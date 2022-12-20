«Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как в 2022 году изменилось их экономическое положение и приходилось ли им жить в долг.

– Как изменилось ваше экономическое благосостояние в этом году?

Лиана: К сожалению, экономическое благосостояние никак не изменилось, так как наши зарплаты остаются прежними. Если брать с профессиональной точки зрения, каких-то достижений, то, конечно, есть существенные изменения, и есть надежда на что-то хорошее и в экономическом плане в будущем. Самое главное, конечно, видя, какая ситуация в мире, чтобы у нас был мир и было меньше болезней. Все остальное, думаю, что будет со временем у каждого.

Лили Дбар, предприниматель: Очень тяжелый год, у нас грузы задерживаются, задерживаются на российской стороне, на таможне, везде. Товары идут месяцами в пути, и никто в этом не помогает. Вообще, ни одного движения я не видела в сторону предпринимательства. Хотя мы говорим, что все очень хорошо, и надо им помогать. У нас все только на словах. Никакой реальной помощи мне ни как предпринимателю, ни как гражданину я не вижу, к сожалению. Если бы была хорошая экономическая составляющая, мы бы сразу это ощутили. У нас бы появился свет, у нас появилось бы тепло в домах, настроение, хорошие дороги, и было бы полное благополучие. Но ничего этого нет. И перспективы весьма неутешительные, как мне кажется. Я говорю о своей отрасли.

Ирина Дармава, адвокат: Для меня, как гражданина, никаких улучшений не произошло. Все зависит от того, насколько я профессионально могу прокормить свою семью. Естественно, цены повышаются, каких-либо социальных доплат от государства нет. В целом, рассчитывать приходится только на себя.

– Приходилось ли вам в этом году жить в долг?

Ирина Дармава: Да, конечно, потому что у меня ненормированная зарплата и не всегда есть работа. А цены на все повышаются, поэтому приходится иногда просить людей, чтобы они пошли мне на встречу, одолжили бы какую-то сумму.

Алиас Акаба, преподаватель-воспитатель Сухумского лицея-интерната: Лично для меня никаких изменений не было, потому что я от политических движений или принятий каких-то решений не зависел напрямую, поэтому все как было, так и осталось без изменений.

– Приходилось ли вам жить в долг, занимать у знакомых?

Алиас Акаба: Приходилось, да, были моменты пару раз. В целом, если брать шире, как изменилось экономическое благосостояние, например, для моей семьи, то изменения в худшую сторону, потому что чувства стабильности в семье нет, надежды на государство нет. С каждым годом слышишь какие-то новые сообщения, не очень радостные по поводу принятия решений со стороны государства, поэтому все это удручающе выглядит, если посмотреть со стороны, поэтому семейное благосостояние, именно финансовое, оно немного ухудшилось.

Ира: Наоборот, все хуже, это однозначно! Цены на все поднимаются, зарплата не изменилась, пенсия та же, у нас нет продвижения вперед. Ничего нет в плане прогресса. В лучшую сторону – лично я ничего не вижу. Вообще, не только у меня, даже у соседей, у наших знакомых.

– Может быть, вам приходилось жить в долг в этом году, занимать у кого-то?

Ира: В долг, да, еле-еле только сейчас закрыли долги. У меня муж болел ковидом, когда он заболел, мы купили две «Актемры» по 140 тысяч рублей, мы залезли в большие долги, только месяц назад мы расплатились с долгами.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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