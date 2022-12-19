Виталий Шария

Со вчерашнего вечера моя фейсбучная лента больше чем наполовину забита не политикой с экономикой, а футболом. И почти все посты и комментарии о финальном матче ЧМ в Катаре – восторженные.

Вот несколько особо запомнившихся текстов абхазских пользователей:

«Муж за Францию, я за Аргентину! Невозможно предсказать, чем все закончится, серия пенальти все решит. Потрясающая игра, крутые Мбаппе и Месси, и, да, самое главное – я полюбила футбол!»;

«Что это было? Не передать словами. Великая игра»;

«Вот что называется – игра достойных соперников. Фрагентина!»

Итак, завершился очередной всепланетный футбольный карнавал, именуемый чемпионатом мира (после ЧМ 1982 года в Испании его для краткости стали называть мундиалем). Кстати, очень многие болельщики, наверное, задумывались: хорошо все же, что ЧМ по футболу проходят, как и Олимпийские игры, раз в четыре года, а не ежегодно, как в других игровых, и не только игровых видах спорта, – иначе это эмоциональное пиршество стало бы приедаться, а потому терять в известной мере притягательность. Ну, а чтобы заядлым болельщикам у нас совсем не соскучиться по таким пиршествам, в промежутках между ними есть еще чемпионаты Европы – пиршества чуть меньшего масштаба.

Я отношу себя к болельщикам со стажем, ибо еще в далеком, очень далеком 1962 году слушал радиорепортаж Вадим Синявского о матче команд СССР и Испании на чемпионате мира в Чили. Кстати, многие годы спустя мне представлялось, что слушал тогда радио потому, что у нас дома не было телевизора, но недавно где-то прочел: в те годы еще не было технической возможности для телетрансляций из Южной Америки на другие континенты. И вот хочу сказать, что, сколько себя помню, в дни футбольных ЧМ и ЧЕ особенно резко начинало проявляться деление окружающих меня людей на болельщиков и… Нет, сказать «неболельщиков» было бы не совсем точно. То есть такое деление, само собой, есть, но слова «резко проявляться» тут явно не годятся. Другое дело, что среди неболельщиков всех поколений всегда выделялась категория НЕДОУМЕВАЮЩИХ.

В восьмидесятые годы моей коллегой на работе была женщина средних лет – очень мной уважаемая за ум, образованность и справедливость суждений. Но вот как-то она поделилась своим недоумением. Я, говорит, могу понять, когда мужики на стадионах и у телевизоров вопят что есть мочи, но не могу понять, когда представители интеллектуальной элиты – известные писатели, режиссеры, ученые и так далее – начинают делиться впечатлениями и восторгами по поводу футбола. Я не стал с ней спорить, пытаться убедить в том, что в футболе есть своя эстетика, что в нем можно восхищаться изумительным по красоте ударом по воротам, остроумным пасом, изящной комбинацией, тем, как команда усилием воли «переворачивает» проигранный уже, казалось, матч... Единственное, что сказал: но я ведь не высказываю недоумений из-за того, что вам и вашим единомышленникам футбол не нравится… И добавил: «Да, Дмитрий Шостакович говорил, что футбол – это балет для масс, но он же не утверждал, что поклонники балета не могут быть одновременно и поклонниками футбола. А сам он, между прочим, был страстным болельщиком».

Вот и по сию пору так. В наши дни все это выплеснулось в социальные сети. Когда только-только начинался финальный турнир ЧМ в Катаре, один мой фейсбучный френд, живущий в России, разместил на своей странице перепост баннера своего израильского френда. А смысл того сводился к недоумению, каким образом многие люди, любящие книги, сочетают это с болением «за футбол». Зная, что мой френд ни разу не болельщик, я понял, что ему эта фраза очень легла на душу, но не стал с ним вступать в полемику, заранее зная, что окажется та бесконечной и бессмысленной.

Но через несколько дней он снова обратился к той же теме и написал уже сам, прибегнув к расхожей форме вопроса: «Одному мне неинтересны телетрансляции с футбольного чемпионата мира в Катаре?» У него, конечно, нашлись единомышленники, которые поддержали его позицию в комментариях. А я, каюсь, на этот раз не выдержал и написал ему «в личку»: «Извини великодушно за вопрос, но тебя кто-то заставляет смотреть матчи чемпионата мира по футболу? Мне кажется, нет. В моем сухумском окружении есть и болельщики, и люди, совершенно к футболу равнодушные. Но мы как-то не раздражаем друг друга, не навязываем друг другу свою «веру». Чего не успокоишься?» И далее, конечно, последовала полемика – которой я опасался и на которую таки напоролся. Мой френд-оппонент доказывал, что он никому не навязывал своего мнения, а просто его высказывал. Я же отвечал, что как раз таки навязывал, ибо никто не интересовался именно этим его мнением, а ему зачем-то хотелось оповестить о нем всех. И что подспудно в его посте было заключено желание сказать: мне это неинтересно, а я мерило всех мерил… Естественно, каждый из нас остался при своем мнении.

Вспоминая об этой нелепой в силу ее бесполезности полемике, задумался лишний раз о вечном стремлении человечества делиться на противостоящие друг другу части, виды и подвиды, вплоть до гротескных войн «остроконечников» и «тупоконечников» у Свифта. Но, с другой стороны, футбол, как король спорта, как раз служит примером объединения интересов людей всех рас, вероисповеданий, политических взглядов и так далее.

Об этом заходила речь и в публикации на «Эхе Кавказа» 22 ноября «Между мундиалем и веерными отключениями». Кстати, именно в тот вечер начался переток электроэнергии в Абхазию из России, и хотя потом через пару недель для экономии ее потребления снова ввели «веер», его новый график уже практически не мешал болельщикам-телезрителям. А еще очень скоро после начала телеретрансляций с ЧМ каналом «Абаза-ТВ» этим же занялось и Абхазское телевидение.

Но проведения конкурсов на лучшие прогнозы результатов игр, обсуждений матчей в перерывах между таймами и по их окончании, что активно практиковалось на наших телеканалах в дни ЧМ и ЧЕ в прежние годы, нынче так и не было. Да оно и понятно: не слишком сейчас располагающее к этому тревожное время. Неслучайно у нескольких российских и абхазских интернет-пользователей, писавших нынче про мундиаль-2022, прочел об их схожих впечатлениях - что он стал для них некоей отдушиной.

И обсуждения футбольных вестей еще больше переместились в интернет. Так или иначе, нынче довелось прочесть в соцсетях гораздо больше, чем читал раньше, аналитических футбольных постов и комментариев к ним. Было немало интересного, убедительного, а порой и остроумного. Но некоторые моменты удивляли. Так, в ходе первых игр круговых турниров было немало неожиданных проигрышей именитых команд аутсайдерам, например, когда будущий чемпион Аргентина уступила Саудовской Аравии 1:2. И каждый раз в таких случаях выплескивалось столько негативных эмоций, будто проигравшие уже должны были собирать чемоданы и отправляться домой. Однако по опыту прежних таких больших по протяженности турниров известно, что распределить равномерно силы на всю их дистанцию очень трудно, и нередко победители и призеры этих турниров начинали именно так – с поражений.

Другое психологическое наблюдение, возникшее в ходе знакомства с темой нынешнего мундиаля в соцсетях, – это неистребимое стремление многих участников обсуждений постоянно предсказывать результаты игр. Вообще-то традиция эта, или развлечение это, очень давние. Когда-то, еще будучи старшеклассником, студентом, я участвовал в маленьких конкурсах, которые проводили друзья-болельщики, записывая на листке перед какой-то интригующей всех игрой предполагаемый ее счет. Это продлилось и на работе, только тут же все участники такого конкурса скидывались по рублю («брежневскому»), чтобы победителю досталась собранная сумма. Ну, такой, в общем, маленький и невинный прототип тотализатора. Но все это не выходило за пределы небольшого круга друзей-приятелей. Здесь же, честно говоря, не понимал и не понимаю, зачем на всеобщее обозрение надо было раз за разом выкладывать свои прогнозы с конкретным счетом и вызывать потом смешки. Ведь в девяноста и даже больше процентах случаев все это оказывалось «мимо».

Схожа с этим и привычка некоторых торопливых комментаторов высказывать свои впечатления по ходу встречи, не дожидаясь ее завершения. А если потом все перевернется и неловко будет самому же читать свои «преждевременные мысли»?

И еще одно наблюдение, подтверждающее известную мысль, что многие люди путают общественное мнение со своим и своего ближайшего окружения. Вот один известный в Абхазии человек опубликовал пост, в котором высказал твердое убеждение, что 80 процентов футбольных болельщиков в Абхазии из топ-сборных мира болеют за Аргентину (это произошло после того, как она добралась до полуфинала). И привел тому ряд логических обоснований, включая то, что сперва кумиром многих был Марадона, потом стал Месси. И подавляющее большинство комментаторов его охотно поддержало. Но у меня были совсем другие впечатления. Решил их проверить и обзвонил с десяток футбольных фанатов, активно выступавших в СМИ Абхазии во время проведения ЧМ и ЧЕ. И что же? Поклонники сборной Аргентины среди них, конечно, нашлись, но немало оказалось и болельщиков команд Бразилии, Италии, Голландии, Франции, Германии… Думаю, впрочем, что после вчерашней победы число фанатов Аргентины в Абхазии значительно вырастет…

Конечно, многие писали о своих футбольных симпатиях и в соцсетях, но, увы, порой это сочеталось с агрессией и неприязнью по отношению к другим командам, что, по-моему, не украшало авторов таких постов и комментариев.

Встретился в ходе фейсбучных обменов футбольными мнениями и такой упрек в адрес какого-то поклонника сборной Франции (это, кажется, после выхода ее в полуфинал): как он может болеть за страну, которая участвует в санкциях против нашего стратегического партнера – России? Англия к тому моменту уже вылетела с чемпионата – усилиями той же Франции, наверное, и по поводу нее наверняка прозвучало бы то же. Да, собственно, мало ли других футбольных стран, которые участвуют в этих санкциях? Упрекнувшему ответили: а как же принцип – не смешивать спорт с политикой? Когда весной ФИФА отстранила от борьбы за выход в финальный турнир ЧМ в Катаре Россию по политическим мотивам, такие, как ты, мол, рвали и метали…

Закономерен вопрос: а как же Абхазия? Разве за нее не болеют? Еще как болеют! Один мой сухумский приятель, который вообще-то к футболу совершенно равнодушен, на днях сказал, что в дни чемпионата мира по версии СONIFA в Абхазии в 2016 году он был страстным болельщиком. И таких много было, которые вместе с «постоянными» болельщиками до отказа заполняли сухумский стадион «Динамо», и к их неописуемой радости Абхазия стала тогда чемпионом мира! (Поистине, как говаривал Юлий Цезарь, лучше быть первым в маленьком городке, чем вторым в Риме.) Но проявления такого футбольно-патриотического боления по понятным причинам происходят нечасто. Есть у нас еще одна разновидность боления: за сборную России как правопреемницы СССР, в состав которой входила Абхазия, и как стратегического партнера республики. За нее, конечно, болеют более регулярно, но надо признать, что ни советская, ни российская сборные так и не вошли в состав грандов мирового футбола. Наивысшее достижение СССР на мундиалях – это четвертое место в 1966 в Англии.

То есть то место, которого добилась нынче впервые из африканских команд сборная Марокко. Та сборная, за которую бурно болели и Африка, и арабский мир, и мусульманский мир…

Состоявшийся вчера финальный матч мундиаля между сборными Аргентины и Франции многие болельщики заранее стали называть противостоянием между двумя одноклубниками по «ПСЖ» – уходящей мировой звездой Лионелем Месси и восходящей звездой Килианом Мбаппе. Но любители футбольной статистики не могли не обратить внимания на то, что обе эти топ-сборные мирового футбола ранее по два раза становились чемпионами, и теперь в их очном поединке должно было решиться, кто станет троекратным. Есть, правда, еще и четырехкратные чемпионы мира – Германия и Италия, а также пятикратные – Бразилия… А вчерашний финал получился грандиозным по классу и драматичности. Мбаппе сделал хет-трик – забил в финале три мяча, благодаря которым французы дважды догоняли аргентинцев и сравняли-таки счет. Но аргентинцы лучше били послематчевые пенальти и стали троекратными чемпионами.

Глава ФИФА Джанни Инфантино сказал, что в Катаре был лучший по организации чемпионат мира по футболу. Правда, это с ревностью восприняли в России, поскольку то же самое он говорил относительно ЧМ 2018 года. Но Инфантино не уличишь в логической нестыковке: ведь мундиаль в РФ был раньше. Другое дело, что есть люди, которые всегда стараются говорить приятное хозяевам. Но трудно оспорить тот факт, и о нем говорят очень многие, - что такого интригующего и драматичного финала не было на чемпионатах мира очень давно. Разве что концовки чемпионатов мира в Бразилии в 1950 году и в Швейцарии в 1954 году были такими же по накалу страстей и «зигзагам удачи».

А вообще, историю футбола, которой чуть больше века, можно уподобить и истории человечества – столько там драматических моментов, взлетов и падений… А поколения в ней меняются гораздо чаще, поскольку обычно футболисты играют не более десяти лет. В истории ЧМ, которая берет начало с 1930 года, был черный провал – в 1942 и 1946 годах они не проводились из-за Второй мировой войны. И не дай бог, чтобы подобное повторилось.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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