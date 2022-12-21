Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о введении антидемпинговой пошлины в отношении ферросиликомарганца из Грузии.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

Как сообщается на сайте ЕЭК, решение принято по итогам антидемпингового расследования. Его начал департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК 28 июня 2021 года по заявлению российских производителей ферросиликомарганца – АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод». Заявление поддержали предприятия из Казахстана – ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».

«По результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из Грузии, и материального ущерба отрасли экономики Евразийского экономического союза. При этом, как отметили в торговом блоке ЕЭК, существенный рост объема поставок грузинского ферросиликомарганца (в 2,3 раза) произошел в 2017 году после введения антидемпинговой меры в отношении товара из Украины», – сказано в сообщении.

Как пишет ТАСС, срок действия этой меры составит пять лет, а размер пошлины установлен в размере 21,4-24,22% от таможенной стоимости в зависимости от производителя.

В период действия антидемпинговой пошлины на грузинский ферросиликомарганец департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК будет проводить ценовой мониторинг на рынке с возможностью оперативного пересмотра меры.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования.