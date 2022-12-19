«Даже если Саакашвили выживет, «Грузинская мечта» найдет способ оставить его в тюрьме»

Помилование экс-президента, отправка его на лечение за границу или просто освобождение из заключения, – часть оппозиции настаивает, чтобы было принято хоть одно из этих решений. Пользователи социальных сетей поделились с «Эхом Кавказа» своим мнением о том, может ли такое произойти.

– Верите ли вы в то, что власти пойдут на освобождение Михаила Саакашвили или отправят его на лечение за границу?

Валери: Михаила Саакашвили отпустят на свободу, я в этом не сомневаюсь. Вообще то, что экс-президент находится за решеткой по таким несущественным обвинениям, – это просто стыд! Посмотрите на его состояние, с ним реально обращаются не по-человечески. Да, этот человек совершил множество проступков, но не меньше сделал и добра для страны. В любом случае, ничто не может быть поводом для того, чтобы так жестоко убивать его. Понятно, что «Грузинская мечта» совершенно не желает отпускать Саакашвили на свободу, однако рано или поздно им придется это сделать, от этого ведь зависит будущее всего государства. Просто надеюсь, что произойдет это как можно скорее.

Гоча: Я не думаю, что власти отпустят Михаила Саакашвили до завершения срока. Я лично не вижу в этом никакого нарушения закона, никаких правовых оснований для его освобождения нет, да и что они скажут на это? Просто подтвердят, что суд в их руках. Единственный путь – это если его помилует президент, но я сомневаюсь, что она это сделает. А просьба отправить его на лечение за рубеж… у нас вообще в законе такое прописано? Если да, то, наверное, «Грузинской мечте» придется это сделать, смерть Саакашвили в заключении очень подпортит репутацию государства. Но наши власти непредсказуемы, поэтому не знаю, как все будет происходить.

Натали: Они никогда не отпустят Саакашвили, мне кажется. Даже если он выживет в заключении, «Грузинская мечта» найдет способ оставить его в тюрьме, если к тому времени еще будет находиться у власти. А как мне кажется, они не собираются уходить и сделают все для ее сохранения. Я думаю, что и действующий президент не решится его помиловать. В общем, я не верю, что в ближайшее время он может выйти на свободу.

Тамаз: Я считаю, что вопросом изучения состояния здоровья Саакашвили должны заняться врачи, которым доверяют во всем мире. Они и должны провести его обследование, а затем опубликовать заключение, в котором уже никто не будет сомневаться. Если этот человек действительно болен так, что его жизни что-то угрожает, то власти должны сделать все, чтобы освободить этого заключенного. Он не должен скончаться в заключении. Я это говорю без симпатии к нему, для меня Саакашвили как политик давно потерял какой-либо вес. А наши власти, судя по всему, все еще боятся этого бесхребетного человека.

Мари: Я не особо верю в то, что власти решатся пойти на такой шаг. Во-первых, они очень принципиальные, а во-вторых «Грузинская мечта» очень сильно его боится, несмотря на то, что этого человека довели до состояния на грани смерти.

Бека: Я думаю, что из-за его прошлого, а вы помните, какие ужасы происходили в тюрьмах в период его правления, я не думаю, что власти решатся его освободить. Более того, сейчас его обвиняют в каких-то мелких эпизодах. Но он, как утверждают сами власти, совершал более страшные преступления, и все это необходимо изучить. А вообще, суд будет решать, освободить его по состоянию здоровья или нет. Если ему действительно так плохо, то можно дать ему отсрочку. Однако что касается его полного освобождения, то это вряд ли, власти сделают все, чтобы он как можно дольше оставался в тюрьме.

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