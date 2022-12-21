Валюты Грузии и Армении стали лидерами роста в мире из-за переезда россиян

Валюты Грузии, Армении и Таджикистана вошли в число лидеров по укреплению к доллару в этом году благодаря релокации тысяч россиян в эти страны. Как пишет Bloomberg, с начала года армянский драм вырос на 22%, грузинский лари — на 16%, а таджикский сомони — на 10%.

Массовый переезд россиян в Армению, Грузию и Таджикистан помог валютам этих стран выйти в лидеры по укреплению к доллару в 2022 году. Десятки тысяч релоцировавшихся россиян привезли с собой сбережения, эквивалентные миллиардам долларов, что подтолкнуло рост национальных валют, отмечает Bloomberg.

«Именно россияне, переезжающие в эти страны надолго из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и толкают их курс вверх», – отметила в разговоре с агентством ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По данным Национального банка Грузии, денежные переводы в страну из России выросли в пять раз, более чем до $1,75 млрд. Денежные переводы в Армению за первые десять месяцев текущего года составили $2,8 млрд, что почти в четыре раза больше показателя за тот же период 2021 года, сообщал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50%, указала эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова, ссылаясь на официальные данные.

Forbes указывает, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам 2022 года до 10%. Центральный банк Армении повысил прогноз роста ВВП с 4,9% до 12,9%. Экономика Таджикистана, как ожидается, в текущем году вырастет на 7% вместо прогнозируемых ранее 4-5%.

Впрочем, влияние релокации из России на валюту оказывается заметнее в небольших республиках. В Казахстан, где живет примерно в шесть раз больше человек, чем в Армении и Грузии, также переехало много россиян, однако казахский тенге может закончить год с потерями к доллару, отмечает Bloomberg.