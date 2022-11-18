Цхинвальская городская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в отношении гражданской активистки Тамары Меаракишвили в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. Но при этом, по выводам следователя, Тамара получила паспорт обманным путем, ее необходимо лишить гражданства Южной Осетии.

Постановление следователя Цхинвальской прокуратуры Азамата Чельдиева о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления гражданская активистка Тамара Меаракишвили назвала половинчатым решением:

«Прокуратура наконец признала, что не было никаких оснований для уголовного преследования. При личных встречах, еще до вынесения постановления, мне об этом отрыто говорили сотрудники Генпрокуратуры, и Ленингорской районной прокуратуры, и Цхинвальской городской. Но при этом, как мне было сказано одним из сотрудников надзорного ведомства: «Мы должны оставить в твоем деле нечто такое, что не позволит тебе претендовать на реабилитацию, потому что в бюджете денег нет. Бюджет не в состоянии оплатить твои затраты».

Я полагаю, они имеют представление, сколько миллионов рублей было потрачено на судебные тяжбы, поэтому продолжение темы с «незаконным получением паспорта» связано только с этим: создать нереабилитирующие обстоятельства. Тем более что реабилитация предусматривает не только возмещение материального и морального ущербов. Я намерена поставить вопрос о тех сотрудниках прокуратуры, кто незаконно преследовал меня на протяжении шести лет.

Отсюда и такое половинчатое решение – с одной стороны, я оправдана. С другой – следствие считает, что я незаконно получила паспорт и меня надо лишить гражданства в судебном порядке. Видимо, по выводам следствия, лишение гражданства должно оградить их от моих претензий».

17 марта следователь Ленингорской прокуратуры Алан Бязров предложил Тамаре закрыть возбужденное против нее в 2018 году уголовное дело в связи с истечением срока давности якобы совершенных ею преступлений. Тамара отказалось, потому что принять это предложение означало признать обоснованность уголовного преследования. Гражданская активистка наставила, что обвинения сфальсифицированы в наказание за критику властей.

После отказа 5 июля Генпрокуратура вынесла постановление о продлении предварительного следствия сначала до 9 сентября, а затем до 9 ноября.

Адвокаты Меаракишвили считают это решение противоправным, потому что дело Тамары уже находилось на рассмотрении в суде. 8 апреля 2021 года оно было возвращено Цхинвальским горсудом в прокуратуру лишь для того, чтобы устранить препятствия для его рассмотрения – убрать из дела эпизоды, по которым Тамара уже оправдана, и вернуть дело в суд.

Вместо того чтобы выполнить требование суда, прокуратура затеяла новое расследование! На момент последнего судебного заседания в деле оставались обвинения по двум статьям. По статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Обвинение в подделке документа следователь Чельдиев признал несостоятельным, так как полученный Тамарой паспорт не может считаться подложным – паспорт настоящий, выдан уполномоченным органом, содержит действительные анкетные персональные данные.

Не согласился следователь Чельдиев со вторым пунктом обвинения по статье 324 «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград».

«Нотариус, заверяя подпись Меаракишвили на заявленном документе, подтверждал лишь изложенную в нем волю заявителя к совершению юридического значимого действия в виде отказа от второго гражданства, наличие которого не допускает вступление в гражданство Южной Осетии. Следовательно, действия Меаракишвили Т.А. не создает состава преступления, предусмотренного статьей 324 УК РФ», – говорится в постановлении следователя.

После этого следователь указывает на основания для лишения Тамары гражданства, как их видит товарищ Чельдиев:

«Вместе с тем получение Меаракишвили Тамиллой Акакиевной паспорта в нарушение установленного законом порядка подлежит реагированию, в том числе, и рассмотрения уполномоченным органом вопроса об изъятии данного документа».

О чем, собственно, речь. Во время обыска у Тамары был обнаружен предмет, внешне напоминающий грузинское удостоверение личности. Из чего следствием был сделан вывод, что Тамара в нарушение закона «О гражданстве РЮО» не выполнила обязательного условия – отказа от грузинского подданства.

По мнению Тамары, вслед за фальсификаторами уголовного дела товарищ Чельдиев почему-то автоматически следует их выводам по этому «предмету» и ее грузинскому гражданству, хотя в деле об этом не приведено ни одного доказательства:

«И на суде, и на допросах в прокуратуре я говорила много раз: я понятия не имею, откуда взялась эта, как они утверждают, «карточка, похожая на удостоверение личности гражданина Грузии». То есть они не утверждают, что это удостоверение личности. Я запросила у следствия результаты экспертизы, но, как выяснилось, они экспертизу не проводили. Иными словами, они понятия не имеют, что это – подлинный документ, или сувенир, или что-то еще… Поэтому меня неоднократно оправдывали югоосетинские суды различных инстанций. И что они сейчас хотят, я не знаю».

Очевидно, что и доказательства подлинности документа недостаточно для обвинения в приобретении гражданства «в нарушение установленного законом порядка». Необходимо еще доказать, что документ действующий, а не оставленный на память о прошлом, например. Подтвердить или опровергнуть это может только Минюст Грузии.

Российские юристы, правозащитники, наблюдающие за уголовным преследованием гражданской активистки, рады, что Тамара «не подвергается произвольной репрессии», но при этом не берутся комментировать действия прокуратуры и тем более прогнозировать дальнейшее развитие этой истории.

Примет ли суд выводы следствия как неопровержимые? Если да, то позволят ли Тамаре жить в своем доме на правах негражданина, имеющего вид на жительство? Или все-таки ее выдворят из республики? Предложат ли ей после лишения гражданства обращаться с исками в международные инстанции (что равносильно отказу)?

В целом собеседники «Эха Кавказа» сходятся во мнении, что правовая сторона вопроса здесь не имеет значения. И дело не только в деньгах, хотя это важная часть истории.

Это история политическая, заметная. Все-таки это первый случай с 2008 года, когда коренного жителя республики лишают гражданства, и, конечно, никакой следователь, ни даже и.о. генерального прокурора не станет брать на себя ответственность за принятие решения. Только президент. Конечно, если мы исходим из того, что Алан Эдуардович контролирует ситуацию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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