В Грузии россиянина обвинили в насилии за умышленный наезд на журналиста

Прокуратура Грузии возбудила уголовное дело в отношении гражданина России, некоего Е.К., по факту инцидента в Тбилиси со съемочной группой телеканала «Формула».

По данным следствия, 9 ноября этого года журналисты телеканала вели запись сюжета и пытались взять интервью, когда обвиняемый сел в автомобиль, завел его и умышленно ударил стоявшего перед ним репортера.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», уголовное дело возбуждено по статье о нанесении телесных повреждений.

Телеканал «Формула» отмечает, что в момент инцидента съемочная группа работала над сюжетом о попытках отмывания денег из России в Грузии. Пострадавший – журналист Давид Курдадзе.

В Специальной следственной службе заявили, что провели все необходимые следственные и процессуальные действия по делу и получили доказательства, подтверждающие преступление.

«На основании этого 20 декабря 2022 года Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении гражданина Российской Федерации за совершение преступления, предусмотренного частью первой статьи 126 Уголовного кодекса Грузии (насилие)», — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что Служба «делает все, чтобы расследование такого рода дел было быстрым и эффективным».

В заявлении прокуратуры не указано, с ходатайством об избрании какой меры пресечения для обвиняемого обратится ведомство в суд.