на востоке Вены. Управление государственной безопасности подозревает его в шпионаже в пользу российской военной разведки. Ему грозит тюремный срок до пяти лет. Об этом сообщают австрийские СМИ, ознакомившиеся с отчётом министерства.
39-летний грек с российскими корнями был задержан в квартире в отдалённом районе Вены ещё 24 марта. Его посчитали особо опасным подозреваемым, в задержании участвовали две группы спецназа. В его квартире был найден детектор жучков и скрытых камер, и сапёрный костюм, обеспечивающий безопасность при разминировании, — передаёт газета Kurier.
В Вене следствию удалось обнаружить тайники для передачи информации, которыми мог пользоваться подозреваемый. Рядом с ними оказывались российские дипломаты. В апреле Австрия высылала троих сотрудников российского посольства в Вене и одного работника консульства в Зальцбурге. Их обвинили тогда в работе, несовместимой со статусом дипломата. Связана ли высылка с задержанием в конце марта — неизвестно.
Подозреваемый мог получил задание понять, как Австрия отреагирует на российское вторжение в Украину, считает обвинение. Утверждается, что он ездил в Москву перед февральским наступлением России. За последние 4 года он совершил не менее 65 поездок в Москву, Минск и Тбилиси.
Арестованный поддерживал контакт с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран. Его отец тоже может быть связан с ГРУ. Он работал под прикрытием должности российского дипломата в Германии и Австрии. Вена известна как центр международного шпионажа, напоминает газета Kronen Zeitung. В городе может находиться до 7000 сотрудников иностранных разведок, оценивают в Управлении госбезопасности.
В Австрии обвиняемый получал социальные выплаты, сообщает Express. Одновременно он покупал недвижимость в России и Греции. Сообщается, что задержанный мог проходить специальную военную подготовку в России. Он отказался сотрудничать со следствием. Подозреваемый не признаёт предъявленные ему обвинения и отпущен до суда.
Около 10 человек выступили в Риме против решения ЕС о российских паспортах
У здания министерства иностранных дел Италии в Риме прошла акция против решения ЕС о непризнании паспортов РФ, выданных в самопровозглашенных республиках – Южной Осетии и Абхазии.
Организатором акции, в которой приняли участие около десяти человек, выступил глава представительства югоосетинского МИДа в Италии Мауро Мурджа.
На прошлой неделе Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непринятии российских проездных документов, выданных «в оккупированных Россией регионах Украины или на сепаратистских территориях Грузии». В заявлении указано, что речь идет не только о документах, выданных, к примеру, в Сухуми и Цхинвали, а также о документах, которые выданы «там проживающим лицам».
Участники акции, прошедшей в Риме, считают, что это решение – «форма расизма и постыдная дискриминация, по которой российские паспорта не признаются не на политической, а на этнической основе».
«Ты можешь поддерживать или не поддерживать Россию, но только из-за того, что ты живешь на этой территории (непризнанных республик), тебя наказывают, отказывая в свободе передвижения», – заявил организатор акции Мауро Мурджа РИА Новости.
- У югоосетинских властей есть представители в ряде регионов и городов Италии. В феврале прошлого года в МИД Грузии заявили, что «оккупационные режимы назначают в различных странах самозванцев – т.н. послов и представителей». В Тбилиси утверждают, что эти представители «служат деструктивным (для Грузии и европейских стран) задачам российских спецслужб».
- Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.
- В Цхинвали заявили, что решение ЕС «носит откровенно дискриминационный характер в отношении миллионов людей по всему миру, сделавших выбор в пользу российского гражданства, в том числе и жителей Южной Осетии, более 90% которых имеют также гражданство России».
Киев в ночь на понедельник вновь подвергся атаке беспилотников
Киев в ночь на понедельник подвергся атаке беспилотников. Воздушная тревога длилась около трёх часов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах города.
Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко утром в понедельник заявил, что ночью столицу Украины атаковали более 20 иранских беспилотников "Шахед", около 15 из них были сбиты средствами ПВО.
В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Сообщается о двух пострадавших.
Беспилотники ночью атаковали цели и в других регионах Украины. Как сообщила компания "Укрэнерго", после очередной российской атаки в энергосистеме Украины сложилась тяжелая ситуация. В 10 областях продолжаются аварийные отключения света, а восстановление энергоснабжения может занять "длительное время". Самая сложная ситуация, по данным оператора, в центре и на востоке Украины. Без электричества множество пользователей в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Накануне в Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.
В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву, по данным украинского командования, около 40 ракет, большая их часть, как утверждается, была сбита. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.
- С середины октября российская армия регулярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этого повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.
- Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.
Активистов, которые хотели выбежать на футбольное поле, задержали в Катаре
В Катаре, где вчера завершился чемпионат мира по футболу, были задержаны издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов, и двое активистов Pussy Riot, в том числе Вероника Никульшина. Об этом пишут агентство Reuters, а также немецкие СМИ со ссылкой на берлинскую организацию Cinema for Peace.
Активисты хотели выбежать на футбольное поле для проведения акции протеста во время финала чемпионата мира по в столице Катара Дохе, но были задержаны сотрудниками службы безопасности. Der Spiegel утверждает, что в его распоряжении есть видео случившегося. Организаторы чемпионата и власти пока не комментировали инцидент.
Тем же вечером активистов отпустили, сообщил Верзилов «Медиазоне».
Активисты планировали выступить против войны, которую Россия ведёт в Украине, за освобождение из заключения Алексея Навального и против подавления прав женщин в Иране. Ранее они сумели провести одну протестную акцию в Катаре во время игры между США и Ираном, когда участниц Pussy Riot можно было увидеть на трибунах в футболках с принтом «Woman Life Freedom» («Женщина Жизнь Свобода») и именами иранских женщин.
В 2018 году во время финала чемпионата мира по футболу в Москве участники группы Pussy Riot, в том числе Верзилов и Никульшина, также устроили протестную акцию. Они выбежали на поле, переодевшись в полицейскую униформу. Перформанс назывался «Милиционер вступает в игру». Участники потребовали освобождения политзаключённых. Они получили административные аресты.
Организация Cinema for Peace организовала в прошлом транспортировку в берлинскую клинику «Шарите» российского оппозиционера Алексея Навального после его отравления в России в 2020 году. В 2018 году она же помогла доставить в Берлин Верзилова, также с подозрением на отравление.
- Участница Pussy Riot Ника Никульшина уехала из России в Грузию в июле прошлого года. Грузинские пограничники не пустили её обратно в страну 1 ноября текущего года без объяснения причин.
В результате крупного пожара в Батуми никто не пострадал
В ресторане, расположенном на верхних этажах 25-этажного жилого комплекса VOX в Батуми, в ночь на понедельник возник пожар.
По информации СМИ, территория ресторана выгорела полностью, но огонь не перекинулся на другие этажи здания. В результате инцидента никто не пострадал.
Как пишет Общественный вещатель, локализовать возгорание не удавалось в течение нескольких часов.
По словам мэра города Арчила Чиковани, ресторан не функционировал, по факту произошедшего начато расследование.
Владельцем ресторана оказался бывший депутат от правящей партии «Грузинская мечта» в Верховном Совете Аджарии Хвича Шарашидзе. Как пишет агентство «Новости-Грузия», он сообщил журналистам, что около месяца назад сдал ресторан гражданам России, которые начали ремонт.
«Как мы знаем, они были там, когда вспыхнул пожар. Ведется расследование, и будет установлено в чем причина», — сказал Шарашидзе.
Barents Observer: Норвегия практически не выдаёт визы россиянам
Норвегия не выдает гражданам России визы даже в том случае, если их в страну приглашают норвежские организации. Об этом сообщает издание Barents Observer со ссылкой на источники в норвежских структурах. Они утверждают, что за последние месяцы не смогли добиться того, чтобы в страну на различные мероприятия приехал хотя бы один не имевший визы россиянин.
«Формально нет информации, что Норвегия перестала давать визы россиянам. Однако, когда мы подаем документы, в том числе с приглашениями, следует отказ», - рассказала изданию сотрудница арт-пространства «Terminal B» в Киркенесе.
Проблемы возникают как с невозможностью получить время для подачи документов в визовом центре, так и при рассмотрении документов на визы. Отказы выдают на том основании, что власти Норвегии опасаются того, что россияне не вернутся в страну. Утверждается, что визы перестали выдавать и тем россиянам, которые сотрудничают с западными правозащитными организациями.
В начале сентября Евросоюз ужесточил правила выдачи россиянам виз - в связи с российским вторжением в Украину. Норвегия не входит в ЕС, однако участвует в Шенгенском соглашении. При этом страны ЕС заявили о намерении продолжать выдавать визы некоторым категориям граждан, таким как журналисты, активисты, правозащитники, представители гражданского общества. «Однако есть ощущение, что норвежские службы просто игнорируют это исключение» - утверждается в материале Barents Observer .
Представители норвежских властей заявили, что визы выдают родственникам людей, живущим в Норвегии, также возможно получить визы для деловых поездок и визитов с культурной целью. Лица, притесняемые в России, могут подать заявления об убежище - но для этого надо попасть на территорию страны.
В сентябре граничащие с Россией страны Шенгена отказались пропускать через границу россиян, имеющих шенгенские визы (за рядом небольшим исключений). Единственной страной, которая не пошла на такой шаг, стала Норвегия - через сухопутную российско-норвежскую границу по прежнему пропускают граждан России с визами.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финальном матче аргентинцы в серии пенальти обыграли предыдущих чемпионов мира - команду Франции. Таким образом Аргентина стала трехкратной победительницей мировых первенств.
Сам финал стал одним из самых драматических в истории футбола. До 80-й минуты Аргентина контролировала игру и вела со счетом 2:0. Один из голов, с пенальти, забил Лионель Месси, для которого это был уже пятый чемпионат мира и, с высокой долей вероятности, последний, так как Месси в этом году исполнилось 35 лет. До этого один из лучших футболистов планеты ни разу не выигрывал мировые чемпионаты.
Второй гол аргентинцы забили после многоходовой комбинации, одной из центральных фигур которой также был Месси.
Однако в течение последних десяти минут французы смогли переломить ход матча и отыграться: оба гола забил 23-летний Киллиан Мбаппе, один из лучших молодых игроков мира.
В дополнительное время команды вновь обменялись голами, и снова отличились Месси и Мбаппе.
В серии пенальти они опять забили по мячу, но другие аргентинские игроки смогли реализовать все свои одиннадцатиметровые удары, в то время как французы дважды не смогли этого сделать: удар Кингсли Комана отразил вратарь Аргентины Эмилиано Мартинес, а Орельен Чуамени пробил мимо ворот. Таким образом, аргентинцы победили в серии пенальти 4:2.
Абхазская парламентская делегация прибыла в Москву
Делегация парламента самопровозглашенной республики Абхазия во главе со спикером парламента Лашей Ашуба прибыла в Москву для участия в работе 63-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая состоится 19 декабря 2022 года.
В составе парламентской делегации: председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Тимур Бейя, член комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Вахтанги Голандзия, руководитель аппарата парламента Вадим Бжания.
Как сообщает информагентство «Апсныпресс», абхазскому парламенту статус постоянного наблюдателя при Парламентском собрании Союза Беларуси и России был предоставлен 17 октября 2008 года решением тридцать четвертой сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая прошла в Москве.
В настоящее время статус постоянного наблюдателя при Парламентском собрании имеют Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества независимых государств, парламенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия и Межпарламентская ассамблея православия.
Постоянные наблюдатели, гости в соответствии с регламентом Парламентского собрания имеют право участвовать в заседаниях Парламентского собрания и его комиссий с правом совещательного голоса.
«Убийцы, вы разбомбили его» - написали на сердечке «Мариуполь» в Петербурге
На инсталляции в виде сердца с надписью «Мариуполь» по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, установленной около недели назад, неизвестные нанесли надпись черными буквами: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды».
После этого, как утверждается, инсталляцию начали разбирать. Видео, на котором видна надпись и рабочие, разбирающие «сердце», опубликовал телеграм-канал «Осторожно. Новости». Власти пока ситуацию не комментировали.
Город Мариуполь в Донецкой области Украины был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трех месяцев ожесточенных боев. При штурме города значительная часть домов и других объектов была разрушена. Точное число погибших неизвестно, по оценкам, оно исчисляется тысячами или даже десятками тысяч. Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершенных в Мариуполе военных преступлениях, таких как обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где находились люди. Минобороны России называет эти обвинения «фейками». Многие жители Мариуполя были вынуждены выехать в Россию - другие пути были перекрыты. Власти Украины считают это насильственной депортацией. В городе до сих пор перебои со светом, теплом и водоснабжением, люди продолжают жить в полуразрушенных домах.
Вскоре после оккупации Мариуполя власти Санкт-Петербурга объявили, что Петербург и Мариуполь будут «городами-побратимами». Утверждается, что Петербург курирует гуманитарную помощь Мариуполю. Установленная на Дворцовой площади инсталляция изображала два переплетенных сердца - большое с надписью «Санкт-Петербург» и маленькое с надписью «Мариуполь». Утверждается, что проект «Двойные сердца» утвердил губернатор Александр Беглов, а ранее подобная инсталляция появилась в городском саду Мариуполя.
У резиденции Иванишвили в Тбилиси проходит акция протеста
В Тбилиси, у резиденции основателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, проходит акция протеста. Главное требование собравшихся – освобождение Михаила Саакашвили. На месте мобилизована полиция, пишет SOVA.
Если суд оставит третьего президента под арестом, митинги примут перманентный характер, обещают активисты.
«Нам четко сказали, между вами и Евросоюзом стоит застрявший в дверях олигарх Бидзина Иванишвили. Именно из этих дверей мы должны вышвырнуть российского олигарха и его российский режим. Мы должны бороться до конца, как за нашу страну, так и за нашего главнокомандующего, боровшегося с террористом Путиным. Нет в мире страны помимо России, которая бы радовалась такому состоянию Саакашвили», - заявил кандидат на пост председателя партии «Национальное движение» Леван Хабеишвили.
Акция в поддержку Михаила Саакашвили проходит второй день подряд. Накануне, 17 декабря, митинг прошел у резиденции президента.
22 декабря Тбилисский городской суд должен обсудить вопрос об отсрочке приговора или полного освобождения Михаила Саакашвили.
Пять дней без воды - жители пригорода Гори вышли на акцию
Жители поселка Верхвеби в пригороде Гори вышли на акцию с требованием возобновления подачи питьевой воды. Участники акции заявили, что живут без воды уже пятые сутки, до этого отключения были частыми - но на такой долгий срок это произошло впервые.
Жители пригорода перекрыли трассу, чтобы привлечь внимание муниципальных властей к проблеме, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Распределительная компания сообщила, что повреждено головное сооружение в Каралети, но не уточняет сроки окончания восстановительных работ. Подача воды прервана около 1600 абонентов.
В Белгороде заявили о погибшем и раненых при новом обстреле ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о пострадавших в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины 18 декабря.
«Ранено восемь человек, семь сейчас находятся в больнице, один из них - в реанимации. Еще один пострадавший от госпитализации отказался и отправлен на амбулаторное лечение», - написал Гладков в Telegram-канале. Ранее в воскресенье он писал о четырех пострадавших в Белгороде. Глава региона отмечал, что над городом и Белгородским районом сработала ПВО.
Также Гладков привел сведения, что есть повреждения в нескольких многоквартирных домах и частном секторе. При обстреле в Белгородском районе, по словам Гладкова, один человек погиб, один был ранен.
Украинские власти информацию об обстреле не комментировали.
После начала военного вторжения России в Украину в конце февраля власти соседних Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны. Министерство обороны Украины обстрелы не комментирует.
Один депутат от «Нацдвижения» был вынужден прекратить голодовку
Депутат парламента Грузии от «Единого национального движения» Абдула Исмаилов был вынужден прекратить голодовку по состоянию здоровья. Еще три депутата партии - Темур Джанашия, Ани Цитлидзе и Давид Киркитадзе продолжают придерживаться крайней формы протеста, сообщает SOVA.
«Выбыл один наш коллега, у которого вчера и на протяжении последних двух дней была высокая температура. Мы отправили домой, т.к. оставаться ему было уже нельзя», - рассказал Темур Джанашия.
Депутаты заявляют, что намерены продолжать протест, пока не будет удовлетворено их требование относительно перевода Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Напомним, что 15 декабря, о решении отказаться от приема пищи, заявили три члена «Единого национального движения» – Ана Цитлидзе, Давид Киркитадзе и Абдула Исмаилов. Позже к ним присоединился Темур Джанашия.
«Чемоданная акция» прошла перед зданием бывшего парламента в Кутаиси
Гражданские активисты провели «чемоданную акцию» протеста перед зданием бывшего парламента в Кутаиси. Они заявляют, что лишение Кутаиси статуса парламентского города лишило его перспектив развития, сообщает Info Imereti.
Во время перформанса участники акции символически показывали, что жителям Кутаиси приходится собирать чемоданы и покидать город.
Гражданское движение «Оставьте парламент в Кутаиси» обвинило правящую партию «Грузинская мечта» в «политическом ограблении» города и потребовали децентрализации государственных институтов.
- Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что перевод парламента в Кутаиси был амбициозным проектом властей в период президентства Михаила Саакашвили, целью была объявлена децентрализация и развитие региона. В Кутаиси должны были быть переведены несколько государственных структур.
- Здание парламента строилось несколько лет и было торжественно открыто в мае 2012 года, за несколько месяцев до того, как ЕНД уступило «Грузинской мечте» позиции правящей партии.
- Стоимость строительства шестиэтажного здания со стеклянным куполом составила 326 миллионов лари, по курсу тех лет около 110 млн долларов. «Грузинская мечта» после прихода к власти сочла идею существования парламента в Кутаиси неэффективной и вернула его в Тбилиси. Недавно премьер-министр объявил, что заброшенное здание парламента правительство Грузии собирается передать под IT-хаб и ведет переговоры с израильской компанией.
Виктор Бут выступил на открытии отделения ЛДПР в Луганске
Освобожденный недавно из американской тюрьмы и переданный России Виктор Бут поучаствовал в открытии отделения российской партии ЛДПР в так называемой «Луганской народной республике», на востоке Украины.
Как пишет «Медуза», в «ЛНР» Бут 17 декабря выступил с речью, в которой сравнил свое возвращение в Россию с аннексией Москвой украинских территорий. «Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне тоже вернуться на родину, как и весь Донбасс, вернуться в Россию», - сказал Бут, отметив, что последние восемь лет он «внимательно следил» за событиями в Донбассе. Людей, перед которыми он выступал, Бут назвал «героями», которые своим «примером» очень ему помогли.
Решение об открытии отделения ЛДПР было принято на собрании в Луганске, находящемся под контролем сепаратистов. В этом собрании участвовали около 200 человек, в том числе лидер российской партии Леонид Слуцкий, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Госдумы Алексей Диденко и другие, сообщает «Коммерсантъ».
Виктора Бута 8 декабря обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В 2012 году он был приговорен в США к 25 годам заключения по обвинению в незаконной торговле оружием. Вернувшись в Россию, Бут 12 декабря вступил в ЛДПР.
- США и большинство стран мира, а также ООН не признали результатов псевдореферендумов в Украине, проведенных Россией в сентябре на захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях, а также в сепаратистских «ЛНР» и «ДНР». По результатам так называемых референдумов Москва объявила о присоединении этих территорий к России. Киев и его союзники называют голосование фиктивным, поскольку оно прошло в условиях оккупации и боевых действий, что нарушает международные нормы и украинское законодательство.
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