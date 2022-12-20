Уголовное преследование в отношении гражданской активистки Тамары Меаракишвили прекращено. Цхинвальская городская прокуратура закрыла дело, возбужденное против нее 16 августа 2017 года, в связи с отсутствием признаков преступления.

Сегодня утром Тамара Меаракишвили получила постановление Цхинвальской городской прокуратуры о прекращении уголовного дела, возбужденного против нее 16 августа 2017 года.

«В силу статьи 24 УПК наряду с иными основаниями уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления», – говорится в постановлении.

Оно датировано 30 ноября, говорит Тамара Меаракишвили:

«Получила постановление заказным письмом сегодня утром. Документ на пяти страницах. В конце написано самое главное – дело прекращено в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления. В постановлении также указано, что я имею право на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

– И какие теперь планы?

– Обязательно банкет в Цхинвале (смеется). Или это не считается планом? Буду жить так, как я жила раньше».

16 августа 2017 года прокуратура Ленингорского района возбудила против Меаракишвили уголовное дело по обвинению в клевете на партию власти «Единая Осетия» и незаконном приобретении югоосетинского гражданства на основании поддельного документа. Тамаре инкриминировали, что она приобрела югоосетинское гражданство, сохранив при этом грузинское. С 4 сентября 2018 года она находилась под судом. С тех пор прошло четыре процесса, и все их Тамара выиграла.

Обвинения в клевете коллегия Верховного суда признала несостоятельными. Дело о незаконном получении паспорта тоже развалилось, но прокуратура искусственно затягивала процесс – опротестовывала судебные решения, предпринимала новые расследования. Меаракишвили предлагали закрыть дело по нереабилитирующим основаниям – по истечении срока давности якобы совершенных ею преступлений. Гражданская активистка отказалась от предложенного компромисса: свобода передвижения после четырех лет домашнего ареста в обмен на признание прокурорской правоты и отказ от претензий за незаконное преследование.

Наконец, 18 ноября Цхинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Но при этом, как указывалось в постановлении, Тамара получила паспорт обманным путем, ее необходимо лишить гражданства Южной Осетии. Этот вывод явно противоречил норме конституционного закона «О гражданстве»: «Гражданин Республики Южная Осетия не может быть лишен гражданства Республики Южная Осетия или права изменить его».

Тогда гражданская активистка назвала решение прокуратуры «половинчатым». Теперь, говорит Меаракишвили, все противоречия устранены:

«Конечно, я благодарна и.о. генпрокурора Сергею Битиеву. Мы с ним общались, и было видно, что он понимает абсурдность уголовного преследования, что это дело ему явно не по душе. Наверное, я не совру, если скажу, что он мне сочувствовал. Но вместе с тем я понимаю, что решение по таким делам, как мое, принимает политическое руководство республики. Это факт. Я в этом убеждалась много раз, когда, например, президент Бибилов лично говорил мне, что преследование беспочвенное, и даже предлагал мне закрыть дело при условии, что я не стану праздновать победу в Facebook и что я изменюсь. В обмен на лояльность мне предлагали хорошую должность у нас в районе. В какой-то момент я смирилась, что это будет бесконечное дело как нагрузка к моей гражданской позиции. Как мне казалось, у нынешних властей тоже не было особых причин для снисхождения – я успела и им нервы потрепать, и, честно говоря, меняться не собираюсь. Но к чести Гаглоева и тех людей, кому он, возможно, поручил курировать мое дело, все-таки они решили прекратить преследование и даже указали в постановлении, что я имею право на реабилитацию. Это характеризует их как приличных людей».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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