Как-то совсем неожиданно нынче для болельщиков в Абхазии начался чемпионат мира по футболу в Катаре. Всего четыре с небольшим года назад был предыдущий чемпионат – в России, но кажется, что с тех дней минула целая эпоха.

Помнится, как мы с приятелем ездили в июне 2018 года через границу на Псоу на олимпийский стадион «Фишт». Всего-то часа три езды… Нет, билетов на матч сборных Хорватии и России, которая накануне одолела чемпиона мира Испанию, у нас не было, да и зачем нам были нужны такие «излишества»? Просто хотелось единственный раз в жизни окунуться в атмосферу самого главного мирового футбольного праздника; ведь у стадиона задолго до матча стали собираться футбольные фанаты из разных стран, пить пиво, распевать песни… А сам матч, вернувшись домой, я спокойно посмотрел по телевизору.

Никто тогда не знал, что вскоре весь мир будет «связан по рукам и ногам» коронавирусной пандемией, унесшей, по официальным данным, шесть миллионов жизней, а потом, без передышки, начнутся военные действия на Украине, из-за которых, помимо всего прочего, ФИФА не допустила Россию к последнему этапу борьбы за поездку на мундиаль.

Так вот, накануне предыдущих чемпионатов мира и Европы наши болельщики за много месяцев предвкушали их. В этом веке абхазские газеты и телеканалы проводили конкурсы на лучшие прогнозы результатов чемпионатов. На телеканалах ретрансляции матчей сопровождались их обсуждением футбольными экспертами и рядовыми болельщиками. Нынче же… как говорится, настроение не то. Но тем не менее телеканал «Абаза-ТВ» сразу начал ретрансляцию игр чемпионата, поскольку далеко не у всех болельщиков есть дома «тарелки», позволяющие смотреть российский канал «Матч-ТВ». Нынче, правда, проведение конкурсов на лучшие прогнозы, обсуждений матчей на ТВ не планируется. Неясно пока, будут ли коллективные просмотры в городе, как в былые годы, в заведениях общепита на большом экране…

Но болельщики в любом случае втягиваются в мировой футбольный праздник, несмотря на непривычное время его проведения – ноябрь-декабрь – из-за климатических условий Катара. Не забудем, что этот праздник объединяет людей из самых разных стран на планете. На днях абхазский общественно-политический деятель Астамур Какалия привлек внимание своим постом в Facebook, в котором рассказывал, как он быстро нашел общий язык с тремя молодыми африканцами, которых нанимал в качестве гастарбайтеров помогать ему собирать фасоль на участке и которые тут же сообщили ему, что завтра Сенегал играет с Нидерландами. Сегодня я позвонил Астамуру, и вот как он об этом рассказал:

«Я говорю: ты откуда? Он говорит: Сенегал. И разговариваем. Сразу говорит: Сенегал, команда, футбол… О, говорю, бомба, молодцы. А с кем играете? Оланд, говорит. Поланд? Нет, Оланд… Хорошо, говорю, молодцы, ребята.

– Ну, «Абаза-ТВ» показывает матчи…

– Да, показывает, но, понимаете, у людей проблемы, света нет… И настроение тоже не то...

– Ну, вот именно, как-то даже с трудом нынче входишь в эту колею. Действительно, все эти проблемы… Потом многие же у нас обычно болеют за Россию, а нынче России там нет. Хотя многие привыкли болеть и совсем за другие сборные. Вот у них есть там любимые команды…

– Ну да, кто-то за Италию…

– Кто-то – за Германию, Францию, Бразилию, Аргентину… А много сейчас африканцев на этой «бирже труда» у стадиона?

– Немного, но они есть. Это, как правило, студенты, которые учатся в Москве и так далее. И как они мне объяснили, это связано с получением виз.

– Да, да, это я знаю. Для получения новой визы им надо на время выехать из России и заехать снова. Проще всего – поехать в Абхазию.

– Они тут перекантуются, чуть-чуть на кофе, сигареты подзаработают и обратно возвращаются».

В этом году, рассказывает Астамур, он увлекся сельским хозяйством – в пригородном селе Дзыгута начал выращивать кукурузу, фасоль, тыкву, орех-пекан… А поскольку он привык делиться увиденным и услышанным в соцсетях, в сентябре привлек внимание другой его пост – о разговоре с таджиком-гастарбайтером, который помогал ему убирать кукурузу. Вот как это было:

«Во время сбора он как-то смотрит по сторонам… А тут такие раскаты грома вдали – один в один как будто приглушенная артиллерийская канонада. И он так смотрит озадаченно на меня, хмурится… Я уже понял, что у него на уме, но молчу. Он тоже молчит. Собираем, собираем… И, наконец, спрашивает: «А Украина и Абхазия – рядом?» Я ему говорю: «Ты не переживай, между нами большое расстояние. И вообще это в другую сторону». Кое-как объяснил. Он ожил, повеселел и сразу говорит: «А обед когда будет? Обед же обещали».

– Да, причем это пошло в народ. Потом мне кто-то рассказывал, что такой же случай был с кем-то другим. А тот, видно, просто прочел этот пост».

Затем мы вернулись к теме мундиаля. Конечно, перенос его нынче на ноябрь-декабрь неожиданно отразился на многих болельщиках Абхазии. Какалия говорит:

«Вечером – просмотр. А если вы не успеваете ничего, вечером пришли домой и вам надо выбирать: искупаться, побриться или сразу к телевизору».

И все же спасибо мундиалю, который позволяет многим вокруг отвлечься от нынешних тягостей и тревог.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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