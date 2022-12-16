Сегодняшний доклад министра юстиции прошел на фоне нескольких акций протеста. Депутаты «Нацдвижения» пришли на заседание с плакатами. Впрочем, министр Рати Брегадзе вопрос публикации кадров оставил без вопроса. Шумная акция прошла и у стен парламента.

Сегодня депутаты выслушали главу Минюста в рамках «министерского часа». Парламентарии от «Национального движения» встретили Рати Брегадзе в сессионном зале с плакатами и фотографиями находящегося в заключении третьего президента.

Депутаты держали в руках бумаги с надписью: «Не убивай!», а также фотографии экс-президента из видеозаписи, обнародованной Минюстом, которые были смонтированы с записей камер в камере Саакашвили. Член «Национального движения» Ана Цитлидзе публично несколько раз назвала министра юстиции «убийцей», несмотря на предостережения спикера о том, что он будет вынужден удалить ее из зала заседаний. После того, как судебные приставы заставили покинуть заседание депутата Цитлидзе, ее однопартийцы покинули зал по собственному желанию.

Обозвав «Нацдвижение» «двоечниками и невоспитанными», министр юстиции Брегадзе зачитал доклад, в котором на протяжении часа ни разу не упомянул о заключенном Михаиле Саакашвили.

Параллельно перед парламентом прошла многочисленная акция, а в фойе парламента продолжилась голодовка депутатов «Нацдвижения» – сегодня к ним присоединился четвертый участник. Протестующие требовали перевода экс-президента на лечение за рубеж.

Голодовка вызвала неоднозначную реакцию как со стороны большинства, так и стороны оппозиции. По словам спикера парламента, в нынешнем виде акция может нанести вред прежде всего Михаилу Саакашвили.

«Конечно, это их право, и они могут проводить голодовку. Но парламент не место, куда можно обращаться по таким вопросам. Грузия – правовое государство, все вопросы решаются в судебном порядке, а призывы, принуждение, шантаж, тем более ценой собственного здоровья, недопустимы. Наоборот, такое поведение в конечном итоге подталкивает Михаила Саакашвили к тому, чтобы больше не сотрудничать ни с пенитенциарной системой, ни с врачами», – подытожил Шалва Папуашвили.

В свою очередь, депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе напомнил коллегам, что никогда в Грузии голодовка не приводила к искомому результату:

«Я, конечно, солидарен с коллегами, однако акт голодовки является эффективным средством в цивилизованном обществе, коим сегодняшняя пророссийская власть не является. Для эффективного противодействия насилию правительства необходимы многочисленные акции протеста».

Как оказалось, голодовку приветствуют далеко не все лидеры «Нацдвижения». По словам члена политсовета партии Хатии Деканоидзе, она безуспешно пыталась переубедить соратников от этой затеи:

«Я всегда выступаю против радикальных форм протеста. Голодовка не является тем методом, который можно приветствовать. Я не смогла переубедить коллег, поэтому сейчас главное, чтобы ничего с ними не случилось».

А по словам члена политсовета Романа Гоциридзе, массовые акции не за горами, однако говорить о сложении парламентских мандатов пока преждевременно.

«Для спасения Михаила Саакашвили будут использованы все методы, начиная с голодовки и заканчивая уличными акциями протеста. Что касается ухода из парламента, что также является одной из составных частей этой борьбы, лично я считаю, что это будет неправильно хотя бы с точки зрения получения международной поддержки. Все те резолюции, которые были приняты в Европарламенте и в других местах, являются результатом нашей парламентской работы. Пока есть рычаг, который можно использовать, будет неправильно от него отказаться. Потом посмотрим», – пообещал Гоциридзе.

Между тем сторона защиты Михаила Саакашвили подала иск в Службу специальных расследований против Минюста. Адвокаты просят начать расследование по факту обнародования видеозаписи, снятой в клинике «Вивамеди».

Они также просят приостановить на время следствия полномочия министра юстиции Рати Брегадзе и начальника пенитенциарной службы, а также председателя медицинского управления ведомства, поскольку, по словам адвокатов, есть подозрение, что они участвовали в организации отравления Михаила Саакашвили. Другой вопрос, на который требует ответа Шалва Хачапуридзе, касается удаленного участия в процессе третьего президента.

Напомним, 14 декабря пенитенциарная служба опубликовала смонтированные кадры нахождения в клинике Михаила Саакашвили, которые охватывают разные периоды с 9 августа по 12 декабря. Агентство объяснило свой поступок «высоким общественным интересом».

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