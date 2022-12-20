Закрыто уголовное дело, возбужденное против Тамары Меаракишвили в 2017 году

Гражданской активистке Тамаре Меаракишвили сообщили о закрытии уголовного дела, возбужденного против неё 16 августа 2017 года. Решение принято в связи с отсутствием признаков преступления.

В 2017 году Меаракишвили вначале обвинили в клевете в отношении члена партии «Единая Осетия» Спартака Дряева. Она была задержана без каких-либо санкций, а в её ахалгорском доме провели обыск.

17 января 2020 года Коллегия Верховного суда самопровозглашенной республики Южная Осетия окончательно сняла это обвинение. Она обязала Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.

Их оставалось два – незаконное приобретение югоосетинского паспорта (ст. 324 Уголовного кодекса РФ) и использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ).

Сегодня Меаракишвили получила официальное уведомление из прокуратуры о закрытии дела. По её словам, обыск в доме и её задержание теперь признаны незаконными.

«Также у меня есть право на реабилитацию – возмещение морального и материального ущерба, причиненного за эти годы», – отметила она.