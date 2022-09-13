Генпрокуратура Южной Осетии не намерена отказываться от уголовного преследования гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, несмотря на то, что суд неоднократно признавал дело несостоятельным. Об этом говорится в письме, полученном ею из прокуратуры. По информации источников «Эха Кавказа», происходящее может быть связано с тем, что следователя Давида Гурциева, который занимался этим делом, а также был осужден грузинским судом по делу Татунашвили, хотят повысить и вернуть в район.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили шестой год под следствием. Она четыре раза доказывала абсурдность предъявленных ей обвинений в судах первой инстанции, но всякий раз Генпрокуратура опротестовывала эти решения и дело отправляли на очередное доследование или устранение препятствий к его рассмотрению.

В июне 2021 года следователи предложили ей закрыть его по истечении срока давности якобы совершенного ею преступления. Это такой компромисс в пользу следствия. Мол, мы перестаем тебя гнобить и держать под домашним арестом, но при этом ты признаешь нашу правоту. То есть мы не будем нести ответственность за незаконное преследование, и никто тебе не компенсирует ни моральный ущерб, ни расходы на адвокатов в течение этих пяти лет.

Гражданскую активистку такой исход дела не устроил, от сделки она отказалась.

При этом, как тогда признавалась Тамара, она отдавала себе отчет в том, что прокуратура будет тянуть это дело бесконечно, и все это время она будет сидеть без документов под пожизненным домашним арестом. Но все-таки была надежда, что со сменой политического руководства что-то изменится и прокуратура откажется от уголовного преследования, признает его необоснованность. Вместо этого гражданская активистка накануне получила письмо из Генпрокуратуры следующего содержания:

«…Сообщаю, что в рамках проведенной проверки Генеральной прокуратурой Южной Осетии из прокуратуры Ленингорского района истребовано уголовное дело № 971 605 УК РФ. В ходе изучения уголовного дела было установлено, что дело судом возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Для устранения указанных судом обстоятельств необходимо дополнительное время, в связи с чем по ходатайству следователю прокуратуры по Ленингорскому району исполняющим обязанности генерального прокурора Битиевым С.М. срок предварительного следствия был продлен».

Тамара обсудила это письмо со своим адвокатом. Вместе они пришли к выводу, что это заход следствия на очередной круг бесконечного уголовного преследования:

«Вчера мне коротко написал адвокат: «Извини, но по этому письму я вижу, что прокуратура с тобой не закончит никогда. Будут пинать тебя по кругу – из прокуратуры в суд первой инстанции, потом второй… То есть это ровно то, чем занималась бибиловская прокуратура».

Уголовное дело в отношении Тамары Меаракишвили возбудили 16 августа 2017 года, а с 4 сентября 2018 года гражданская активистка находится под судом. Сначала ее обвиняли в клевете на партию власти «Единая Осетия», но 17 января 2020 года Коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла эти обвинения. Она обязала Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.

Их остается два. Незаконное приобретение югоосетинского паспорта (ст. 324 УК РФ) – по выводам следствия она его получила, сохранив грузинское подданство. И использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ), коим следствие считает заявление Тамары в МВД об отказе от грузинского гражданства (обязательная процедура при получении югоосетинского подданства).

В 2020 году адвокат Меаракишвили Икрамжан Раматов в ходе заседания коллегии ВС РЮО назвал эти обвинения юридически несостоятельными:

«Касательно использования подложного документа. Интересный факт. Я первый раз, например, за более чем тридцать лет практики услышал, что обыденное заявление человека, обращение в государственные органы о выдаче паспорта может являться официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится формой официального документа. Нотариус что заверял? Само содержание?! Тогда, может, и нотариуса надо было привлечь за то, что она не проверила его. Она же просто заверила подпись и удостоверила личность. Все! А что, после этого заявление стало государственным документом? В этой части я также полагаю, что решение об оправдательном приговоре является законным. В части статьи 324 УК РФ – приобретение паспорта. Что, она незаконно его приобрела?! Она у кого-то его приобрела? У постороннего гражданина или получила паспорт у уполномоченного органа? А тот орган, который выдает, имеет право проверять сведения, которые она предоставила. Так вот, надо было осудить, наверное, тех лиц, которые выдали и не проверили соответствующую информацию и выдали паспорт. Может быть, в их действиях усматривается халатность?»

Тамара говорит, что и сотрудники прокуратуры в частных беседах признаются ей, что дело пустое, но на вопрос гражданской активистки, почему они его не закрывают, прокурорские начинают многозначительно смеяться. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Все без исключения, кто ездит из Ленингора в Церовани, имеют два гражданства – югоосетинское и грузинское. Без этого грузинский пост не пересечь. Но за все время, как район находится под юрисдикцией Цхинвала, не было случая, чтобы кроме меня хотя бы еще одного человека преследовали из-за двойного гражданства. Это же не из-за паспорта началось, а из-за критики власти – за коррупцию, за убийства, за стариков, которых не выпускали на лечение, и они от этого умирали… За всех в районе одна я говорила, остальные молчали. Больше нет той власти, которую я критиковала, но преследование меня продолжается в том же духе. Значит, сохраняется требование власти молчать? Чтобы я молчала о том, что здесь творится на самом деле?»

Все эти годы, пока шло следствие, и до того, в бытность Леонида Тибилова, говорит Тамара, она наблюдала за правоохранителями и пришла к выводу: они не карают преступность, они с нее кормятся. Выявляют, чтобы обложить данью. Преследованиям подвергают того, кто мешает симбиозу, делает маленькие секреты персонажей этих историй достоянием гласности. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Годами ленингорская больница платила мертвым душам зарплаты. Проводила перерасчеты заработных плат несуществующим людям. За то, что я предала злоупотребления гласности, давят на меня, а не на преступников. У них как раз все в порядке, они там же работают и продолжают в том же духе.

– Хотя бы в частных беседах прокурорские как-то объясняют, почему не реагируют на сообщения в прессе о совершаемых преступлениях?

– Сотрудники прокуратуры говорят, что они очень перегружены, им не хватает следователей, чтобы дойти до ленингорской больницы. А на меня у них хватает и сил, и средств! Конечно, лучше бороться со мной, чем с преступниками. И вот от этих следователей власть ожидает, что они будут расследовать хищения миллиардов?»

И все-таки почему Генпрокуратура не закрывает это политически мотивированное дело? Тем более что административных препятствий быть не должно - ответственность за незаконные преследования несет предыдущий режим.

Инсайдеры приводят такую версию происходящего. Препятствие состоит в том, что дело Тамары расследовал и передавал в суд Давид Гурциев – тот самый следователь ленингорской прокуратуры, которого в декабре 2020 года Мцхетский суд признал причастным к пыткам и убийству предпринимателя Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года и приговорил к пожизненному заключению.

От уголовного преследования в Южной Осетии Гурциева защитил Анатолий Бибилов. Следователя, что называется, убрали с глаз – перевели из района в Цхинвал. Теперь, утверждают инсайдеры, его хотят вернуть с повышением – в ранге прокурора Ленингорского района. У товарища репутация умелого решалы и «крышевателя». Якобы новое ленингорское начальство нуждается в его талантах и хочет вернуть его в район.

Но признание уголовного преследования Меаракишвили незаконным может помешать повышению Гурциева по службе, поэтому дело решили пустить на очередной круг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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