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Общество

«Это ровно то, чем занималась бибиловская прокуратура»

Генпрокуратура Южной Осетии не намерена отказываться от уголовного преследования гражданской активистки из Ленингора Тамары Меаракишвили, несмотря на то, что суд неоднократно признавал дело несостоятельным. Об этом говорится в письме, полученном ею из прокуратуры. По информации источников «Эха Кавказа», происходящее может быть связано с тем, что следователя Давида Гурциева, который занимался этим делом, а также был осужден грузинским судом по делу Татунашвили, хотят повысить и вернуть в район.

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили шестой год под следствием. Она четыре раза доказывала абсурдность предъявленных ей обвинений в судах первой инстанции, но всякий раз Генпрокуратура опротестовывала эти решения и дело отправляли на очередное доследование или устранение препятствий к его рассмотрению.

В июне 2021 года следователи предложили ей закрыть его по истечении срока давности якобы совершенного ею преступления. Это такой компромисс в пользу следствия. Мол, мы перестаем тебя гнобить и держать под домашним арестом, но при этом ты признаешь нашу правоту. То есть мы не будем нести ответственность за незаконное преследование, и никто тебе не компенсирует ни моральный ущерб, ни расходы на адвокатов в течение этих пяти лет.

Гражданскую активистку такой исход дела не устроил, от сделки она отказалась.

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«Это ровно то, чем занималась бибиловская прокуратура»
by Эхо Кавказа

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При этом, как тогда признавалась Тамара, она отдавала себе отчет в том, что прокуратура будет тянуть это дело бесконечно, и все это время она будет сидеть без документов под пожизненным домашним арестом. Но все-таки была надежда, что со сменой политического руководства что-то изменится и прокуратура откажется от уголовного преследования, признает его необоснованность. Вместо этого гражданская активистка накануне получила письмо из Генпрокуратуры следующего содержания:

«…Сообщаю, что в рамках проведенной проверки Генеральной прокуратурой Южной Осетии из прокуратуры Ленингорского района истребовано уголовное дело № 971 605 УК РФ. В ходе изучения уголовного дела было установлено, что дело судом возвращено прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Для устранения указанных судом обстоятельств необходимо дополнительное время, в связи с чем по ходатайству следователю прокуратуры по Ленингорскому району исполняющим обязанности генерального прокурора Битиевым С.М. срок предварительного следствия был продлен».

Тамара обсудила это письмо со своим адвокатом. Вместе они пришли к выводу, что это заход следствия на очередной круг бесконечного уголовного преследования:

«Вчера мне коротко написал адвокат: «Извини, но по этому письму я вижу, что прокуратура с тобой не закончит никогда. Будут пинать тебя по кругу – из прокуратуры в суд первой инстанции, потом второй… То есть это ровно то, чем занималась бибиловская прокуратура».

Уголовное дело в отношении Тамары Меаракишвили возбудили 16 августа 2017 года, а с 4 сентября 2018 года гражданская активистка находится под судом. Сначала ее обвиняли в клевете на партию власти «Единая Осетия», но 17 января 2020 года Коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла эти обвинения. Она обязала Генпрокурору убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть его в суд для рассмотрения других эпизодов.

Их остается два. Незаконное приобретение югоосетинского паспорта (ст. 324 УК РФ) – по выводам следствия она его получила, сохранив грузинское подданство. И использование заведомо ложного документа (ст. 327 ч. 3 УК РФ), коим следствие считает заявление Тамары в МВД об отказе от грузинского гражданства (обязательная процедура при получении югоосетинского подданства).

В 2020 году адвокат Меаракишвили Икрамжан Раматов в ходе заседания коллегии ВС РЮО назвал эти обвинения юридически несостоятельными:

«Касательно использования подложного документа. Интересный факт. Я первый раз, например, за более чем тридцать лет практики услышал, что обыденное заявление человека, обращение в государственные органы о выдаче паспорта может являться официальным документом. А здесь мы услышали, что раз заявление человека заверено нотариально, то оно становится формой официального документа. Нотариус что заверял? Само содержание?! Тогда, может, и нотариуса надо было привлечь за то, что она не проверила его. Она же просто заверила подпись и удостоверила личность. Все! А что, после этого заявление стало государственным документом? В этой части я также полагаю, что решение об оправдательном приговоре является законным. В части статьи 324 УК РФ – приобретение паспорта. Что, она незаконно его приобрела?! Она у кого-то его приобрела? У постороннего гражданина или получила паспорт у уполномоченного органа? А тот орган, который выдает, имеет право проверять сведения, которые она предоставила. Так вот, надо было осудить, наверное, тех лиц, которые выдали и не проверили соответствующую информацию и выдали паспорт. Может быть, в их действиях усматривается халатность?»

Тамара говорит, что и сотрудники прокуратуры в частных беседах признаются ей, что дело пустое, но на вопрос гражданской активистки, почему они его не закрывают, прокурорские начинают многозначительно смеяться. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Все без исключения, кто ездит из Ленингора в Церовани, имеют два гражданства – югоосетинское и грузинское. Без этого грузинский пост не пересечь. Но за все время, как район находится под юрисдикцией Цхинвала, не было случая, чтобы кроме меня хотя бы еще одного человека преследовали из-за двойного гражданства. Это же не из-за паспорта началось, а из-за критики власти – за коррупцию, за убийства, за стариков, которых не выпускали на лечение, и они от этого умирали… За всех в районе одна я говорила, остальные молчали. Больше нет той власти, которую я критиковала, но преследование меня продолжается в том же духе. Значит, сохраняется требование власти молчать? Чтобы я молчала о том, что здесь творится на самом деле?»

Все эти годы, пока шло следствие, и до того, в бытность Леонида Тибилова, говорит Тамара, она наблюдала за правоохранителями и пришла к выводу: они не карают преступность, они с нее кормятся. Выявляют, чтобы обложить данью. Преследованиям подвергают того, кто мешает симбиозу, делает маленькие секреты персонажей этих историй достоянием гласности. Говорит Тамара Меаракишвили:

«Годами ленингорская больница платила мертвым душам зарплаты. Проводила перерасчеты заработных плат несуществующим людям. За то, что я предала злоупотребления гласности, давят на меня, а не на преступников. У них как раз все в порядке, они там же работают и продолжают в том же духе.

Хотя бы в частных беседах прокурорские как-то объясняют, почему не реагируют на сообщения в прессе о совершаемых преступлениях?

– Сотрудники прокуратуры говорят, что они очень перегружены, им не хватает следователей, чтобы дойти до ленингорской больницы. А на меня у них хватает и сил, и средств! Конечно, лучше бороться со мной, чем с преступниками. И вот от этих следователей власть ожидает, что они будут расследовать хищения миллиардов?»

И все-таки почему Генпрокуратура не закрывает это политически мотивированное дело? Тем более что административных препятствий быть не должно - ответственность за незаконные преследования несет предыдущий режим.

Инсайдеры приводят такую версию происходящего. Препятствие состоит в том, что дело Тамары расследовал и передавал в суд Давид Гурциев – тот самый следователь ленингорской прокуратуры, которого в декабре 2020 года Мцхетский суд признал причастным к пыткам и убийству предпринимателя Арчила Татунашвили 22 февраля 2018 года и приговорил к пожизненному заключению.

От уголовного преследования в Южной Осетии Гурциева защитил Анатолий Бибилов. Следователя, что называется, убрали с глаз – перевели из района в Цхинвал. Теперь, утверждают инсайдеры, его хотят вернуть с повышением – в ранге прокурора Ленингорского района. У товарища репутация умелого решалы и «крышевателя». Якобы новое ленингорское начальство нуждается в его талантах и хочет вернуть его в район.

Но признание уголовного преследования Меаракишвили незаконным может помешать повышению Гурциева по службе, поэтому дело решили пустить на очередной круг.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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    Мурат Гукемухов

    В 1988 году окончил Ставропольский политехнический институт, по специальности
    инженер-строитель.

    В разные годы был корреспондентом ИА Regnum, сотрудничал с издательским домом «КоммерсантЪ» и ​Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

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